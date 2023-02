Các giám mục Công giáo Hoa Kỳ và Mexico đã kêu gọi cải tổ di trú 20 năm trước

Lê Minh Hải

Vào ngày 22 tháng 1 năm 2003, các giám mục Hoa Kỳ và Mexico đã công bố một tài liệu lịch sử, một lá thư mang tính lịch sử được ban hành về di trú. Nó có tựa đề, "Strangers No Longer: Together on the Journey of Hope - Không còn người xa lạ: Cùng nhau trên hành trình hy vọng." Bức thư liên quan đến mức độ gia tăng di dân từ Mexico và Trung Mỹ đến Hoa Kỳ.





Bức thư kêu gọi một cuộc đại tu lớn đối với hệ thống di trú của Hoa Kỳ và Mexico. Trong số các khuyến nghị về chính sách của bức thư là việc áp dụng lộ trình để trở thành công dân cho những người không có giấy tờ.





Hai mươi năm sau, cải tổ hệ thống di trú Hoa Kỳ vẫn bị đình trệ tại Quốc hội, bất chấp những lời kêu gọi liên tục từ những người ủng hộ, và mặc dù có một chính quyền đảng Dân chủ trong Nhà Trắng. Và cải tổ di trú có vẻ khó có thể được xảy ra sớm. Khoảng cách giữa các ưu thế của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa về di trú ngày càng rộng hơn.





Giờ đây, cuộc tranh luận về di trú quốc gia đã trở nên tồi tệ hơn, thành một cuộc chiến chúng ta làm cách nào tốt nhất để người di dân tránh xa biên giới Hoa Kỳ-Mexico, và một số thống đốc của Đảng Cộng hòa đã di chuyển những người xin tị nạn đến các thành phố của Đảng Dân chủ.





Sự thật bất thành văn là, bất chấp những bình luận tiêu cực về người di dân bất hợp pháp, những công nhân lao động này đảm nhận những công việc quan trọng trong nền kinh tế của chúng ta, đặc biệt là trong các ngành nông nghiệp, dịch vụ và xây dựng. Nếu mùa màng vẫn đang được thu hoạch, các nhà hàng vẫn đang có đủ nhân viên và những ngôi nhà thì vẫn đang được xây dựng, những người chống di dân nói: Tại sao chúng ta nên thay đổi hệ thống? Tại sao phải cải tổ di trú? Họ nói: Chỉ cần giữ mọi thứ theo cách của chúng và ngăn chặn mọi con đường dẫn đến hợp pháp hóa.





Thành phố Yuma, Arizona có thể sụp đổ vì chính sách di trú của ông Biden.





Yuma không thể hỗ trợ cuộc khủng hoảng biên giới tiếp diễn khi người di dân áp đảo tài nguyên của thành phố. Cư dân của thị trấn biên giới này nói rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Biden, làn sóng di dân đang diễn ra đã đẩy cộng đồng của họ đi đến bờ vực sụp đổ.





Ở Yuma, những người di dân đã tràn ngập các ngân hàng và bệnh viện, thậm chí còn có nguy cơ thiếu lương thực. Người dân chứng kiến một lượng người vượt biên chưa từng có, thậm chí nhiều hơn những gì họ thấy dưới bất kỳ thời tổng thống nào khác trong 30 năm qua. Một quan chức nói rằng những người di dân đang đến vì họ nói rằng Biden đã bảo họ đến, rằng chúng ta có một biên giới mở cửa.





Khoảng 5 triệu người di dân đã vượt qua biên giới phía Nam vào Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức. Tại khu vực Yuma, số lượng người di dân vượt biên đã tăng 171% từ năm 2021 đến năm 2022. Trong khi đó, 1,2 triệu người di dân bất hợp pháp đã trốn thoát khỏi Lực lượng Biên phòng kể từ khi ông Biden nhậm chức.





Một nông dân ở Yuma tiên liệu có một hoặc hai đợt di dân nữa và anh ta không thấy Yuma có thể hỗ trợ việc đó như thế nào. Nó sẽ áp đảo hệ thống chăm sóc sức khỏe.





El Paso, Texas, một thị trấn biên giới khác, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi hàng nghìn người di cư cắm trại trên đường phố trong thời tiết nhiệt độ dưới mức đóng băng vào tháng 12. Nhiều nơi trú ẩn cho người di cư đã hoạt động quá công suất, khiến thành phố phải sử dụng sân bay địa phương để làm nơi nương náu tạm thời.





Vào tháng 1, ông Biden thực hiện chuyến đi biên giới đầu tiên tới El Paso, Texas. Ông cần ban hành các chính sách di trú chặt chẽ hơn để giải quyết tất cả các mối quan tâm đến biên giới, ở các khu vực khác nhau của các tiểu bang có biên giới.





