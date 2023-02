Chương Trình Nhạc Sống Paris by Night “Từ Công Phụng – Trên Ngọn Tình Sầu”

Paris by Night trân trọng giới thiệu cùng quý vị chương trình văn nghệ nhạc sống PBN 135 chủ đề “Từ Công Phụng – Trên Ngọn Tình Sầu” sẽ được tổ chức vào hai suất lúc 7:30 tối thứ Bảy 11 tháng 3 và 1:30 chiều Chủ Nhật 12 tháng 3 năm 2023 tới đây trong khung cảnh sang trọng lộng lẫy của rạp Pechanga Casino Theater.

Như lời bài hát được dùng làm chủ đề cho chương trình ca nhạc kịch này, hạnh phúc và tình yêu trong nhạc của Từ Công Phụng được nói lên với tâm tình nhẹ nhàng và sâu lắng. Nhạc của Từ Công Phụng không mang những cảm giác hời hợt, vội vàng đến rồi vội vàng đi, mà thắm thiết, đắm đuối. Người nghe nhạc của ông cảm thấy tình yêu ôm ấp lấy mình. Có yêu thương, hạnh phúc, có đau thương vì chia xa, nhưng ngần ấy cảm xúc lại khiến cho tình yêu càng thăng hoa. Chương trình Paris by Night 135 tụ hội thành phần hùng hậu những nghệ sĩ nổi tiếng và ăn khách nhất hiện nay để gửi đến những nhạc phẩm ngọt ngào, dễ thương nhất của Từ Công Phụng. Các nam nữ ca sĩ với giọng ca truyền cảm, cách trình bày sống động, sẽ cùng nhau thả hồn vào những nốt nhạc dịu êm để đưa khán thính giả lên ngọn tình sầu của họ Từ. Một tiết mục không thể thiếu trong mọi chương trình Paris by Night là màn hài kịch. Quý vị sẽ có dịp cười dòn dã với các kịch sĩ hài Hữu Châu, Hồng Đào, Minh Dự. Hai MC Quỳnh Giang và nhạc sĩ Châu Đình An sẽ phụ trách phần giới thiệu các tiết mục cho show “Từ Công Phụng – Trên Ngọn Tình Sầu” để cùng gửi đến quý vị một chương trình ca nhạc kịch được thực hiện rất công phu và chắc chắn sẽ đem lại cho quý khán thính giả những giây phút giải trí tuyệt vời nhất.

Ban tổ chức giữ toàn quyền. Quý vị có thể mua vé tại:

Thúy Nga – 14882 Moran Street, Westminster CA 92683, điện thoại: (714) 894-5811 hoặc online tại: info@thuyngashop.com

Lưu ý: Vé đã mua xin miễn hoàn trả hoặc đổi lại.

Địa chỉ: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592.