Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California Tổ Chức Đại Lễ Kỷ Niệm Hai Bà Trưng Năm Thứ 42 Tại Hải Ngoại

Đoàn rước kiệu hai bà Trưng vào khán đài

Fountain Valley (Bình Sa) – Tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023, như thông lệ hằng năm tại hải ngoại cứ vào dịp tháng 3 hằng năm Hội cựu Nữ Sinh Trưng Vương đã long trọng tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm Hai Bà Trưng, tham dự buổi lễ ngoài các thành viên trong hội còn có hàng trăm đồng hương, một số đại diện các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, quý vị dân cử…





Theo truyền thống nầy kể từ năm 1982 đến nay Kéo dài qua nhiều đời Hội Trưởng tiếp nối liên tục mỗi năm, truyền thống được duy trì tốt đẹp.



Với sự tích cực của bà Hội Trưởng Nguyễn Khánh Linh, cùng các thành viên trong Ban chấp hành đã khéo léo nhịp nhàng phối hợp nên được nhiều hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng cùng các thầy cô, các bậc phụ huynh đã đưa các con em đến tham dự cũng như trình diễn trên sân khấu.



Quan khách có qúy vị dân cử, đại diện dân cử như: Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California bà Janet Nguyễn, Dân Biểu California ông Trí Tạ, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Charlie Chí Nguyễn, cùng Phó Thị Trưởng Nguyễn Nam Quan, Nghị Viên Amy Phan West, Nghị Viên Kimberly Hồ, Nghị Viên Carlos Manzo Nghị Viên Thành Phố Garden Grove cô Cindy Trần, Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Bác Sĩ Võ Đình Hữu, ông Nguyễn Văn Lực, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego, bà Đặng Kim Trang, Hội Trưởng CLB Hùng Sử Việt San Diego…

Điều hợp chương trình do các Trưng Vương Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương (Tiếng Việt), Giáo Sư Vân Bằng (Tiếng Anh).



Như thường lệ, bắt đầu buổi lễ với nghi thức rước kiệu Hai Bà từ phía ngoài cửa chính vào hội trường.





Sau Ba hồi chiêng trống được gióng lên, kiệu Hai Bà, do các em thuộc Trung Tâm Việt Võ Đạo Nguyễn Bá Học và Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam Nam California trong trang phục lính thú thời xưa rước, nghiêm trang dẫn đầu, theo sau là Hai Bà, cùng các nữ tướng, nữ binh, quân sĩ, ban tế nữ quan mặc lễ phục do 12 cựu nữ sinh Trưng Vương đảm trách.





Đóng vai Trưng Trắc (sinh viên Jolynna Đặng Ngọc Hiền) và Trưng Nhị (sinh viên Kassandra Trần Nhã Vy). Cả hai nữ sinh đều là Hoa Khôi Liên Trường Nam California 2022 và 2023.









Nghi thức chào cờ

Sau đó ban tế nữ quan trong trang phục cổ truyền đứng trước bàn hương án hai bà, với bài văn tế của soạn giả cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An Bùi Đức Uyên, Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam, biên soạn, do cựu nữ sinh Trưng Vương Nguyễn Thị Nguyệt diễn đọc.



Mở đầu với Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do các đoàn rước và các em thực hiện thật trang nghiêm.Sau đó ban tế nữ quan trong trang phục cổ truyền đứng trước bàn hương án hai bà, với bài văn tế của soạn giả cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An Bùi Đức Uyên, Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam, biên soạn, do cựu nữ sinh Trưng Vương Nguyễn Thị Nguyệt diễn đọc.





Tế lễ cổ truyền Sau phần đọc văn tế, Ban Tế Nữ Quan cử hành nghi thức tế lễ cổ truyền trong lúc nầy hai chàng rể Trưng Vương phụ trách phần chuông trống đó là ông Hứa Trung Lập và ông Đỗ Thiện, Điều khiển chương trình tế lễ do TV Nguyễn Thị Nguyệt. Ban tế lễ dâng hương, dâng hoa, dâng trà, cùng dâng lên Hai Bà lời cầu quốc thái dân an, cho hơn 90 triệu dân Việt Nam sớm tìm được tự do dân chủ và thoát khỏi cảnh ngoại bang luôn âm mưu xâm chiếm đất nước ta.

Sau đó là lời chào mừng và cảm ơn của bà hội trưởng Nguyễn Khánh Linh, sau lời chào mừng ban hợp ca Trưng Vương lên hợp ca bài “Hiệu Đoàn Ca Trưng Vương” sáng tác nhạc sĩ Thẩm Oánh do Trưng Vương BS, Nguyễn Thị Nhuận hướng dẫn.





Tiếp đến là các vị dân cử lên phát biểu, trong lời phát biểu những vị nầy đã ca ngợi những đóng góp tích cực của hội cựu nữ sinh Trưng Vương trong việc bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc tại hải ngoại sau đó những vị nầy đã trao bằng tưởng lục đến Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương.





Tiếp đến, trưởng ban giáo dục Nguyễn Võ Thơ phụ trách trao Giải Khuyến Học Trưng Vương đến các học sinh ưu tú tại các trường Việt Ngữ miền Nam California, nhằm mục đích khuyến khích các em trao dồi tiếng Việt, hiểu biết về lịch sử, cũng như học hỏi về các bậc tiền bối anh hùng của dân tộc Việt.





Dân cử trao bằng tưởng lục Để khuyến khích các học sinh xuất sắc của các trường Việt Ngữ trong vùng, hàng năm Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam Nam California đều phát Giải Khuyến Học, được bảo trợ theo ý nguyện của gia đình cố Giáo Sư Trưng Vương Lưu Kim Dung, ông Văn Kỳ Thanh of American Avionics Inc (cựu học sinh Chu Văn An) và Luật Sư Jimmy Phạm (The Law office of Jimmy Phạm), cũng là con trai của cựu hội trưởng Vũ Bội Tú.

Giải Khuyến Học năm 2023 được trao cho các học sinh xuất sắc thuộc 19 Trung Tâm Việt Ngữ: Bát Nhã, Ca Dao, Cộng Đoàn Costa Mesa, Cộng Đoàn Westminster, Đức Mẹ La Vang, Hồng Bàng, Hội Thánh Thánh Linh Westminster, Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove, Nguyễn Bá Tòng, Phan Bội Châu, Saddleback, Saint Polycarp, Tin Lành Midway, Tin Lành Nguyễn Du, Troy High School, Tustin, Văn Hóa Việt Nam, Vinh Sơn Liêm, Vovinam Nguyễn Bá Học. Tổng cộng có 52 em được lãnh thưởng.









Hợp ca Trưng Vương Giải Văn Hóa Xã Hội được trao cho Trung Tâm Vovinam Nguyễn Bá Học.





Trao giải các em học sinh xuất sắc Sau phần trao giải là phần văn nghệ được trình diễn xuất sắc qua 18 tiết mục do các cựu nữ sinh Trưng Vương, các hội đoàn như Ban Hợp Xướng Trưng Vương do Bác Sĩ Nguyễn Thị Nhuận, Vũ Đoàn Việt Cầm, Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Tam Ca AVT, Hội Đồng Hương Bắc Ninh, Nhóm Cát Trắng, Ca Sĩ Lê Hồng Quang và Lớp Thanh Nhạc, Nhóm Sóng Xanh, Nhóm Mây Hồng, Ban Kịch Đền Hùng, và các ca sĩ trẻ Mê Linh, Kristine Lê, Kiều Loan, Trưng Vương Vân Thu và thân hữu, ca sĩ Trang Thanh Lan.

Trong chương trình văn nghệ có phần trình diễn các màn hoạt cảnh đặc sắc “Trưng Nữ Vương” do các cô giáo và học sinh Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam; “Cái Hời, Cái Ả” Hội Đồng Hương Bắc Ninh; Liên Khúc “Sài Gòn-Đêm Đô Thị” do Nhóm Sóng Xanh; màn kịch “Nghĩa Sĩ Xuống Núi Đáp Lời Sông Núi” Ban Kịch Đền Hùng trình diễn; hoạt cảnh “Trưng Nữ Vương” do Quỳnh Hoa và Song Ngân trình diễn. Chương trình văn nghệ như là một nhạc hội thật xuất sắc được nhiều đồng hương tham dự ca ngợi.