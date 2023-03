Chính quyền Biden Cứng Rắn với Trung Quốc

" Đừng nhầm lẫn: như chúng tôi đã nói rõ vào tuần trước, nếu Trung Quốc đe dọa chủ quyền của chúng tôi, chúng tôi sẽ hành động để bảo vệ đất nước của mình. Và chúng tôi đã làm như vậy", Biden nói, đề cập đến thời điểm khi một máy bay phản lực của Mỹ bắn một tên lửa làm nổ quả khinh khí cầu ngoài khơi bờ biển phía đông Hoa Kỳ, sau khi nó đã trải qua nhiều ngày lang thang khắp lục địa Hoa Kỳ và Canada. Hình: từ trang Unplash.

Trong tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khi họp báo nhân chuyến thăm Kazakhstan đã nói rằng nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ TQ với Mỹ và phần còn lại của thế giới: Ông nói: "Trung Quốc không thể hai mặt khi nói đến sự xâm lược của Nga ở Ukraine."

Cũng theo Blinken, Trung Quốc không nên đưa ra đề nghị hòa bình, trong khi chính họ bơm dầu vào ngọn lửa mà Nga đã mồi lên, và Mỹ sẽ trừng phạt thêm nữa đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức Trung Quốc nào vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ khi họ hỗ trợ Nga. Blinken nói rằng hiệp ước đối tác "Không có giới hạn" mà Putin và Tập Cận Bình ký trước khi Nga xâm lăng Ukraine là "một mối quan tâm thực sự."

Quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh vốn đã xấu đi sau khi Hoa Kỳ bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc vào đầu tháng Hai. Nhưng nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí để giúp các lực lượng của Nga ở Ukraine, thì quan hệ Mỹ-Trung sẽ thay đổi nghiêm trọng hơn nhiều. Lời cảnh báo của ông Blinken dường như được đưa ra với mục đích rõ ràng để ngăn cản Trung Quốc làm điều đó.

Bạch Ốc vào đầu tuần cũng đã ra lệnh cho các cơ quan liên bang rằng họ có 30 ngày để xóa Tiktok ra khỏi tất cả các thiết bị chính phủ vì lo ngại rằng dữ liệu Hoa Kỳ có thể vào tay tình báo TQ. Quốc hội Mỹ đã thông qua Luật “No TikTok on Government Devices Act” (Đạo luật không Tiktok trên các thiết bị của chính phủ) từ cuối năm ngoái. Lệnh mới từ Bạch Ốc đưa ra yêu cầu phải xóa ứng dụng Tiktok trong vòng 30 ngày ra khỏi tất cả các thiết bị điện tử do các cơ quan liên bang sở hữu hoặc vận hành, cũng như tất cả các nhân viên làm việc theo hợp đồng cho các cơ quan này.



Về chuyện Tik Tok bị cấm, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ Mao Ning trong một cuộc họp báo vào trung tuần lên án rằng Hoa Kỳ đã quá căng thẳng về khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực nhà nước để đàn áp các quốc gia khác.

Bên cạnh đó, chính quyền Joe Biden cũng đang suy tính thu hồi giấy phép xuất cảng đối với các công ty Mỹ đang bán cho công ty Trung Quốc Huawei Technologies Co. Trước đó, Hoa Kỳ đã lên kế hoạch chỉ ngừng cấp giấy phép mới để xuất cảng khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ sang Huawei, nhưng hiện được cho là đang xem xét thu hồi tất cả giấy phép xuất cảng công nghệ hiện có.

Một cựu quan chức an ninh cao cấp nói: "Chính sách cũ đã cho phép xuất cảng sản phẩm kỹ thuật sang Huawei, chỉ gây tự tổn thương. Bạch Ốc bây giờ nói với Bộ thương mại, 'Tới lúc phải cắt thương vụ 4G, gây tổn thương hơn cho Huawei, để làm nó sụp đổ.”

Liên quan đến đại dịch Covid, đại sứ Hoa Kỳ Nicholas Burns tại Trung Quốc phát biểu hôm 27/2 rằng Trung Quốc cần phải trung thực hơn về nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Ông phát biểu qua liên kết video tại một sinh hoạt của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, nhấn mạnh việc cần phải thúc đẩy Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nếu cơ quan y tế của Liên hiệp quốc được củng cố.

Bước qua vấn đề Đài Loan, cũng trong video này, Ông Burns nói thêm rằng Hoa Kỳ có nghĩa vụ duy trì sức mạnh quân sự “trong và xung quanh Đài Loan” để đảm bảo hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền có khả năng ngăn chặn bất kỳ “hành động tấn công” nào của Trung Quốc.

Ông nói: “Đó cũng là trách nhiệm của chúng ta kết hợp phần còn lại của thế giới để đảm bảo rằng người Trung Quốc không thể thoát khỏi trách nhiệm về sự ép buộc hoặc đe dọa đối với chính Đài Loan”.

Trung Quốc ngược lại cáo buộc Hoa Kỳ “gây nguy hiểm” cho hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan sau khi một máy bay quân sự của Hoa Kỳ bay qua tuyến đường thủy hôm 27/2. Hải quân Hoa Kỳ trả lời rằng máy bay có mặt ở vùng trời quốc tế, trong khi Bắc Kinh rất tức giận trước các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ đi qua eo biển hẹp, thường xuyên nhất là tàu chiến nhưng đôi khi là máy bay. Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc “có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán” đối với tuyến đường thủy này. Đài Loan và Hoa Kỳ phủ nhận và nói rằng đó là một tuyến đường thủy quốc tế.

Việt Báo tổng hợp