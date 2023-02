Florida nói Thầy Cô Giáo: Giấu Sách Đi. Nếu Không Sẽ Bị Buộc Tội.

Một giáo viên của Manatee County, Florida đã đăng những bức ảnh này lên Facebook dùng giấy bao phủ thư viện lớp học của cô ta. Ảnh chụp lại từ màn hình Facebook.

HOA KỲ – Tại các trường công lập ở Florida trong tháng này, học sinh đến lớp đã thấy kệ sách của giáo viên được phủ giấy che lại – hoặc trống rỗng không còn cuốn sách nào, theo trang WashingtonPost đưa tin ngày Thứ Ba, 31 tháng 1 năm 2023.

Tình hình này xảy ra sau khi các viên chức học khu công bố quy trình đánh giá tính phù hợp của các tài liệu, theo luật mới của tiểu bang.

Theo trang The Washington Post, các viên chức trường học ở ít nhất hai quận, Manatee và Duval, đã chỉ đạo các giáo viên gỡ bỏ hoặc ‘bịt kín’ các kệ sách ở lớp lại. Việc làm này được đưa ra để đáp ứng hướng dẫn mới do Bộ Giáo Dục Florida ban hành vào giữa tháng 1, sau khi Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang (State Board of Education) ra phán quyết rằng luật hạn chế sách không chỉ áp dụng cho các thư viện chung của trường mà còn cho các kệ sách trong lớp học của giáo viên.

House Bill 1467 có hiệu lực từ tháng 7, quy định rằng loại sách mà trường học sở hữu phải “phù hợp với lứa tuổi của học sinh của trường đó, không được có nội dung khiêu dâm và “phù hợp với nhu cầu của học sinh.” Sách phải được chuẩn thuận bởi một chuyên gia truyền thông đủ tiêu chuẩn của trường. Để ‘đủ tiêu chuẩn, người này phải tham gia một khóa tái đào tạo của tiểu bang về vấn đề thâu thập sách. Mãi cho tới tháng 1 năm 2023, Bộ Giáo Dục mới đưa ra khóa tái đào tạo này, khiến cho các thủ thư trường học trên khắp Florida không thể đặt mua sách trong hơn một năm.

Một nữ phát ngôn nhân của Bộ Giáo Dục Florida cho biết, luật mới theo sau một luật cũ trước đó, quy định việc phân phối “các tài liệu độc hại” cho trẻ vị thành niên, bao gồm các tài liệu có tính khiêu dâm và tục tĩu, là trọng tội cấp độ ba. Điều này có nghĩa là một giáo viên có thể phải đối mặt với án tù 5 năm và khoản tiền phạt 5,000 đô la nếu vi phạm luật. Bà cũng cho biết rằng người vi phạm House Bill 1467 có thể đối mặt với việc bị thu hồi chứng chỉ giảng dạy. Tuy nhiên, vấn đề là không rõ những tựa sách nào có thể bị coi là trái với pháp luật, các trường đành phải cảnh báo giáo viên cẩn thận với kệ sách ở lớp học của họ, vì nó có thể khiến họ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc nhất.

Những nỗ lực ‘giấu sách’ ở Manatee và Duval đã khiến cho nhiều nhà giáo dục và phụ huynh phẫn nộ. Nhiều người đã chia sẻ hình ảnh về những cái kệ gỗ rỗng tuếch hoặc có sách nhưng được bịt kín mít bằng giấy. Các giáo viên đã viết trên các bài đăng trên Facebook và qua tin nhắn rằng họ cảm thấy tức giận và thất vọng. Các viên chức ở cả hai quận nhấn mạnh rằng việc loại bỏ sách chỉ là tạm thời và sẽ chỉ kéo dài cho đến khi trường có chuyên gia có thể xác định liệu các cuốn sách có đáp ứng các tiêu chuẩn theo luật Florida hay không.

Michelle Jarrett, chủ tịch Florida Association of Supervisors of Media, nói rằng “việc đóng cửa thư viện và che đậy các kệ sách trong lớp chẳng có tác dụng gì trong việc đảm bảo học sinh, sinh viên ở Florida tiếp tục theo đuổi thói quen đọc sách hữu ích.”

Marie Masferrer, thành viên của Florida Association for Media in Education và là một thủ thư trường học, từng làm việc trong hệ thống của Quận Manatee và vẫn còn giữ liên lạc với các đồng nghiệp cũ ở quận đó, cho biết họ đã kể với bà rằng học sinh đang gặp khó khăn.

Tại một trường học, “những đứa trẻ bắt đầu khóc và viết thư cho hiệu trưởng, van xin rằng: ‘Làm ơn đừng lấy sách của con, làm ơn đừng mang mấy cuốn sách đi,” Masferrer nói.

Một phát ngôn nhân của Học Khu Quận Manatee cho biết trong một tuyên bố rằng học khu “tuân thủ tất cả các luật và quy định bắt buộc hiện hành của tiểu bang Florida, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của Bộ Giáo Dục Florida.”

Trong khi đó, phát ngôn nhân của Trường Công lập Quận Duval cũng cho biết trong một tuyên bố rằng “chúng tôi đang thực hiện các bước cần thiết để tuân thủ luật pháp Florida,” đồng thời nói thêm rằng “hiện có gần 800 đầu sách được phê duyệt và danh sách này sẽ tăng lên mỗi ngày khi các cuốn sách được xem xét.”

Quy định mới của bộ, được công bố và chuẩn thuận vào ngày 18 tháng 1, “làm rõ rằng các tài liệu thư viện, bao gồm cả thư viện lớp học, phải được lựa chọn, xem xét và chuẩn thuận bởi một chuyên gia truyền thông.” Điều này trái ngược lại với tiền lệ: trước đây, các thư viện lớp học không được giám sát bởi bất kỳ ai ngoài giáo viên, các giáo viên sẽ chọn và lưu trữ những cuốn sách mà họ tin rằng có thể hấp dẫn học sinh. Thông thường, các giáo viên tự bỏ tiền túi hoặc gây quỹ trực tuyến để có tiền mua sách.

Trong phiên điều trần trên truyền hình trước Florida House Education Quality Subcommittee vào ngày 25 tháng 1 năm 2023, DB Christopher Benjamin (D-Miami Gardens) đã hỏi Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Paul Burns rằng liệu hướng dẫn và đào tạo của bộ về việc thu gom sách có thể dẫn đến “những hậu quả khó lường hay không.”

Burns cho biết ông không nghĩ sẽ có bất kỳ hậu nào, nhưng “nếu cần phải có bất kỳ thay đổi nào… chúng tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng đón nhận điều đó.”