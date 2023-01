Hội Viên Medi-Cal Hiện Nay Có Thể Nhận Chương Trình Kỹ Thuật Số Tân Tiến để Phòng Tránh, Điều Trị, Đẩy Lùi Bệnh Kinh Niên

Trong tháng này, chương trình đoạt giải thưởng Wellvolution của Blue Shield of California khai triển cho hội viên Medi-Cal của chương trình bảo hiểm y tế phi lợi nhuận





LOS ANGELES và SAN DIEGO, ngày 24 tháng 1 năm 2023 /PRNewswire/ -- Blue Shield of California Promise Health Plan (Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Hứa Hẹn của Blue Shield of California) đang giới thiệu Wellvolution, là chương trình bảo hiểm y tế và sức khỏe tâm thần kỹ thuật số theo lối sống có thể được lập riêng để giải quyết các nhu cầu và ưu tiên sức khỏe cá nhân.

Wellvolution, với sự phối hợp biên soạn với Solera Health, có bốn trụ cột hỗ trợ sức khỏe thông qua các chương trình dựa trên ứng dụng: phòng bệnh; đẩy lùi bệnh kinh niên; hỗ trợ sức khỏe tâm thần; và cai thuốc lá.





Ông James Cruz, Bác Sĩ Y Khoa, giám đốc y tế của Blue Shield of California Promise Health Plan cho biết: "các ứng dụng y tế theo lối sống của Wellvolution cho hội viên Medi-Cal sức mạnh để cải thiện sức khỏe thể chất và tâm thần. Wellvolution gia tăng sự tiếp cận tới việc chăm sóc, mà chúng tôi biết sẽ khép lại khoảng cách chăm sóc sức khỏe cho các hội viên."





Bà Angie Kalousek-Ebrahimi, giám đốc cao cấp của Lifestyle Medicine (Y Tế theo Lối Sống) tại Blue Shield of California, nói thêm: "Hội viên Blue Shield Promise đã ghi danh vào Wellvolution bây giờ có thể vào mạng xem nhiều chương trình y tế lối sống kỹ thuật số chăm sóc sức khỏe thể chất và tâm thần dựa trên bằng chứng và có thể tạo nên các tiến triển có thể thấy rõ trong sức khỏe tổng quát và sức khỏe tâm thể trí, đặc biệt là với những người có bệnh kinh niên."





Các chương trình Wellvolution mà hội viên Medi-Cal có thể vào sử dụng bao gồm:





Wellvolution cũng có các lựa chọn tập thể dục nói chung qua Everyday Choices (Lựa Chọn Hàng Ngày), cung cấp theo nhu cầu các băng hình tập thể dục được các chuyên gia thể dục hướng dẫn và thư viện công thức nấu ăn để có các bữa ăn dinh dưỡng.





Blue Shield of California Promise Health Plan là tổ chức quản lý chăm sóc, sở hữu hoàn toàn bởi Blue Shield of California, cung cấp Medi-Cal và Cal MediConnect. Do các chuyên gia y tế điều hành với triết lý "hội viên là ưu tiên hàng đầu" và cam kết xây dựng mạng lưới các nhà cung cấp chất lượng, hợp tác với các tổ chức cộng đồng cho hơn 450,000 hội viên.