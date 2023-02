Hà Lan Tổ Chức Hội Nghị Thượng Đỉnh Đầu Tiên Về Vấn Đề Sử Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo 'Có Trách Nhiệm' Trong Quân Sự

Các phái đoàn từ 50 quốc gia sẽ tham dự hội nghị về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ‘có trách nhiệm’ trong quân sự. Hội nghị do Hà Lan tổ chức và Hàn Quốc đồng chủ trì, diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 2 tại The Hague, Hà Lan. (Nguồn: pixabay.com)

AMSTERDAM – Trong tuần này, các phái đoàn của 50 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, sẽ đến Hà Lan để tham dự hội nghị thượng đỉnh về vấn đề sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) “có trách nhiệm” trong quân sự, theo tin Reuters.

Đây là hội nghị đầu tiên về vấn đề này. Mặc dù không rõ 50 quốc gia tham dự có đồng ý tán thành những nguyên tắc còn khá sơ sài do Hà Lan và Hàn Quốc soạn thảo hay không, nhưng hội nghị cho thấy sự quan tâm đến AI nói chung đang ở mức cao nhất mọi thời đại, kể từ sau sự xuất hiện của ChatGPT của OpenAI hai tháng trước.

Các nhà tổ chức đã không mời Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 16 tháng 2 năm 2023 tại The Hague. Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra nói với các phóng viên trước thềm sự kiện: “Ý tưởng này đã đến lúc chín muồi. Chúng ta sẽ thực hiện bước đầu tiên trong việc nói rõ và hướng tới việc sử dụng AI có trách nhiệm trong quân đội.”

Sự kiện này có thể là một bước khởi đầu hướng tới một ngày nào đó phát triển một hiệp ước vũ khí quốc tế liên quan đến AI, dù rằng điều đó còn khá xa vời.

Hiện nay, các quốc gia hàng đầu vẫn chưa ok với bất kỳ giới hạn nào trong việc sử dụng AI, vì sợ làm như vậy có thể đặt họ vào thế bất lợi.

Phát ngôn viên của Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Hà Lan cho biết Trung Quốc chú trọng sự cần thiết phải tránh “những tính toán sai lầm chiến lược” với AI và để đảm bảo nó không làm leo thang xung đột.

Các quốc gia của Liên Hiệp Quốc tham gia Convention on Certain Conventional Weapon (CCW) năm 1983 đã thảo luận về những hạn chế có thể có đối với các hệ thống vũ khí tự động gây chết người – có thể giết người mà không cần sự can thiệp của con người – kể từ năm 2014.

Hoekstra cho biết hội nghị thượng đỉnh sẽ xem xét các khía cạnh khác của AI trong quân sự. Thí dụ như định nghĩa về thuật ngữ, cách AI có thể được sử dụng một cách an toàn để đẩy nhanh quá trình ra quyết định trong bối cảnh quân sự, và cách AI có thể được sử dụng để xác định các mục tiêu hợp pháp.

Hoekstra nói: “Chúng ta đang bước vào một lĩnh vực mà chúng ta vẫn chưa biết rõ, chưa có hướng dẫn, quy tắc, khuôn khổ hoặc thỏa thuận nào. Nhưng chúng ta sẽ cần tới những thứ đó sớm thôi.”