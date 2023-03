Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức 76 năm Đức Thầy vắng bóng

Lễ kỷ niệm 76 năm ngày Đức thầy Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt tại trung tâm văn hóa Việt Nam, 10872 Westminster Blvd, Garden Grove, CA 92843.

Chủ Nhật, ngày 19/3/2023 lúc 10 giờ sáng, ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức kỷ niệm 76 năm Đức Thầy vắng bóng, với sự hiện diện của cựu Dân biểu Vi Anh, luật sư Đỗ Đức Hậu, dược sĩ Quách Nhật Danh, nhà báo Nguyễn Tú Anh và nhiều đồng hương tham dự buổi lễ này. Có người ngồi trên xe lăn, có người chống gậy, rất cảm động. Bàn thờ Đức thầy Huỳnh Giáo Chủ rất trang trọng. Ban nhạc mặc áo màu nâu. Khúc Minh ngâm những bài thơ đầy ý nghĩa. Nghi lễ bắt đầu đúng giờ, trưởng ban tổ chức, bà Nguyễn Ngọc Sĩ, phó Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại ân cần tiếp khách.

Các quan khách tham dự

Đức Thầy đã vắng bóng 76 năm nhưng hình ảnh của Đức thầy và lòng yêu nước, đạo đức của Đức thầy vẫn còn trong lòng các tín đồ Hòa Hảo lưu vong khắp nơi trên thế giới. Hàng năm, cứ đến ngày Đức thầy vắng bóng, các tín đồ Hòa Hảo đều làm lễ tưởng niệm. Sau 1975, các tín đồ Hòa Hảo trong nước bị Cộng Sản đàn áp, những người lãnh đạo bị bắt bớ, bị giam cầm, có người bị cấm không được ra khỏi nhà, và nhà thờ bị Cộng Sản tịch thu chỉ vì tín đồ Hòa Hảo chống Cộng Sản một cách tích cực.

Bà Nguyễn Ngọc Sĩ, phó Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại phát biểu.

Mở đầu chương trình là lễ dâng hoa và mặc niệm. Những đóa hoa tươi thắm tượng trưng cho tấm lòng tôn kính của tất cả các môn đồ nguyện dâng lên Đức thầy. Toàn thể các đồng đạo dành phút tưởng niệm đến công ơn của Đức thầy đã không nề hà gian khổ, không tiếc chi thân phàm tục, cùng lời thề nguyền độ tận chúng sanh trong thời mạc pháp, khai đạo cứu đời, dắt dìu nhân loại đi vào vòng hạnh phúc.

Ban trị sự thực hiện nghi thức hành lễ tôn giáo

Tiếp theo là nghi thức hành lễ tôn giáo: ban nghi lễ lên trước bàn thờ, thắp hương, kỉnh lễ Đức Phật và Đức Thầy, quỳ lạy.

Kiều Mỹ Duyên tham dự buổi lễ tưởng niệm 76 năm ngày Đức thầy vắng mặt.

Ông Huynh đọc lời khuyên bổn đạo (Khải Ngôn), Sứ Mạng của Đức thầy (do chính tay Đức thầy viết): "Ngày 18/5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ: Sinh trong vòng đất Việt Nam này, trải bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo, học kinh nghiệm huyền thâm, lòng mê si đã diệt, sự vị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước giúp dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt, những tiền kiếp đầu sống cùng là dân quan đất Việt dẫu thác cùng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư, cơ truyền Phật pháp, gội nhuần ân đức Phật, lòng quảng đại từ bi, hiềm vì nỗi cảnh quốc phá gia phong, mấy huyền cơ đã định, lòng thương trăm họ vướng cảnh đồ lao, chi xiết xoát thương chúng sanh vạn khổ.

Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ mà chẳng quản thân, giúp thế cứu dân, vong thân vị quốc, huống chi nay cỏ mầu đã thấu rõ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tứ hải, dạo khắp liên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo muốn ngày vô sự, lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nổi ngôi vị hương quả bồ đề trường thọ mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen? Vì lòng từ ái chứa chan thương bách tính đến hồi tai họa, Phật Vương đã chỉ rõ mấy diệu huyền chuyển lập Hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền Đại Đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc Hòa Bình cho vạn quốc chủ bang.

Thiên Tào đã xác định, khắp chúng sanh trong thế giới trong cái buổi Hạ Nguồn này, say mê vật dục chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả, luật Trời đã trị tới, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị Chơn Tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ huyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quay đầu, cải tà quy chánh thì mới mong Thiên Đình ân xá bớt tội căn để kịp đến Long Hoa chầu Phật, trước biết rõ luật Trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm mầu, kiến diện bậc chơn sư, tu hành mau đắc quả sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bởi đời này Pháp môn bế mạc. Thánh đạo trấn vũ, người tâm trí tối đen, đời lắm ma vương quấy rối.

Ta là một trong các vị cứu đời ấy. Ai liều đạo nơi quốc độ nào cũng phải trở về quốc độ ấy mà trả tế nhân dân, vì thế lòng từ bi bác ái cũng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp Ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng Ta thương xác củi đồng chớ có dè đâu duyên kiếp đã từ lâu chờ đến ngày trợ thế. Nên phương pháp của Ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo qui căn, gãy gốc thiện duyên cùng Thầy Tổ, dưới dùng huyền diệu của tiên gia độ binh để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của Chư Vị với trăm quan, thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên, nên kẻ xa xôi từ vãn chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tai. Đến trung tuần tháng tám, Ta cùng Đức thầy mới tá hiệu Khùng Điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết hầu ăn năn cải hóa làm lành còn kẻ chẳng tĩnh tâm sau đền tội cũng chẳng trách Phật Tiên không chỉ bảo.





Vẫn biết đời lang sa thống trị phép nước nghiêm hình dân chúng nếu yêu thương sẽ làm điều hiềm khích nhưng mà Ta nghĩ nhiều tiền kiếp Ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản xác thân. Kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục, song vì tình cốt nhục tương thân cũng ủng hộ, chở che cho xác phàm bớt nỗi cực hình."

Phần diễn ngâm thi văn Giáo Lý Phật Giáo Hòa Hảo: "Từ giã bổn đạo khắp nơi" do nhà thơ Trúc Minh trình bày rất hay và cảm động. Tiếp theo là phần phát biểu cảm tưởng của các đồng đạo và quan khách: diễn văn của ông Trần Văn Vui (quyền Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại), cụ Nguyễn Văn Điền (Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy quốc nội) phát biểu, v.v.



Nghệ sĩ Trúc Minh ngâm thơ.

Cuối chương trình là phần văn nghệ và mọi người cùng tham dự bữa cơm chay thân mật.

Kỷ niệm 76 năm ngày Đức thầy vắng mặt, các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thành tâm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc thái dân an, Phật nhựt tăng huy, pháp luân thường chuyển và cầu nguyện cho bá tánh vạn dân từ tâm bác ái, giải thoát mê ly.





– Kiều Mỹ Duyên

(Orange County, 3/2023)