Mùa Lễ Hội Dịp Xuân Này Ở Pechanga Resort Casino Tấp Nập Rộn Ràng Đến Mức Cao Nhất Với Sushi & Sake

- Lễ Hội Sushi & Sake Pechanga Hàng Năm Lần 3 Trở Lại theo Yêu Cầu,

Gây Quỹ Yểm Trợ Tổ Chức Habitat For Humanity Inland Valley -

Mùa Lễ Hội sẽ tấp nập vào mùa Xuân này ở Pechanga Resort Casino. Lễ Hội Sushi & Sake Pechanga Hàng Năm phục vụ những miếng cá tươi nhất và những loại 'sake' dịu nhất bên trong Summit Events Center vào Thứ Bảy, 8 Tháng Tư. Cuộc sinh hoạt nhiều người biết đến và ưa chuộng kéo-dài-một-ngày này gồm một buổi trưa ngập tràn các loại Sake Nhật Bản thượng hạng, những miếng Sushi thực hiện bởi các đầu bếp bậc thầy của Pechanga, một cuộc đấu giá không-lên-tiếng và nhạc sống. Vé hiện đang bán và có thể được mua tại Phòng Bán Vé Pechanga Box Office, bằng cách gọi số (877) 711-2946 hay online tại Pechanga.com . Tiền thu được do buổi sinh hoạt sẽ được trao tặng yểm trợ Tổ Chức Habitat for Humanity Inland Valley.

Có bốn hạng vé:• VIP - $160 gồm việc vào cửa sớm lúc 11 a.m., được nếm thử những miếng sushi hấp dẫn tuyệt vời cùng nhiều món tráng miệng, trên 40 loại Sake, tám loại bia và trò chuyện với những người nấu Sake, các Chef, và ra giá lối không-lên-tiếng mua các món đấu giá trước những người vé thường• Tài Xế Chỉ Định (Designated Driver) VIP - $75 được vào cửa sớm lúc 11 a.m., nếm thử Sushi vừa mới cắt miếng, các món tráng miệng, và ra giá lối không-lên-tiếng mua các món đấu giá trước những người vé thường, và hưởng thụ nhạc sống• Vé Thường - $120 gồm việc vào cửa lúc 1 p.m., được nếm thử những miếng sushi hấp dẫn tuyệt vời cùng nhiều món tráng miệng, trên 40 loại Sake, tám loại bia, ăn nếm những miếng Sushi tươi nhất do các Chef Pechanga bậc sư thực hiện, hưởng thụ nhạc sống và ra giá lối không-lên-tiếng mua các món đấu giá• Tài Xế Chỉ Định (Designated Driver) - $75 và gồm ăn thử những miếng Sushi tươi nhất do các Chef Pechanga bậc sư thực hiện, hưởng thụ các món tráng miệng cùng nhạc sống, và được ra giá lối không-lên-tiếng mua các món đấu giá