Nước Ấm Làm Tan Chảy Những Điểm Yếu Trên 'Sông Băng Ngày Tận Thế' Ở Nam Cực

Thống đốc Florida Ron DeSantis lộ ý tranh cử tổng thống năm 2024. Nhóm phi lợi nhuận mới ra mắt có tên "And to the Republic" (Và đối với nền Cộng Hòa) đã tổ chức 3 sự kiện cho thống đốc Florida ở New York, Chicago và Philadelphia, nơi DeSantis phát biểu trước các quan chức thực thi pháp luật, Politico đưa tin.