Westminster (Bình Sa) – Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 3 năm 2023 vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 4 tháng 3 năm 2023 trước Tượng Đài Đức Thánh Trần trên đại lộ Bolsa, Thành Phố Westminster. Đặc biệt buổi chào cờ đầu tháng lần nầy còn có buổi thảo luận quan trọng để lấy ý kiến chung của các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng bày tỏ thái độ phản đối với các dân cử phản bội cộng đồng.





Tham dự buổi lễ chào cờ và buổi họp có một số niên trưởng và các chiến hữu, trong đó có các ông: Trần Quan An và phu nhân, Nguyễn Văn Ức và phu nhân, Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Du Miên, Hứa Trung Lập, Bùi Trọng Nghĩa, Võ Tấn Kha, Lê Quang Hiền, Võ Thanh Sang, Nguyễn Văn Hùng, Bùi Đẹp, Lê Văn Sáu, Tần Nam, Trần Văn Giỏi, Hồ Ngọc Minh Đức, Phạm Ngọc Lân, Phát Bùi, Nguyễn Long, Đặng Kim Trang, Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Quý, BS Võ Đình Hữu và một số đông phu nhân các niên trưởng và chiến hữu QL/VNCH.





Phụ nữ tham gia chào cờ đầu tháng 3/2023

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm do chiến hữu Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải điều hợp. Tiếp theo ông Phan Kỳ Nhơn Chủ Tịch Liên Ủy ban Chống Cộng Sản và Tay Sai lên chào mừng và cảm ơn mọi người tham dự, tiếp theo ông nói: “Hôm nay sự có mặt của quý vị rất cần thiết để sau khi lời phát biểu của tôi, chúng ta, những người quân nhân, không riêng gì Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ mà những người quân nhân có mặt ở đây chúng ta sẽ có phiên họp, và chúng tôi mời 3 cộng đồng: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Cộng Đồng Người Việt San Diego và BS Võ Đình Hữu, Cộng Đồng Người Việt Pomona đại diện Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ tới dự phiên họp đặc biệt ngày hôm nay. Về vấn đề xâm nhập của Cộng sản vào thủ đô tỵ nạn Little Saigon ngày càng lộng hành và ngang nhiên. Ông lặp đi lặp lại nhiều lần câu: “Nếu chúng ta thờ ơ lãnh đạm thì ngày 30 Tháng Tư 75 sẽ tái diễn ở thủ đô tỵ nạn này, và ông mời tất cả vào trong Đền Đức Thánh Trần để thảo luận chi tiết hơn và đóng góp ý kiến để đối phó với sự xâm nhập của Cộng Sản qua các sự kiện đã và đang xẩy ra mà vụ mới nhất là các dân cử thành phố Westminster đi dự phiên họp. Trong buổi họp này, ông Phan Kỳ Nhơn đã lặp lại những lời vừa tuyên bố trước Tượng Đài Đức Thánh Trần và nêu đích danh các ông Trần Thái Văn, Tạ Đức Trí, Nguyễn Mạnh Chí, Nam Quan và một vài người khác nữa đều xưng là hậu duệ của các chiến sĩ QL/VNCH nhưng chúng đã đi từng bước, từng bước. Bắt đầu từ Tạ Đức Trí cấp bằng khen cho Ngô Thanh Vân, dẹp lá cờ VNCH dần dần điển hình như ngày hôm nay, những sự kiện đó, nếu chúng ta không ngăn chặn kịp thời thì cái thủ đô tỵ nạn này sẽ trở thành ngày 30 tháng Tư của năm 75, cờ đỏ sẽ phất phới tung bay trên đại lộ Bolsa này. Do đó, nếu chúng ta thờ ơ không quan tâm đến lằn ranh Quốc-Cộng thì chuyện đó sẽ tới thôi nên mục tiêu của buổi họp ngày hôm nay, chúng ta tìm giải pháp nào để đưa ra ngăn chặn, để giữ lằn ranh Quốc-Cộng trong những ngày tháng sắp tới.