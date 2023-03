"Cùng Mẹ, Lên Đường" Với Liên Ca Đoàn Trẻ, Giáo phận Orange

Thông báo cộng đồng

Giáo phận Orange đang chuẩn bị cho Đại Hội Thánh Mẫu 2023 với chủ đề “Cùng Mẹ, Lên Đường -- With Mary, We Journey" sẽ diễn ra tại khuôn viên Nhà thờ Chính Toà Chúa Kitô (Christ Cathedral) vào hai ngày thứ sáu và thứ bảy 14 và 15 tháng 7, 2023. Tin tức về Đại hội sẽ được cập nhật tại website: https://melavangoc.com/; hay liên lạc info@melavangoc.com.





Đại Hội Thánh Mẫu La Vang đầu tiên của Giáo phận với chủ đề “Cùng Mẹ, Tạ Ơn Chúa" được tổ chức vào mùa hè 2022, quy tụ hơn 15,000 người đến từ khắp Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới.





Giáo dân tham dự Thánh lễ Khai Mạc.





Cũng như năm ngoái, Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành ưu ái mời gọi tất cả các em thiếu nhi và thanh niên trong Giáo phận tham gia vào Ban Hợp Xướng Thanh Thiếu Niên La Vang, gọi tắt là Liên Ca Đoàn Trẻ (LCĐT). LCĐT sẽ hát thánh lễ khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu vào chiều thứ Sáu, 14 tháng Bảy, 2023. Xin quý phụ huynh đưa con em đến tham dự buổi tập hát đầu tiên lúc 7-9 giờ chiều thứ Sáu, ngày 17 tháng Ba, 2023. Đặc biệt, LCĐT cũng đón nhận tất cả các phụ huynh muốn cùng con em mình hát ca ngợi Chúa, bởi vì “hát thánh ca bằng ba lần cầu nguyện.” Gia đình nào càng cầu nguyện cùng nhau, thì càng gắn bó mật thiết với nhau (Family that prays together stays together).





Sau buổi tập hát đầu tiên, chỉ có 9 buổi tập hát nữa, cũng lúc 7-9 giờ tối thứ sáu tại Trung Tâm Công Giáo vào ngày 17 & 31 tháng Ba; 21 & 28 tháng Tư; 5, 12, & 26 tháng Năm; và 2, 9, 23, & 30 tháng Sáu.





Liên Ca Đoàn Trẻ tham dự Thánh lễ Sai Đi năm 2022.

Các bài thánh ca tuyệt đẹp được chọn cho Thánh lễ khai mạc năm nay sẽ hài hoà hai ngôn ngữ Anh Việt. Các em sẽ được cất cao giọng hát trong trẻo của tuổi thơ để cùng cha mẹ mình vừa ca ngợi Đức Mẹ La Vang, vừa tung hô Chúa vì muôn hồng ân Ngài tuôn đổ trên chúng sinh.





Xin cám ơn sự quan tâm và tham gia của Quý vị! Quý phụ huynh có thể ghi danh cho các em tại buổi tập hát đầu tiên, hay điền mẫu đơn trên mạng: bit.ly/3yc9YER và nhận được email xác nhận. Liên lạc: vietamproj@gmail.com; 714 204 8340.





Xin hẹn gặp tất cả Quý vị để “Cùng Mẹ, Lên Đường” mùa hè năm nay!





Liên Ca Đoàn Trẻ tập hát tại TTCG tháng Tư, năm 2022.