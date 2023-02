Hoa Kỳ: Nga Giam Giữ Ít Nhất 6,000 Trẻ Em Ukraine Để ‘Tẩy Não’

Theo báo cáo mới nhất do Humanitarian Research Lab của Yale University School of Public Health thực hiện, Nga đã giam giữ ít nhất 6,000 trẻ em Ukraine – hoặ có thể nhiều hơn – tại các trại và căn cứ ở Crimea với mục đích ‘tẩy não chính trị.

(Nguồn: pixabay.com)

WASHINGTON – Hoa Kỳ cho biết đã nhận được báo cáo về việc Nga giam giữ ít nhất 6,000 trẻ em Ukraine – hoặc nhiều hơn – tại các trại và căn cứ ở Crimea với mục đích ‘tẩy não chính trị,’ theo tin Reuters.

Các nhà nghiên cứu từ Trường Yale đã xác định được ít nhất 43 trại và các cơ sở khác giam giữ trẻ em Ukraine. Đây là một phần của “mạng lưới lớn có hệ thống” do Moscow điều hành kể từ khi chiến tranh nổ ra.

Trong số những đứa trẻ này, có nhiều em có cha mẹ hoặc người giám hộ, một số thì được các cơ quan nhà nước Ukraine chăm sóc trước khi chiến tranh nổ ra. Dù vậy, phía Nga tuyên bố đây đều là trẻ mồ côi.

Nathaniel Raymond, một trong những nhà nghiên cứu, cho biết trong một cuộc họp báo: “Mục đích chính của các cơ sở mà chúng tôi đã xác định có vẻ như là để cải tạo tư tưởng chính trị.”

Raymond cho biết đứa trẻ nhỏ nhất được xác định trong chương trình của Nga mới chỉ 4 tháng tuổi, ngoài ra có một số trại huấn luyện quân sự cho trẻ em ở độ tuổi 14. Các nhà nghiên cứu chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy những đứa trẻ sau đó đã được đưa ra chiến trường.

Đại sứ quán Nga tại Washington chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Đây là báo cáo mới nhất do Humanitarian Research Lab của Yale University School of Public Health thực hiện, một phần của dự án được hậu thuẫn bởi Bộ Ngoại Giao nhằm điều tra các vi phạm nhân quyền và tội ác chiến tranh do Nga gây ra.

“Những gì được ghi lại trong báo cáo này là sự vi phạm rõ ràng Quy Ước Geneva (Geneva Convention) thứ 4,” các quy ước bảo vệ thường dân trong thời chiến, Raymond nói. Báo cáo mới cũng có thể là bằng chứng cho thấy Nga đã phạm tội diệt chủng trong cuộc chiến ở Ukraine, vì việc chuyển trẻ em đi với mục đích thay đổi hoặc xóa bỏ bản sắc dân tộc có thể cấu thành hành động tội ác diệt chủng.

Ông Raymond nói thêm: “Mạng lưới này trải dài từ đầu này đến đầu kia nước Nga,” đồng thời cho biết thêm rằng các nhà nghiên cứu tin rằng số cơ sở giam giữ trẻ em Ukraine là nhiều hơn 43.

Hệ thống các trại và việc các gia đình Nga nhận trẻ em Ukraine làm con nuôi “dường như được ủy quyền và phối hợp ở các cấp cao nhất của chính phủ Nga,” tức là bắt đầu từ Tổng thống Vladimir Putin và mở rộng đến các viên chức địa phương.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Ned Price cho biết Hoa Kỳ có thể sẽ có hành động với 12 cá nhân mà báo cáo chỉ ra là vẫn chưa chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.