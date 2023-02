Hoa Kỳ: Bão Mùa Đông Cực Lớn Quét Qua Miền Bắc, Đe Dọa Tuyết Rơi Kỷ Lục

Nga Tuyên Bố Đình Chỉ Tham Gia Hiệp Ước Nguyên Tử Cuối Cùng Với Hoa Kỳ, Căng Thẳng Hạt Nhân Leo Thang download Tháng 2 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ “đình chỉ” tham gia hiệp ước nguyên tử New START. Đây cũng là hiệp ước hạn chế hạt nhân cuối cùng của Hoa Kỳ và Nga. (Nguồn: pixabay.com) Sau nhiều thập niên tiến bộ trong việc hạn chế tích lũy vũ khí hạt nhân, cuộc chiến Nga-Ukraine đã hồi sinh những căng thẳng hạt nhân giữa Nga và Hoa Kỳ. Thứ Ba, ngày 21 tháng 2 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu thường niên State of the Nation rằng Nga sẽ “đình chỉ” tham gia hiệp ước nguyên tử New START. Đây cũng là hiệp ước hạn chế hạt nhân cuối cùng của Hoa Kỳ và Nga.