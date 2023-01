Một số các Hội Đoàn Cộng Đồng phát quà cho những người vô gia cư Quận Cam nhân dịp Tết Nhâm Dần 2023

Santa Ana (Thanh Huy) – Như thông lệ hằng năm, cứ vào dịp Tết (âm lịch), một số các Hội Đoàn Cộng Đồng đều tổ chức phát quà Tết cho những người vô gia cư Quân Cam, Nam California.

Đại diện các tổ chức chức phát quà chụp hình lưu niệm

Buổi phát quà năm nay đã diễn ra vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 8 tháng 01 năm 2023 tại Southwest Community Center số 1601 W.2St, Santa Ana CA 92703. Những tổ chức tham gia phát quà có: Nhóm Nhạc Hương Ca do Nhạc Sĩ Nguyễn Ngọc Cang và cô Hoa Hậu Khuyến Nguyễn, Giám Đốc Công Ty Nước Mía Viễn Đông cùng một số thành viên, Hội Cao Niên Á Mỹ do Hoa Hậu Lam Châu CEO, BS. Lê Hồng Phong, Hoa Hậu Shella cùng một số hội viên, Cộng Đồng Người Việt Nam California do Cô Erlinda, Chủ Tịch và Anh Nguyễn Kim Bình, Phó Chủ Tịch cùng một số thiện nguyện viên, Hội Cựu Quân Nhân Người Mỹ gốc Việt do cựu Trung Tá Không Quân Lê Hưng, cựu Trung Tá Bùi Triết và một số Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan thuộc các Quân Binh Chủng Hoa Kỳ, v.v…