Phát Hiện Phân Tử Diệt Nấm Mới Được Đặt Tên Theo Tài Tử Keanu Reaves

Các khoa học gia Đức vừa phát hiện ra một loại phân tử diệt nấm vừa có thể sử dụng để diệt sâu bọ trong ngành nông nghiệp cũng như thuốc diệt nấm trong y tế. (Nguồn:Youtube)



Các nhà nghiên cứu tại Viện Leibniz Hans Knöll, Đức đã tìm ra một giải pháp tốt hơn cho môi trường để thay thế cho thuốc trừ sâu hóa học, nhằm chống lại sự tấn công của nấm trong nông nghiệp. Đó là một phân tử được tìm thấy trong vi khuẩn gọi là Pseudomonas. Phân tử này phá hủy thành tế bào của những loại nấm thường là nguyên nhân gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp.

Các nhà nghiên cứu cũng đã thử nghiệm phân tử này trên các loài nấm ảnh hưởng đến con người. Họ phát hiện ra rằng phân tử, được gọi là lipopeptide, có thể giết chết nấm men Candida albicans chẳng hạn, một loại nấm gây bịnh ở những người bị suy yếu hệ thống miễn dịch.

Loại thuốc diệt nấm mới này được các nhà nghiên cứu đặt tên là: keanumycin.

”Phân tử này hiệu quả đến mức chúng tôi đặt tên nó theo tên của Keanu Reeves vì ​​anh ta cũng là một sát thủ hiệu quả trong vai trò của mình.” Nhà nghiên cứu Sebastian Götze, một trong những người nghiên cứu viết trên tạp chí Journal of the American Chemical Society.

Theo các nhà nghiên cứu, phân tử mới này có thể trở thành vũ khí hiệu quả chống lại các loại nấm gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho nông dân, chẳng hạn như nấm mốc xám Botrytis cinerea tấn công dâu tây và nho. Keanumycin cũng có thể trở thành chất kháng nấm (fungal agent) hiệu quả và an toàn trong y học.

Theo tường trình của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào năm ngoái, nhiễm nấm cướp đi ngày càng nhiều mạng sống của con người, khi các loài nấm phát triển khả năng kháng thuốc đối với các loại thuốc chống nấm hiện nay. Hai loại nấm men, Candida albicans và Candida auris, nằm trong số những loài nấm mà WHO cảnh báo. Chúng đã có thể kháng một số loại thuốc và do đó rất khó điều trị.

“Sự kháng thuốc một phần là do thuốc diệt nấm được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, và ông tin rằng keanumycin có thể trở thành một chất diệt nấm mới thay thế cho thuốc trừ sâu hóa học, mà lại không hại môi trường.” Sebastian Götze nói.



Keanu Reaves nghĩ gì khi biết một loại phân tử diệt nấm được đặt theo tên của mình? Lúc được hỏi trên diễn đàn Reddit anh đã trả lời "Xin cám ơn, các nhà khoa học"