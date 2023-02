Một Phần Phúc Trình Về Điều Tra Trump Âm Mưu Đảo Lộn Cuộc Bầu Cử 2020 Ở Georgia Được Phổ Biến.

Nếu quý vị thắc mắc vì sao giá trứng gà tăng đột ngột đến chóng mặt? Một số người lại cho rằng vì đến thời điểm Tết Việt Nam nên các chợ lên giá do nhu cầu “Thịt Kho Trứng”. Lý do chính không cần phải có thuyết âm mưu để giải thích, mà là do dịch cúm gia cầm lây lan khắp nơi trên toàn cầu, lần đầu tiên trở thành bệnh dịch đặc hữu ở một số loài chim hoang dã truyền vi rút sang các loại gia cầm.