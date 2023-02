Đồng Hương Bình Thuận Hội Ngộ Tân Niên Quý Mão 2023

Kỹ Sư Tạ Trung chào mừng quan khách và đồng hương



Garden Grove (Bình Sa) – Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace Restaurant ở Garden Grove, vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 12 tháng 2 năm 2023, Hội Đồng Hương và Thân Hữu Bình Thuận đã tổ chức buổi tiệc mừng Xuân Quý Mão, theo thông lệ hằng năm, mừng Tân Xuân cũng là “Ngày Bình Thuận”.



Nghi thức chào cờ Garden Grove (Bình Sa) – Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace Restaurant ở Garden Grove, vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 12 tháng 2 năm 2023, Hội Đồng Hương và Thân Hữu Bình Thuận đã tổ chức buổi tiệc mừng Xuân Quý Mão, theo thông lệ hằng năm, mừng Tân Xuân cũng là “Ngày Bình Thuận”.



Buổi Tân Xuân Hội Ngộ do kỹ sư Tạ Trung điều hợp chương trình. Trong phần khai mạc có nghi thức chào quốc kỳ VNCH, Hoa Kỳ và phút mặc niệm. Sau đó, ban tổ chức mời tân Hội Trưởng Trần Tuấn Anh, giáo sư Monte Ung, giáo sư Lê Khắc Anh Vũ lên trước bàn thờ Tổ Quốc dâng hương. Sau nghi thức dâng hương, kỹ sư Tạ Trung đọc lời “Văn Tế Quý Mão” do ông phụng soạn, trong đó có đoạn:





“… Nhớ quê xưa: Đường Phú Hải cây rợp bóng xanh tươi- Đất Mũi Né cát xây đồi trùng điệp- Chợ Bình Hưng nhộn nhịp – Mây Thương Chánh lượn lờ- Làng Vĩnh Thủy chơ vơ- Biển nhà thờ biêng biếc- Lầu Ông Hoàng, Hàn Mặc Tử trăng rọi lối tình yêu- Ga Mường Mán, Mộng cầm gió ru chiều tiễn biệt.

Đã có địa linh ắt sinh nhân kiệt.





Nguyễn Bắc Sơn, Nguyễn Ngu Í… ngọn viết thần sâu, Vũ Anh Khanh, Trần Thiện Hiệp… câu thơ trác tuyệt. Nhạc nào ai sánh kịp Trần Thiện Thanh, Ca mấy kẻ ngang cùng Nguyễn Hữu Thiết.





Nhưng Than Ôi:





Tháng Tư đen gây khổ nhục buồn thương – Màn dâu bể đoạn trường thảm thiết – Bình Thuận lắm đổi thay khắc nghiệt – Việt Nam nhiều cay đắng chua cay – Vọng tương lai, lòng khôn xiết ngậm ngùi – Nhìn quá khứ, dạ chẳng nguôi bi thiết – Kẻ ra đi mừng Xuân trên đất lạ, nào hết xót xa – Người ở lại đón Tết giữa quê nhà, lòng luôn hoài niệm.









Quang cảnh buổi tiệc Cúi Xin Trời: Độ trì cho Bình Thuận mãi trường tồn –Thương xót giúp Việt Nam luôn bất diệt – Chúng con nay xin khấn nguyện “Hồn tiên tổ có hay – Xin về đây chứng giám”.



Sau nghi thức dâng hương, Ban tổ chức giới thiệu quan khách tham dự, trong số quan khách có BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Pomona, Bà Nguyễn Thanh Thủy, Hội Trưởng Hội HO Cứu Trợ TPB và quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa, Nhà Thơ Nguyên Duy Đại diện Đại Việt Cách Mạng Đảng và nhà văn Tâm Bền, Ông Bùi Đẹp Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, và phái đoàn, Ông David Nguyễn, Đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn…



Lễ dâng hương Sau nghi thức dâng hương, Ban tổ chức giới thiệu quan khách tham dự, trong số quan khách có BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Pomona, Bà Nguyễn Thanh Thủy, Hội Trưởng Hội HO Cứu Trợ TPB và quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa, Nhà Thơ Nguyên Duy Đại diện Đại Việt Cách Mạng Đảng và nhà văn Tâm Bền, Ông Bùi Đẹp Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, và phái đoàn, Ông David Nguyễn, Đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn…



Sau phần giới thiệu quan khách, MC. giới thiệu Ban Cố Vấn gồm quý ông: Dr.Ung Monte, GS Lê Khắc Anh Vũ – KS Tạ Trung – LS Diễm Võ (Cố Vấn Pháp Lý). Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2022 -2024 với Hội Trưởng Trần Tuấn Anh. Hội Phó Nội Vụ: Ngô Đ.Minh Khanh. Hội Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Văn Tạo Tổng Thư Ký: Nguyễn Xuân Thủy, Thủ Quỹ: Nguyễn Hồng Thúy. Ông Hội Trưởng thay mặt Ban Chấp Hành chúc Tết quý cụ cao niên, đồng hương Bình Thuận và thân hữu một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an , hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.Trong dịp này, ông cũng kêu gọi giới trẻ hãy cố gắng tham gia vào những sinh hoạt của hội.



Ra mắt tân ban chấp hành hội, người đứng giữa đang nói đó là ông tân hội trưởng Trần Tuấn Anh Sau phần giới thiệu quan khách, MC. giới thiệu Ban Cố Vấn gồm quý ông: Dr.Ung Monte, GS Lê Khắc Anh Vũ – KS Tạ Trung – LS Diễm Võ (Cố Vấn Pháp Lý). Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2022 -2024 với Hội Trưởng Trần Tuấn Anh. Hội Phó Nội Vụ: Ngô Đ.Minh Khanh. Hội Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Văn Tạo Tổng Thư Ký: Nguyễn Xuân Thủy, Thủ Quỹ: Nguyễn Hồng Thúy. Ông Hội Trưởng thay mặt Ban Chấp Hành chúc Tết quý cụ cao niên, đồng hương Bình Thuận và thân hữu một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an , hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.Trong dịp này, ông cũng kêu gọi giới trẻ hãy cố gắng tham gia vào những sinh hoạt của hội.



Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã cử ông David Nguyễn đại diện đến trao Bằng Tưởng Lệ và chúc Tết cho Hội Thân Hữu Bình Thuận. Ông David Nguyễn cũng là đồng hương Bình Thuận, Sau đó, Ban tổ chức đã Chúc Thọ và trao quà mừng Xuân cho các cụ từ 80 tuổi trở lên.



ông David Nguyễn đại diện TNS Janet Nguyễn trao bằng tưởng lệ đến ông hội trưởng và ban chấp hành Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã cử ông David Nguyễn đại diện đến trao Bằng Tưởng Lệ và chúc Tết cho Hội Thân Hữu Bình Thuận. Ông David Nguyễn cũng là đồng hương Bình Thuận, Sau đó, Ban tổ chức đã Chúc Thọ và trao quà mừng Xuân cho các cụ từ 80 tuổi trở lên.



Buổi tiệc bắt đầu, mọi người nhập tiệc, thưởng thức chương trình văn nghệ thật xuất sắc, trong số các ca nghệ sĩ Bình Thuận góp mặt trong chương trình còn có ca sĩ Teresa Mai là người Việt Nam đầu tiên đã đoạt Giải Grammy Music, một giải thưởng cao quý nhất về âm nhạc tại Hollywood. Bác sĩ Võ Đình Hữu lên trao tặng Teresa Mai một bó hoa và khen ngợi một hậu duệ Bình Thuận. BS Hữu nói: “ Đây là một vinh dự cho cá nhân Teresa Mai, gia đình và cho cả Cộng Đồng Người Việt trong và ngoài nước. Không những vậy, Teresa Mai còn có những bài hát về thiền và tâm linh. Xin chúc mừng Teresa Mai và mong cô sẽ tiến mãi trên bước đường nghệ thuật cũng như về tâm linh”. Ngoài ca sĩ Teresa Mai, Hội Thân Hữu Bình Thuận cũng chúc mừng cô Quách Tuyết Vân, cô chủ nhỏ của Lucky Stars Financial đã đoạt giải Financial Champion 2022 tại Orlando, Florida và hai tân Bác Sĩ: Phạm Ngọc Victoria DO (Chuyên Khoa Gia Đình) và Phạm Ngọc Caroline (Chuyên Khoa Nội Thương). Cả hai bác sĩ là ái nữ của đồng hương Bình Thuận Nguyễn Bích Thuận.





Chương trình văn nghệ còn có sự góp mặt của Ca sĩ Đăng Huy, Ca sĩ Mỹ Lan (Mỹ Lan là dâu Bình Thuận). Mỹ Lan mở màn với bản “Đồn Vắng Chiều Xuân”.





Buổi Tân Xuân Hội Ngộ của đồng hương Bình Thuận kết thúc tốt đẹp vào chiều cùng ngày sau lời cảm tạ của ông cố vấn Tạ Trung. Cần liên lạc với Hội Bình Thuận xin gọi ông tân Hội Trưởng Trần Tuấn Anh : (508) 615-6845.