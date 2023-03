Thành phố và học khu Garden Grove hợp tác mang đến sự kiện nghệ thuật “Art in The Park”

Thông báo cộng đồng

Thành phố Garden Grove, phối hợp cùng Học Khu Garden Grove (GGUSD) mang đến cộng đồng sự kiện nghệ thuật ‘Art in the Park’ tổ chức lần thứ 5 vào Thứ Bảy, ngày 18 tháng Ba, 2023, từ 11:00 giờ đến 2:00 giờ trưa, trong khuôn viên Village Green park, tại địa chỉ 12732 Main Street. Chương trình hoàn toàn miễn phí cho mọi lứa tuổi tham gia.

Các hoạt động tai sự kiện sẽ bao gồm xe nghệ thuật (Art Car), cơ hội vẽ trên một chiếc xe cổ biến thành một bức tranh nghệ thuật; Recess Revolution, một khu vui chơi tự do; Trạm sáng tạo xếp hình LEGO®; triển lãm đồ gốm và các lớp học đàn ukulele do các giáo viên và học sinh từ trường trung học Rancho Alamitos và La Quinta hướng dẫn; và hoạt động ‘Paint and Sip’, vẽ tranh ngoài trời và thưởng thức nước uống.

Hoạt động ‘Paint and Sip’ với lệ phí $15/người và sẽ được cung cấp hai lần trong suốt sự kiện. Thời gian là 11:30 sáng đến 12:30, và 1:00 giờ trưa đến 2:00 giờ. Đăng ký giới hạn cho 50 người. Để đăng ký, hãy truy cập ggcity.org/artinthepark hoặc gọi (714) 741-5200.

Sự kiện ‘Art in the Park’ cũng sẽ có các buổi biểu diễn trực tiếp của học sinh GGUSD, cũng như các tác phẩm nghệ thuật đương đại, bao gồm biểu ngữ ‘RE:IMAGINE’ cỡ lớn, trưng bày tác phẩm nghệ thuật của các em học sinh.

Triển lãm Nghệ thuật 'First Impressions' dành cho các em học sinh trung học của học khu Garden Grove thể hiện tài năng nghệ thuật mình, từ mẫu giáo đến lớp 12, một lần nữa sẽ được tổ chức tại Garden Grove Courtyard Center, ở Village Green Park, 12732 Main Street. Ngày khai mạc là Thứ Bảy, ngày 18 tháng Ba, lúc 9:00 giờ sáng. Triển lãm sẽ vẫn mở cửa từ 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, Thứ Hai, ngày 20 tháng Ba đến Thứ Năm, ngày 23 tháng Ba.

Sẽ có bán bắp rang và đồ ăn nhẹ của tiệm C&M Ohana.

Để biết thêm thông tin, xin liên lạc về Ban phục vụ cộng đồng tại (714) 741-5200, hoặc truy cập ggcity.org/artinthepark.