Luật Sư: Cái Chết Của Tyre Nichols Thúc Đẩy Những Nỗ Lực Cải Tổ Cảnh Sát

Năm sĩ quan cảnh sát bị buộc tội giết Nichols sau khi đoạn clip được quay lại bởi camera của cảnh sát và một camera giám sát đường phố cho thấy họ đã đối đầu với Nichols một cách thô bạo vào ngày 7 tháng 1 năm 2023. (Nguồn:YouTube)

Luật sư đại diện cho gia đình của Tyre Nichols, người đàn ông gốc da đen bị cảnh sát Memphis đánh chết, đã kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua luật cải tổ cảnh sát, theo tin Reuters.

“Thật xấu hổ nếu cái chết bi thảm của anh ấy không thể khiến cho Đạo luật George Floyd Justice in Policing Act được thông qua,” Ben Crump nói trong chương trình “State of the Union” của CNN, đồng thời cho biết mẹ của Nichols mong mỏi rằng thảm kịch của con bà có thể dẫn đến một tương lai “tốt đẹp hơn.”

Dự kiến tất cả năm sĩ quan ​​sẽ xuất hiện trong phiên tòa lúc 9 giờ sáng vào ngày 17 tháng 2, trước mặt Thẩm phán James Jones của tòa án hình sự Quận Shelby.

Crump cho biết ông và gia đình Nichols đã nói chuyện với Tổng thống Joe Biden vào Thứ Sáu, và thúc giục tổng thống lấy cái chết của Nichols thu hút sự ủng hộ để thông qua đạo luật.

Crump cho biết: “Mẹ của Nichols tin tưởng rằng Tyre đến thế gian này có nhiệm vụ của mình, và rằng sẽ có những điều tốt đẹp hơn xảy ra sau thảm kịch này.”

“George Floyd Justice in Policing Act” được đưa ra vào năm 2021 sau cái chết của George Floyd, bị một sĩ quan cảnh sát gốc da trắng ở Minneapolis quỳ đè lên cổ trong hơn 9 phút. Sự kiện này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên toàn thế giới về bất công chủng tộc.

Dự luật đã được Hạ Viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo thông qua vào năm 2021, nhằm ngăn chặn các chiến thuật thực thi pháp luật hung hăng. Tuy nhiên, nó đã bị đình trệ tại Thượng Viện. Tổng thống Biden đã kêu gọi Quốc Hội nhanh chóng gửi dự luật tới bàn của ông.

Cái chết của Nichols là ví dụ điển hình mới nhất về việc cảnh sát lạm dụng vũ lực quá mức đối với người gốc da đen và các nhóm người thiểu số khác. Trong chương trình “Meet the Press” của NBC, Chủ tịch Tư pháp Hạ viện Đảng Cộng hòa Jim Jordan đã cảnh báo về việc vội vàng đưa ra luật mới để tạo ra các quy định bắt buộc mới cho cảnh sát. Ông nói: “Năm cá nhân này không có bất kỳ sự tôn trọng nào đối với nhân mạng. Và tôi không nghĩ năm người này đại diện cho đại đa số lực lượng thực thi pháp luật. Nhưng tôi không rõ liệu chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn kiểu tội ác trong đoạn clip đó.”

Năm sĩ quan đều là người gốc da đen. Họ đã bị buộc tội giết Nichols sau khi đoạn clip được quay lại bởi camera của cảnh sát và một camera giám sát đường phố cho thấy họ đã đối đầu với Nichols một cách thô bạo vào ngày 7 tháng 1 năm 2023. Tyre Nichols, 29 tuổi, là một nhân viên của FedEx, phải vào bệnh viện và đã tử vong ba ngày sau đó.

Hôm Thứ Bảy, 28 tháng 1, sau khi các cuộc biểu tình diễn ra ở các thành phố của Hoa Kỳ, Sở cảnh sát Memphis đã giải tán đơn vị SCORPION mà 5 sĩ quan này trực thuộc.

5 cảnh sát đã bị buộc tội với các tội danh giết người cấp độ hai, tấn công, bắt cóc, lạm dụng quyền hạn chức vụ và bị sa thải khỏi sở cảnh sát.