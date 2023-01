California Kiện Các Nhà Sản Xuất Dược Phẩm Tính Giá Insulin Quá Cao

Tiểu bang California đã đệ đơn kiện các nhà sản xuất insulin và các nhà kiểm soát quyền lợi nhà thuốc (pharmacy benefit manager – PBM) với cáo buộc họ lợi dụng sự thống trị thị trường để tính giá quá cao loại thuốc mang tính ‘sống còn’ đối với nhiều người. (Nguồn: pixabay.com)

HOA KỲ – California đã đệ đơn kiện các nhà sản xuất insulin hàng đầu của Hoa Kỳ và các nhà kiểm soát quyền lợi nhà thuốc (pharmacy benefit manager – PBM), cáo buộc họ lợi dụng sức mạnh thị trường của mình để tính giá quá cao loại thuốc quan trọng của nhiều người, theo tin Reuters.

Vụ kiện, được đệ trình lên Tối Cao Pháp Viện California ở Los Angeles, nhắm vào Eli Lilly and Co, Novo Nordisk A/S và Sanofi SA, các công ty này sản xuất hơn 90% lượng thuốc insulin được bán trên toàn cầu.

Ba nhà kiểm soát quyền lợi nhà thuốc (PBM) lớn nhất cũng được nêu tên – Optum của UnitedHealth Group Inc, CVS Caremark của CVS Health Corp và Cigna Corp's Express Scripts. PBM nắm giữ danh sách các loại thuốc được bảo hiểm chi trả theo các chương trình bảo hiểm y tế và thương lượng giá cả với các nhà sản xuất, và ba PBM hàng đầu này kiểm soát khoảng 80% thị trường.

Phát ngôn viên của CVS Caremark cho biết trong một email: “Các cáo buộc, về việc chúng tôi đóng bất kỳ vai trò nào trong việc quyết định giá thuốc mà các hãng dược bán, là không đúng sự thật.” Phát ngôn viên của Optum cho biết công ty “làm việc mỗi ngày để mang đến cho mọi người khả năng tiếp cận với các loại thuốc giá cả phải chăng, bao gồm cả insulin.”

Phát ngôn viên của Eli Lilly cho biết công ty thất vọng trước “những cáo buộc sai sự thật” của vụ kiện và cho biết bắt đầu vào năm 2020, công ty có chương trình giúp cho bệnh nhân trả tiền túi không quá 35 đô la cho số lượng insulin đủ dùng trong 30 ngày.

Insulin được nhiều người mắc bệnh tiểu đường sử dụng để kiểm soát lượng đường trong máu. Theo Hiệp Hội Tiểu Đường Hoa Kỳ, hiện Hoa Kỳ có khoảng 8.4 triệu người đang sống phụ thuộc vào insulin.

California cho rằng sự thống trị của các công ty trên thị trường đã cho phép họ tăng giá insulin, khiến bệnh nhân phải chi trả nhiều hơn. Điều này vi phạm Luật Unfair Competition Law của tiểu bang. California đang xin lệnh từ tòa án để ngăn chặn các hành vi vi phạm luật kiểu này trong tương lai và buộc các bên có trách nhiệm phải bị phạt tiền, bao gồm cả các khoản bồi hoàn cho bệnh nhân.

Giá của các loại thuốc insulin bán chạy nhất đã tăng vọt trong những năm gần đây. Theo một báo cáo của Quốc Hội năm 2021, Eli Lilly, Novo Nordisk và Sanofi đã tăng giá thuốc insulin lên lần lượt là 1,219%, 627% và 715% kể từ khi chúng lần đầu tiên được tung ra thị trường.

Các tiểu bang Minnesota, Mississippi, Arkansas và Kansas, cũng như các nhóm người tiêu dùng, cũng đã đưa ra các vụ kiện tương tự như ở California.

Hồi tháng 7, Thống đốc California Gavin Newsom công bố tiểu bang đã phân bổ 100 triệu đô la để sản xuất insulin giá rẻ của riêng mình.