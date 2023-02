Texas Kiện Chính Quyền Biden Vì Yêu Cầu Các Hiệu Thuốc Bán Thuốc Phá Thai

Bang Texas đã đệ đơn kiện chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden để ngăn họ yêu cầu các hiệu thuốc bán các loại thuốc theo toa liên quan đến phá thai. (Nguồn:YouTube)

WASHINGTON – Bang Texas đã đệ đơn kiện chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden để ngăn họ yêu cầu các hiệu thuốc bán các loại thuốc theo toa liên quan đến sức khỏe sinh sản, theo tin Reuters.

Tháng 7 năm 2022, chính quyền Biden cho biết việc từ chối bán các loại thuốc có thể được sử dụng để chấm dứt thai kỳ có khả năng vi phạm luật liên bang, bất kể các tiểu bang có lệnh cấm khác nhau đối với quy trình này.

Hướng dẫn của chính quyền Biden được đưa ra vài ngày sau khi tổng thống ký một sắc lệnh hành pháp nới lỏng quyền tiếp cận các dịch vụ chấm dứt thai kỳ sau vụ Tối Cao Pháp viện (TCPV) lật ngược án lệ Roe v. Wade. Nó có ảnh hưởng đến khoảng 60,000 hiệu thuốc bán lẻ ở Hoa Kỳ.

Vụ kiện đã được đệ trình vào Thứ Ba tại U.S. District Court for the Western District of Texas, chống lại U.S. Department of Health and Human Services. Cơ quan này đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Bộ trưởng Tư Pháp Texas Ken Paxton cho biết trong một tuyên bố: “Chính quyền Biden biết họ không có thẩm quyền pháp lý để thiết lập chương trình phá thai triệt để này, nên bây giờ họ đang cố gắng đe dọa mọi hiệu thuốc ở Hoa Kỳ bằng cách hăm he đòi rút các quỹ liên bang.”

Theo các viên chức Bạch Ốc, 60 dự luật chống phá thai đã được đệ trình trong phiên họp lập pháp năm 2023 và hiện nay có hơn 26 triệu phụ nữ đang sinh sống ở các tiểu bang có luật cấm phá thai.

Cơ Quan Kiểm Soát Thực - Dược Phẩm (FDA) cho biết thuốc phá thai sẽ được bán rộng rãi hơn tại các hiệu thuốc và qua đường bưu điện. Một cuộc chiến pháp lý đang diễn ra tại một tòa án liên bang ở Texas, những người phản đối phá thai đã khởi kiện để đòi hủy bỏ việc chuẩn thuận thuốc.

Tuần trước, một nhóm gồm 20 bộ trưởng tư pháp tiểu bang của Đảng Cộng Hòa đã nói với Walgreens Boots Alliance và CVS Health Corp rằng họ có nguy cơ vi phạm luật liên bang và tiểu bang nếu phân phối thuốc phá thai mifepristone qua đường bưu điện.

Walgreens và CVS cho biết họ định xin chứng nhận và phân phối thuốc ở những tiểu bang cho phép phá thai dù cả hai vẫn chưa thực hiện.