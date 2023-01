Biden: Không Có F-16 Cho Ukraine

Luật sư đại diện cho gia đình của Tyre Nichols, người đàn ông gốc da đen bị cảnh sát Memphis đánh chết, đã kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua luật cải tổ cảnh sát, theo tin Reuters. “Thật xấu hổ nếu cái chết bi thảm của anh ấy không thể khiến cho Đạo luật George Floyd Justice in Policing Act được thông qua,” Ben Crump nói trong chương trình “State of the Union” của CNN, đồng thời cho biết mẹ của Nichols mong mỏi rằng thảm kịch của con bà có thể dẫn đến một tương lai “tốt đẹp hơn.”