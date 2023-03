Ke Huy Quan: ‘Mẹ Ơi Con Vừa Đoạt Giải Oscar!’

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - NGÀY 12 THÁNG 3: Kế Huy Quân nhận giải Nam Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất "Everything Everywhere All at Once" trên sân khấu Oscar lần thứ 95 tại Nhà hát Dolby vào chiều 12 tháng 3 năm 2023, Hollywood, California. (Ảnh của Kevin Winter/Getty Images).

Kế Huy Quân, tài tử gốc Việt trở lại ánh đèn sân khấu sau nhiều thập kỷ với bộ phim “Everything Everywhere All at Once,” đã giành giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Trong tiếng vỗ tay vang dội Quân bước lên sân khấu và la lớn để nói với người mẹ 84 tuổi của mình, người đang dõi xem kết quả Oscar hôm nay ở nhà: “Mẹ ơi, con vừa đoạt giải Oscar!”

Đối với Quân, giải thưởng này thật xúc động đặc biệt. Anh đã nổi tiếng từ trước tuổi thiếu niên, đóng vai phụ của Harrison Ford trong “Indiana Jones and the Temple of Doom” năm 1984 và xuất hiện trong “The Goonies” năm 1985. Nhưng Quân bỏ đóng phim ngay sau đó vì nhận thấy không có nhiều vai diễn điện ảnh quan trọng cho người châu Á. Anh đã không trở lại diễn xuất cho đến năm 2021 trong “Everything Everywhere,” với vai Waymond Wang, người chồng ngốc nghếch của chủ tiệm giặt, Michelle Yeoh.

“Hành trình của tôi bắt đầu trên một chiếc thuyền. Tôi đã trải qua một năm trong một trại tị nạn. Và bằng cách nào đó, tôi đã kết thúc ở đây trên sân khấu lớn nhất của Hollywood,” Anh nói trong nước mắt. “Họ nói những câu chuyện như thế này chỉ xảy ra trong phim. Tôi không thể tin rằng điều này đang xảy ra với tôi. Đây - đây là giấc mơ Mỹ!”

Anh đã từng là nhân vật được mọi người nâng ly chúc mừng anh thắng giải Golden Globe, Critics’ Choice and SAG, bên cạnh việc giành được đề cử Oscar đầu tiên. Thật là một sự trùng hợp cảm động khi Anh có thể tham dự và đoạt giải đồng hành với Steven Spielberg, người đã làm việc với Quân trong “Indiana Jones” và được đề cử đạo diễn bộ phim truyền hình bán tự truyện “The Fabelmans”.

“Ước mơ là thứ bạn phải giữ chặt lấy. Tôi gần như đã từ bỏ giấc mơ của mình,” anh nói trong khi cố kìm nước mắt. “Gửi tới tất cả các bạn ngoài kia, xin hãy giữ cho giấc mơ của bạn được sống.”

Trước khi bước xuống sân khấu, Quân bày tỏ lòng biết ơn: “Cảm ơn,” anh nói. “Cảm ơn rất nhiều vì đã chào đón tôi trở lại.”

Quân được đề cử cùng với Judd Hirsch cho “The Fabelmans,” Brendan Gleeson cho “The Banshees of Inisherin,” Barry Keoghan cho “The Banshees of Inisherin” và Bryan Tyree Henry cho “Causeway.”

Do Daniel Kwan và Daniel Scheinert đạo diễn, “Everything Everywhere All at Once” được công chiếu lần đầu tại SXSW 2022 với sự hoan nghênh của giới phê bình và thương mại. Tại phòng vé, bộ phim trở thành tác phẩm hiếm hoi trong thời kỳ đại dịch với doanh thu 100 triệu USD toàn cầu. Nó được coi là bản phát hành có doanh thu cao nhất mọi thời đại của A24.

Một kỳ tích không nhỏ là bộ phim không chỉ tồn tại — mà còn thống trị — trong các cuộc trò chuyện về giải Oscar trong 12 tháng. Trong mùa giải thưởng kỷ lục của nó, “Everything Everywhere” trở thành bộ phim thứ năm duy nhất trong lịch sử giành được bốn giải thưởng lớn của hội (DGA, PGA, SAG và WGA). Nó có tới 11 giảiđề cử Oscar, nhiều nhất so với bất kỳ bộ phim nào trong năm nay, bao gồm các đề cử cho phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất cho Daniels, và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Stephanie Hsu và Jamie Lee Curtis (người đã mang về chiếc cúp) và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Michelle Yeoh.

Trước khi trở lại với phim ảnh, Quân bị mất bảo hiểm y tế trong đợt dịch COVID vì không có việc làm. “Everything Everywhere” được quay vào đầu năm 2020, nhưng việc tung ra chiếu ở rạp bị trì hoãn hai năm do đại dịch.

"Tôi đã gọi cho người agent của mình và nói, 'Bạn làm ơn tìm cho tôi bất cứ thứ gì được không? Gì cũng được, tôi chỉ cần một công việc để đáp ứng yêu cầu tối thiểu về bảo hiểm y tế',” mới đây Anh kể lại trên chương trình “The Late Late Show with James Corden”. “Và tôi đã không tìm được việc gì.”

Vào thời điểm đó, Quan nhận ra rằng sự nghiệp của mình có thể thăng hoa hoặc lụi tàn nhờ thành công của “Everything Everywhere”. Vì vậy, Anh đã gọi cho nhà sản xuất phim hỏi thăm: “Xin cho tôi biết một điều được không? Tôi đóng có ok trong phim không? Sao không ai muốn thuê tôi cả.”

Và anh nhớ lại, “[Nhà sản xuất nói], 'Ke, hãy kiên nhẫn. Bạn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi."