Phan Tấn Hải



ĐÔI DÒNG

-- cúng dường Thầy Làng Mai



Viết đôi dòng thư pháp

ca ngợi Đức Thế Tôn

mực loang như nước mắt

ngấm ơn sâu vào hồn.



Viết đôi dòng thư pháp

cúng dường Thầy Làng Mai

ngẩng đầu nghe tiếng hạc

lưng trời gọi tên ai.



Từ đôi dòng thư pháp

nét mực hoá rừng hoa

ướp lời thơ thơm ngát

khắp trời hát đạo ca.





THE TWO LINES



Praising the Buddha

with two calligraphic linesI saw the ink flow likethankful tears warming my heartMaking offerings to Thầy Làng Maiwith two calligraphic linesI raised my head, hearing on higha crane creaks a mystic name.Flowing from the two calligraphic linesthe ink became a floral seaadded fragrance to words of poetryand echoed far and wide a dharma melody.—- By Nguyen Giac, 2015