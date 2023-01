Ông Trump kêu gọi FBI xét nhà ông Biden sau khi tìm thấy hồ sơ mật tại đây

Chính trị nước Mỹ







Theo báo cánh hữu, tờ New York Post, Bộ Tư pháp hiện đang xem xét làm thế nào mà một số tài liệu được phân loại từ thời Tổng thống Biden với tư cách là phó tổng thống lại được đem đến cơ quan cố vấn tại DC mang tên ông Biden, Tòa Bạch Ốc xác nhận vào tối thứ Hai (9.1.2023). “Một số lượng nhỏ” các tài liệu nhạy cảm từ thời Biden 80 tuổi với tư cách là ứng cử viên số 2 của Barack Obama đã được tìm thấy chưa đầy một tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm ngoái tại Trung tâm Ngoại giao và Gắn kết Toàn cầu Penn Biden. Tài liệu được các luật sư riêng của Biden phát hiện vào ngày 2 tháng 11 năm 2022 khi họ “đang đóng gói hồ sơ cất trong tủ khóa để chuẩn bị dọn văn phòng,” theo tuyên bố của Richard Sauber, cố vấn đặc biệt của tổng thống. Sauber nói rằng Biden đã sử dụng không gian văn phòng từ “giữa năm 2017 cho đến khi bắt đầu chiến dịch năm 2020” vào tháng 4 năm 2019.

Tài liệu đã được giao nạp và Bộ Tư Pháp nhập cuộc

Theo CBS, nội vụ đã được Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland giao cho Thẩm phán Liên Bang tại Chicago John Lausch, người được cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, xem xét các tài liệu và FBI cũng tham gia vào cuộc điều tra. Dựa và các báo cáo về tài liệu được lưu trữ trong một thư mục bên trong một hộp chứa các giấy tờ chưa được phân loại . Cũng theo CBS, các tài liệu này không chứa bí mật hạt nhân. Sauber nói rằng văn phòng luật sư của Tòa Bạch Ốc đã thông báo cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia về các tài liệu vào cùng ngày khi chúng được tìm thấy, và cơ quan này đã nhận lại các tài liệu vào ngày hôm sau.

Cố vấn đặc biệt của tổng thống, ông Sauber nói: “Các tài liệu không phải là tài liệu của bất kỳ yêu cầu hay điều tra nào trước đây của Cơ quan Lưu trữ. Kể từ khi khám phá ra điều đó, các luật sư riêng của Tổng thống đã hợp tác với Cơ quan Lưu trữ và Bộ Tư pháp nhằm đảm bảo rằng mọi hồ sơ của Chính quyền Obama-Biden đều thuộc quyền sở hữu của Cơ quan Lưu trữ.”

Tất cả các tài liệu của tổng thống và phó tổng thống phải được chuyển giao cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống năm 1978. Một thẩm phán đặc biệt có thể được chỉ định để điều tra thêm vấn đề sau khi Lausch xem xét sơ bộ.

Trong cuộc phỏng vấn qua chương trình “60 phút” với Scott Pelley vào tháng 9 năm ngoái, Biden đã chỉ trích Trump là “hoàn toàn vô trách nhiệm” vì đã cất giữ các tài liệu mật tại câu lạc bộ Mar-a-Lago và nơi ở của ông. “Khi bạn nhìn thấy bức ảnh của các tài liệu tuyệt mật được đặt trên sàn nhà ở Mar-a-Lago, bạn đã nghĩ gì về bản thân? Nhìn vào hình ảnh đó,” Pelley hỏi Biden. “Làm sao điều đó có thể xảy ra được,” tổng thống trả lời. “Làm thế nào một – bất cứ ai có thể vô trách nhiệm như vậy. Và tôi nghĩ dữ liệu nào trong đó có thể ảnh hưởng đến các nguồn và phương pháp? Ý tôi là tên của những người đã giúp đỡ hoặc – vân vân. Và nó chỉ – hoàn toàn vô trách nhiệm.”

Các nhà chức trách liên bang đã lấy lại khoảng 300 tài liệu được phân loại từ nhiệm kỳ tổng thống của Trump tại Mar-a-Lago và các địa điểm lưu trữ khác kể từ tháng 1 năm 2021, dẫn đến cuộc điều tra hình sự liên bang về những vi phạm của Trump và các cộng sự của ông đối với Đạo luật Hồ sơ Tổng thống.

Tại hội nghị thượng đỉnh giữa ông ta với Tổng thống Mexico, ông Andres Manuel Lopex Obrador tại Thành phố Mexico vào thứ Hai (9.1.2023), Biden đã phớt lờ các câu hỏi của các phóng viên về các tài liệu mật. Garland cũng có mặt tại hội nghị thượng đỉnh và ngồi cạnh tổng thống.

Ông Trump nhập cuộc

Trump đã cáo buộc trên mạng xã hội hôm thứ Hai rằng các tài liệu mà Biden lưu giữ tại Trung tâm Penn Biden “chắc chắn không được giải mật.” - “Khi nào FBI sẽ đột kích vào nhiều ngôi nhà của Joe Biden, thậm chí có thể là Tòa Bạch Ốc? Những tài liệu này chắc chắn không được giải mật,” Trump viết trên Truth Social.

Nhóm chuyên gia cố vấn của Trung tâm Penn Biden được thành lập vào năm 2018 và có liên kết với Đại học Pennsylvania. Trung tâm có chủ trương “hoàn toàn độc lập với chính quyền Biden.” Biden đã kiếm được gần 1 triệu đô la từ Đại học Pennsylvania để trở thành giáo sư danh dự từ năm 2017 đến 2019, mặc dù hiếm khi xuất hiện tại trường Ivy League. Trong khi đó, trường này đã thu về hàng triệu đô la quyên góp ẩn danh từ Trung Quốc kể từ khi đưa tên Biden vào nhóm chuyên gia cố vấn, bao gồm 15,8 triệu đô la quà tặng Trung Quốc vào năm 2017 và một khoản quyên góp đáng kinh ngạc 14,5 triệu đô la vào tháng 5 năm 2018, hồ sơ cho thấy. Đại học Pennsylvania đã nhận được tổng cộng 54,6 triệu đô la quyên góp từ Trung Quốc từ năm 2014 đến 2019, do bổn báo (The NY Post) đưa tin vào tháng 4 năm 2022.

Phản ứng của các dân biểu đảng Cộng Hòa và của Trung tâm Penn Biden

Người phát ngôn của tổ chức phủ nhận về bất kỳ khoản tiền ẩn danh nào của Trung Quốc đã được chuyển đến Trung tâm Penn Biden. “Trung tâm Penn Biden chưa bao giờ gạ gẫm hoặc nhận bất kỳ món quà nào từ bất kỳ tổ chức Trung Quốc hoặc nước ngoài nào khác. Trên thực tế, trường Đại học chưa bao giờ gạ gẫm bất kỳ món quà nào cho Trung tâm,” Stephen MacCarthy đã nói với The Post vào năm ngoái. Người đứng đầu sắp tới của Ủy ban Giám sát Hạ viện thuộc đảng Cộng Hòa gọi việc Biden giải quyết các tài liệu mật là sự “mỉa mai”, trước những lời chỉ trích của ông ta đối với Trump.

“Tổng thống Biden đã chỉ trích việc Tổng thống Trump mang nhầm (mistakenly) tài liệu mật đến nơi ở hoặc bất cứ nơi nào và bây giờ có vẻ như ông ta có thể đã làm điều tương tự,” Dân biểu James Comer thuộc bang Kentucky nói với CNN, đồng thời nói thêm, “thật mỉa mai.” Dân biểu Đảng Cộng hòa Kentucky cũng nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng ông dự định gửi thư cho cố vấn Tòa Bạch Ốc và Cơ quan Lưu trữ Quốc gia để yêu cầu cung cấp thông tin về cách Biden giải quyết các tài liệu mật, nhưng ông nghĩ rằng không có khả năng tổng thống đã làm gì sai. (but that he thought it was unlikely the president did anything wrong.) “Theo nhận xét của chúng tôi, mọi tổng thống đều vô tình lấy một số tài liệu có thể được phân loại hoặc không, và chúng chưa bao giờ bị FBI đột kích. Vì vậy, bây giờ chúng tôi phát hiện ra rằng Biden đã làm điều tương tự trong sáu năm? Tôi tự hỏi Tòa Bạch Ốc liệu sẽ bị khám xét bởi Cục Lưu trữ hay FBI vào tối nay hay không?” Comer nêu vấn đề.

Dân biểu Tony Nehls (R-Texas) cũng đặt câu hỏi trong một tweet vào thứ Hai, các đảng viên Cộng hòa trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện hiện quan tâm đến các báo cáo về việc Biden có thể giải quyết sai tài liệu mật. Giống như Comer, câu hỏi được đặt ra, “Khi nào FBI sẽ đột kích vào nhà ông ta?”

Dân biểu Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) đã kêu gọi điều tra “không ngừng nghỉ” về Biden và gia đình ông ta sau khi biết các tài liệu cất giữ tại Trung tâm Penn Biden bị phát hiện. "Ôi trời ơi. Tôi nghĩ chúng ta cần phải điều tra liên tục về gia đình Biden. Tôi đã lên tiếng rất nhiều lần về việc luận tội Joe Biden và hy vọng chúng ta có thể hoàn thành việc đó tại Quốc hội này,” Greene nói với Fox News. (Theo NY Post ngày 9.1.2023)

Liệu FBI sẽ khám xét tư gia theo yêu cầu của cựu TT Trump?

Để trả lời câu hỏi trên, không gì bằng mời đọc lại một đoạn văn đã gửi đến bạn đọc trước đây về vụ cơ quan Lưu Trữ Quốc gia yêu cầu Bộ Tư pháp can thiệp về trường hợp FBI khám xét Mar-A-Largo.

Theo phán quyết ngày 19.1.2022, của Tối Cao Pháp Viện: Donald J. Trump V. Bennie G. Thompson, Case No. 21A272 - Bởi phán quyết này Tối Cao Pháp Viện buộc cựu TT Trump trao ra các tài liệu, hồ sơ thuộc nhiệm kỳ của TT Trump phải trả lại cho Cơ quan Lưu trữ (NARA).





Theo thông cáo báo chí của NARA - Cơ quan Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARA) ngày 31 tháng 1 năm 2022, nhận được hồ sơ bao gồm giấy tờ đã bị cựu Tổng thống Trump xé bỏ (Trump presidential records received by the National Archives and Records Administration included paper records that had been torn up by former President Trump). Như đã được báo chí đưa tin từ năm 2018, các quan chức quản lý hồ sơ của Tòa Bạch Ốc thời Chính quyền Trump đã khôi phục lại một số hồ sơ bị xé nát. Những tài liệu này đã được chuyển giao cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia vào thời kỳ cuối của Chính quyền Trump, cùng với một số hồ sơ bị xé nát chưa được Tòa Bạch Ốc phục hồi. Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA) buộc tất cả các hồ sơ thuộc nhiệm kỳ tổng thống phải được chuyển giao cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia vào cuối nhiệm kỳ của họ.





Một thông cáo khác của NARA ngày 7 tháng 2 năm 2022 - Vào giữa tháng 1 năm 2022, NARA đã sắp xếp việc vận chuyển từ địa điểm Trump Mar-a-Lago ở Florida đến Kho lưu trữ quốc gia gồm 15 hộp chứa hồ sơ Tổng thống, sau nhiều cuộc thảo luận với đại diện của Tổng thống Trump vào năm 2021. Các đại diện của cựu Tổng thống Trump đã thông báo cho NARA rằng họ tiếp tục tìm kiếm các hồ sơ bổ sung thuộc quyền bảo quản của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. Theo quy định của Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA), những hồ sơ này lẽ ra phải được chuyển đến NARA từ Tòa Bạch Ốc vào cuối nhiệm kỳ Chính quyền Trump vào tháng 1 năm 2021. ( Việt Báo ngày 1.10.2022).





Hạ viện lập Ủy ban và Tiểu ban điều tra vụ Penn Biden Center

Theo Fox News - Phản ứng với các tài liệu mật được tìm thấy tại Trung tâm Penn Biden và nhu cầu điều tra dấu vết tiền tài của gia đình Biden để xác định xem Tòa Bạch Ốc có những "thỏa hiệp" nào đó hay không. Dân biểu James Comer, R-Ky., Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã chia sẻ trên "Fox & Friends First" vào ngày thứ Tư - Comer tuyên bố : "Joe Biden nói rằng ông ấy sẽ trở thành tổng thống minh bạch nhất trong lịch sử khi còn là ứng cử viên và tôi nghĩ chúng ta có thể đưa ra lập luận chắc chắn rằng ông ta là tổng thống kém minh bạch nhất trong lịch sử".

Phía Chủ tịch Tình báo Hạ viện sắp tới Mike Turner (R-Ohio) hôm thứ Ba đã yêu cầu đánh giá thiệt hại an ninh quốc gia đối với các tài liệu của Biden, cảnh báo rằng tổng thống có thể đã vi phạm hai luật mà Bộ Tư pháp đã viện dẫn khi giải thích về việc khám xét tại Mar-a-Lago. Nhưng các đảng viên Đảng Dân chủ đã nhanh chóng phản bác, trái ngược với việc Trump từ chối kéo dài hàng tháng trời, trong khi các luật sư của tổng thống đương nhiệm đã trả lại ngay tài liệu cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia . Thượng nghị sĩ Ben Cardin (D-Md.) cho biết: “Từ những gì tôi biết được cho đến nay, vụ việc đang được giải quyết đúng cách - Không giống như những gì đã xảy ra với Tổng thống Trump.” Dân biểu California Pete Aguilar : Khi cựu tổng thống lưu giữ 320 tài liệu được tìm thấy tại nơi ở riêng của ông ta, họ nói rằng ‘điều đó không quan trọng.’ Điều mà Tổng thống Biden đã làm là tiết lộ điều này cho Cơ quan Lưu trữ, hãy thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật biết.” (Theo Politico)

Ngoài việc của Ủy ban Giám sát, Hạ viện còn thành lập một "Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government" - Tiểu ban Chọn lọc này chuẩn bị khởi động một cuộc điều tra trên diện rộng đối với chính quyền của đảng Dân chủ Biden, mà đảng Cộng hòa cáo buộc đã "vũ khí hóa" FBI để chống lại Trump. (Theo Reuters)

Bộ trưởng Tư pháp bổ nhiệm công tố viên đặc biệt

Theo Fox News, Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland vào hôm thứ Năm (12.1.2023) đã chỉ định một công tố đặc biệt để điều tra việc Tổng thống Biden giải quyết các tài liệu mật có từ thời chính quyền Obama. Garland đã bổ nhiệm Robert Hur, cựu thẩm phán Hoa Kỳ, phụ trách cuộc điều tra này (Công tố viên đặc biệt là Robert Hur được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm thẩm phán Liên bang tại Maryland vào năm 2017). Garland cho biết :" Ông ta có quyền điều tra xem có bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm pháp luật liên quan đến vấn đề này hay không. Công tố đặc biệt sẽ không chịu sự giám sát hàng ngày của bất kỳ quan chức nào của bộ, nhưng ông ta phải tuân thủ các quy định , thủ tục và chính sách của bộ." Còn theo Yahoo News viết về lý do tại sao ông Garland bổ nhiệm công tố viên đặc biệt: “Những trường hợp rất đặc biệt ở đây cần phải chỉ định một công tố đặc biệt,” Garland nói. "Việc bổ nhiệm này nhấn mạnh cho công chúng thấy cam kết của bộ về tính độc lập và trách nhiệm giải trình trong các vấn đề đặc biệt nhạy cảm, cũng như việc đưa ra các quyết định dựa trên sự thật và luật pháp một cách không thể chối cãi."

Có qua có lại ...

Trước đây khi phía đảng Dân chủ kiểrm soát Hạ viện đã lập Ủy ban Ngày 6 tháng Giêng, và Bộ Tư pháp đã bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra vụ bạo động và tài liệu tịch thu tại Mar-A-Largo; Nay Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát , thời Ủy Ban Giám sát và Tiểu ban Chọn lọc cuộc điều tra, nên việc Bộ trưởng Tư Pháp ra điều trần trước các Ủy Ban để trả lời về cách giải quyết về vụ Mar-A-largo, và việc kinh doanh của gia đình ông Biden là điều khó tránh khỏi, nhất là cuộc bầu cử tổng thống 2024 đã gần kề, cho dù đã bổ nhiệm công tố viên đặc biệt.

Liên quan đến Cơ quan Lưu trữ Quốc gia (NARA), theo trích dẫn trên, trong quá khứ Cơ quan này đã thực hiện "nhiều cuộc thảo luận với đại diện của Tổng thống Trump" về tài liệu thuộc quyền NARA lưu giữ. Nhưng với trường hợp của ông Biden nêu trên thời “các tài liệu không phải là tài liệu của bất kỳ yêu cầu hay điều tra nào trước đây của Cơ quan Lưu trữ". Câu hỏi được đặt ra là:

• Tại sao Cơ quan Lưu trữ Quốc gia không "yêu cầu" trao lại các hồ sơ khi ông Biden rời nhiệm sở vào cuối nhiệm kỳ Phó Tổng thống và liệu trường hợp này có thể coi là phân biệt đối xử?

• Người của ông Biden tung ra tài liệu đã lưu giữ vào thời điểm này nhằm mục đích gì khi mà họ đã cất giấu suốt 6 năm qua (2017- 2022), và trước đây liệu có ai biết các tài liệu này được cất giấu tại tư gia của ông Biden hay không?

-- Đào Văn