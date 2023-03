Trung Quốc Sẽ Tăng Tuổi Nghỉ Hưu Để Đối Phó Với Tình Hình Dân Số Già

Trung Quốc đang có kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu dần dần và theo từng giai đoạn để đối phó với tình trạng dân số già đi nhanh chóng. (Nguồn: pixabay.com)

HONG KONG – Tờ Thời Báo Hoàn Cầu (Global Times) cho biết Trung Quốc đang có kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu dần dần và theo từng giai đoạn để đối phó với tình trạng dân số già đi nhanh chóng, theo tin Reuters.

Jin Weigang, chủ tịch Viện Khoa Học Lao Động và An Sinh Xã Hội Trung Quốc (Chinese Academy of Labor and Social Security Sciences), cho biết đất nước đang xem xét một “con đường tiến bộ, linh hoạt và khác biệt để nâng tuổi nghỉ hưu.”

Ông Jin nói: “Những người gần đến tuổi nghỉ hưu sẽ phải hoãn nghỉ hưu trong vài tháng.” Những người trẻ tuổi có thể phải làm việc thêm vài năm nữa nhưng sẽ có một giai đoạn thích ứng và chuyển tiếp lâu dài.

Ông giải thích thêm: “Điểm quan trọng nhất của cải cách là cho phép mọi người lựa chọn thời điểm nghỉ hưu tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của họ.”

Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc thay đổi tuổi nghỉ hưu, vốn thuộc hàng thấp nhất thế giới với 60 tuổi đối với nam giới, 55 tuổi đối với nữ giới làm công việc văn phòng và 50 tuổi đối với phụ nữ làm việc trong các nhà máy.

Li Qiang, tân thủ tướng Trung Quốc, cho biết chính phủ sẽ tiến hành các nghiên cứu và phân tích nghiêm ngặt để đưa ra chính sách một cách thận trọng.

Dân số 1.4 tỷ người của Trung Quốc đang giảm dần và già đi, một phần là do chính sách hạn chế các cặp vợ chồng chỉ được sinh một con từ năm 1980 đến năm 2015. Điều này gây áp lực lên ngân sách lương hưu đang leo thang, khiến các quyết sách gia càng phải khẩn trương giải quyết tình hình.

Ủy Ban Y Tế Quốc Gia Trung Quốc dự đoán nhóm người từ 60 tuổi trở lên sẽ tăng từ 280 triệu lên hơn 400 triệu người vào năm 2035 – bằng toàn bộ dân số hiện tại của Anh và Hoa Kỳ cộng lại.

Tuổi thọ trung bình của người Trung Quốc đã tăng từ khoảng 44 tuổi vào năm 1960 lên 78 tuổi vào năm 2021, cao hơn ở Hoa Kỳ và dự kiến sẽ vượt quá 80 tuổi vào năm 2050.

Hiện tại, mỗi người Trung Quốc về hưu sẽ nhận được hỗ trợ đóng góp bởi 5 người lao động. Tỷ lệ này chỉ bằng một nửa so với một thập niên trước và đang có khuynh hướng là 4 người lao động/1 người nghỉ hưu vào năm 2030, 2 người lao động/1 người nghỉ hưu vào năm 2050.

Các chuyên gia về nhân khẩu học và kinh tế gia cho rằng hệ thống hưu trí hiện nay là không bền vững và cần được cải cách. Bởi vì lực lượng lao động thì ngày càng bị thu hẹp mà phải trả lương hưu cho số người về hưu ngày càng tăng,

Dữ liệu của Bộ Tài Chánh TQ cho thấy 11 trong số 31 khu vực pháp lý cấp tỉnh của Trung Quốc đang bị thâm hụt ngân sách lương hưu. Viện Hàn Lâm Khoa Học Trung Quốc do nhà nước điều hành dự báo hệ thống hưu trí sẽ cạn tiền vào năm 2035.