San Manuel Band of Mission Indians Quyên Góp $300,000 Hỗ Trợ các Nạn Nhân trong Vụ Xả Súng Tết Nguyên Đán ở Monterey Park

Bộ Lạc cung ứng khoản tài trợ cho ba tổ chức nhằm hỗ trợ sự phục hồi lâu dài

SAN BERNARDINO, Calif. (1 tháng 3, 2023) - San Manuel Band of Mission Indians (SMBMI) cung cấp khoản tài trợ $300,000 cho ba tổ chức để hỗ trợ các nạn nhân của vụ xả súng Tết Nguyên Đán tại Monterey Park. Tổ chức Asian American Educational and Cultural Resources Center San Bernardino, Chinatown Service Center (CSC) và Pacific Asian Counseling Services (PACS) sẽ nhận $100,000 để hỗ trợ những chấn thương lâu dài bởi vụ xả súng tàn khốc.

“Một thảm kịch vô nghĩa như thế ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, nhưng đặc biệt là cộng đồng Châu Á,” bà Lynn Valbuena, chủ tịch hiệp hội San Manuel Band of Mission Indians, phát biểu. “Chúng tôi đã chọn ba tổ chức mà chúng tôi cảm thấy có thể hỗ trợ tốt nhất cho việc hàn gắn cảm xúc cần thiết sau một sự cố kinh hoàng như này.”

Asian American Educational and Cultural Resources Center là cơ quan phi lợi nhuận duy nhất ở quận San Bernardino và Riverside tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ và chương trình cho người Mỹ gốc Á trong vùng Inland Empire. CSC là một tổ chức với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe lâu đời cung cấp và hỗ trợ sức khỏe tâm trí và hành vi cho cộng đồng Châu Á trong vùng Los Angeles. PACS cung cấp các nhu cầu dịch vụ xã hội chuyên về ngôn ngữ và văn hóa cụ thể liên quan đến cộng đồng Châu Á. Tổ chức cung cấp các nguồn lực với dịch vụ quản lý cá nhân/hộ gia đình, tư vấn, chăm sóc sức khỏe tâm trí và các nhu cầu cơ bản.

Cả ba tổ chức điều hành dưới dạng 501(c)(3)s và nguồn tài trợ sẽ trực tiếp cung ứng các chương trình và dịch vụ cho những người bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi đã phát huy một chiến lược hỗ trợ dài hạn và liên kết với các tổ chức mà chúng tôi cho rằng sẽ cung cấp hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và hành vi cho các nạn nhân và gia đình của họ. Quá trình phục hồi dài hạn là quan trọng nhất,” bà Valbuena cho biết.

###

Tổng quan về San Manuel Band of Mission Indians





San Manuel Band of Mission Indians là một bộ lạc người bản địa Mỹ được liên bang công nhận nằm trong khu bảo tồn San Manuel gần Highland, California. San Manuel thực thi quyền tự trị vốn có của mình và cung cấp những dịch vụ thiết yếu cho công dân bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng, duy trì các dịch vụ dân sự và thúc đẩy phát triển xã hội, kinh tế và văn hóa. Là người bản địa của vùng cao nguyên, đèo, thung lũng, núi và sa mạc độ cao trong vùng San Bernardino, người Serrano tại San Manuel đã coi khu vực này là nhà từ thời xa xưa và cam kết duy trì làm một cộng đồng hữu ích trong khu vực San Bernardino.

Giới thiệu về Trung tâm Tài nguyên Văn hóa và Giáo dục Người Mỹ gốc Á





Trung tâm Tài nguyên Văn hóa và Giáo dục Người Mỹ gốc Á, Inc. là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3) được thành lập vào năm 1997, do thiếu các chương trình và dịch vụ dành cho cộng đồng Người Châu Á và Đảo Thái Bình Dương (API). Hiện tại, chúng tôi là tổ phi lợi nhuận cộng đồng duy nhất cung cấp các chương trình và dịch vụ trực tiếp cho các cộng đồng API ở các Quận San Bernardino và Riverside.

Nhiệm vụ của chúng tôi là cải thiện sức khỏe tổng thể và phúc lợi giáo dục bằng cách cung cấp các chương trình và dịch vụ thông tin và phát triển cho các API có thu nhập thấp, bị cô lập, dễ bị tổn thương và không được phục vụ trên khắp các Quận San Bernardino và Riverside. Chúng tôi có nhiều loại hoặc chương trình và dịch vụ độc đáo để xử lý các nhu cầu chưa được đáp ứng khác nhau. Trung tâm cam kết đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có cơ hội tốt nhất để đạt được mục tiêu của họ và trở nên tự túc. Nhân viên của chúng tôi đa ngôn ngữ với các nền tảng văn hóa khác nhau, mỗi người sở hữu các kỹ năng ngôn ngữ khác nhau giúp giải quyết các nhu cầu về ngôn ngữ và văn hóa của cộng đồng chúng ta.

Người Châu Á và Đảo Thái Bình Dương là một trong những nhóm dân tộc phát triển nhanh nhất ở Inland Empire và California. Trong 25 năm qua, Trung tâm Tài nguyên Văn hóa và Giáo dục Người Mỹ gốc Á đã thành công trong việc hỗ trợ hàng nghìn API và những người khác thích nghi về mặt xã hội và kinh tế ở Inland Empire. Để biết thêm thông tin về các chương trình và dịch vụ miễn phí này, vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi theo số 909-383-0164 hoặc truy cập www.aarc-ie.org.

Giới thiệu về Trung tâm dịch vụ Chinatown





Được thành lập vào năm 1971, Chinatown Service Center (CSC) là một trong những Trung tâm Y tế đủ tiêu chuẩn Liên bang dựa vào cộng đồng lớn nhất và các tổ chức dịch vụ nhân sinh phục vụ dân số API. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ xuất sắc và vận động chính sách nhằm thúc đẩy chất lượng cuộc sống tốt hơn và cơ hội bình đẳng cho người nhập cư và các cộng đồng khác.





CSC cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm Y tế, Sức khỏe Tâm Thần, Đo Thị lực, Dịch vụ Xã hội, Trung tâm Thanh niên và Phát triển Kinh tế Cộng đồng, với hơn 141.000 lượt truy cập hàng năm, bốn lĩnh vực chính và 7 địa điểm.





CSC cung cấp cho nạn nhân Monterey Park dịch vụ tư vấn sức khỏe tâm thần song ngữ miễn phí và quản lý trường hợp. CSC có giờ ghé thăm tại Thư viện Bruggemeyer trên 318 S Ramona Ave. ở Công viên Monterey vào Thứ Ba và Thứ Năm lúc 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Hoặc vui lòng gọi 213-808-1720 nếu bạn quan tâm đến các dịch vụ tư vấn hoặc quản lý hồ sơ.

Về Dịch Vụ Tư Vấn Á Châu Thái Bình Dương





Dịch vụ Tư vấn Châu Á Thái Bình Dương là một trong số ít các cơ quan chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và các dịch vụ xã hội bổ sung cho Cư dân gốc Á Bán Đảo Thái Bình Dương. PACS cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý hồ sơ, thăm viếng tại nhà và các dịch vụ hỗ trợ liên quan cho cư dân có thu nhập thấp của Quận Los Angeles.