Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị Tất Niên Nhâm Dần & Mừng Xuân Quý Mão 2023

Westminster (Bình Sa) – Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật 1 tháng 1 năm 2023, Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị đã tưng bừng tổ chức tiệc Tất Niên Nhâm Dần & Mừng Xuân Quý Mão 2023.

Khoảng 400 đồng hương Quảng Trị và thân hữu tham dự buổi họp mặt, quan khách có ông Phát Bùi (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia - CDNVQG) và phái đoàn, ông bà Võ Thanh Sang, ông bà Phan Bửu Ngọc đại diện phái đoàn Thủy Quân Lục Chiến Nam Cali, ông Hoàng Tấn Kỳ và phái đoàn Nhảy Dù, vị đại diện Sư Đoàn 1 Bộ Binh; ông bà Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng, phu nhân Ca Sĩ Kim Loan và phái đoàn, ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Võ Bị Quốc Gia, ông Hội Trưởng Hội Đồng Hương Bình Định và phái đoàn cùng nhiều vị khác, một số các cơ quan truyền thông.

Điều hợp chương trình nghi thức khai mạc do ông Lê Thành, Tổng Thư Ký Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do ban hợp ca Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị thực hiện. Sau đó là lời chào mừng và cảm ơn của ông Lê Thành, Trưởng ban tổ chức ông nói: “Năm cũ Nhâm Dần sắp trôi qua, Xuân Quý Mão và Tết cổ truyền đã cận kề trước ngõ. Mùa Xuân là mùa của hội ngộ, của yêu thương, của hạnh phúc, con người, vạn vật cũng trở nên căng tràn sức sống và như bừng tỉnh trước thềm Xuân mới. Xuân và Tết cũng đã gắn kết tự bao đời, nhưng bản sắc văn hóa của Tết cổ truyền chính là điểm tựa cho các thế hệ người Việt chúng ta tiếp nối bảo tồn và gìn giữ. Với đồng hương Quảng Trị xa xứ, chúng ta đi mang theo quê hương, mang theo cả những hoài niệm về mảnh đất quê mẹ Quảng Trị:

Nắng cháy rát da, mừa dầm gió bấc

Thương lắm quê tôi, mảnh đất tình người

Đại lộ kinh hoàng qua rồi thời máu lửa

Khe Sanh, Thành Cổ chiến tích hãy còn lưu

“Hiện tại vẫn không hề đoạn tuyệt quá khứ, dù đi đâu, về đâu nỗi hoài vọng cố hương vẫn miên man da diết chẳng hề phôi pha trong lòng của những người con Quảng Trị. Năm nay, trong điều kiện cho phép sau thời gian gián đoạn bởi cơn đại dịch thế kỷ, Hội Ái Hữu Quảng Trị Nam California tổ chức họp mặt Tất Niên, vừa để gìn giữ bản sắc văn hóa cội nguồn cũng là dịp để bà con đồng hương và thân hữu gặp gỡ, hàn huyên, chia sẻ những buồn vui trên xứ người, cùng nhau tống cựu, nghinh tân, tiễn năm cũ đón mừng Xuân mới và đặc biệt cũng là để kỷ niệm 40 mùa Xuân của Hội Ái Hữu Quảng Trị Nam California 1983-2023.

“Trong không khí đượm sắc Xuân và ấm tình đồng hương hôm nay, xin quý vị cùng chúng tôi đốt nén nhang, lòng hướng về đất tổ, cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, quê mẹ Quảng Trị có được tự do, dân chủ, công bằng và cuộc sống ấm no. Kính chúc các bậc trưởng thượng, quý quan khách, quý đồng hương, thân hữu cùng bửu quyến một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Sau đó là nghi thức tế lễ tổ tiên do ông Hội Trưởng Lê Xuân Hùng chánh tế cùng quý vị trong ban tế lễ của hội trong y phục cổ truyền áo dài khăn đóng. Sau 3 hồi chiêng trống lễ dâng hương lên bàn thờ tổ tiên bắt đầu, sau khi dâng hương ông Lê Xuân Hùng đọc bài văn tế có đoạn: “ Hôm nay ngày 01 tháng 01 năm 2023 nhằm ngày 10 tháng Chạp Nhâm dần, chúng con Hội Đồng Hương Quảng Trị Nam Cali gồm có Hội Trưởng Lê Xuân Hùng (Chủ tế) cùng toàn thể Nam Phụ Lão Ấu định cư tại Tiểu bang California, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ tề tựu về đây thành tâm thiết lễ, vọng tưởng Hồn Thiêng Sông Núi, Tổ Quốc Việt Nam, Bốn ngàn năm Văn Hiến hướng lòng về quê quán Quảng Trị thân yêu. Cầu xin Quốc Thái dân An.

Tiễn đưa năm cũ Nhâm dần, đón chào năm mới Quý Mão An Khang Thịnh Vượng.

Cung thỉnh Hoàng Thiên Hậu Chi Linh, Chư Anh Hùng Liệt Sĩ Chi Linh, Tiền Khai Khẩn, Hậu Khai Canh, Cửu Huyền Thất Tổ Trăm Họ. Phổ Cập: Quân Dân Cán Chính VNCH vị quốc vong thân,Tổ Tiên, Ông Bà, Chú Bác cùng tất cả bà con thân bằng quyến thuộc đã bỏ mình trên đường tìm Tự Do cũng như lìa trần vì tai nạn, bệnh tật, già nua tại hải ngoại và quê nhà. Lòng thành lễ bạc kính dâng nén hương chén rượu, hoa quả thanh chước, hào soạn Cổ bàn.

Than ôi! Tết đến Xuân về lòng thổn thức/ Năm qua tháng lại dạ bâng khuâng xao xuyến đất tha hương nhớ tiên tổ xưa… Tất lòng thành hướng về đất tổ/Bao nhớ thương sầu khổ dâng trào/ Tổ tiên ân đức thâm cao/Quê cha đất mẹ biết bao nhiêu tình/ Cầu xin cuộc sống an bình/Thuận hòa đoàn kết vẹn tình yêu thương. Phục duy cẩn cáo, đồng bái tạ.”

Sau nghi thức tế lễ Ông Hội trưởng lê Xuân Hùng lên ngỏ lời chào mừng, chúc Tết quan khách và đồng hương tham dự, trong dịp nầy Ông cũng đã nhắc đến nỗi thống khổ của bà con Quảng Trị ở quê nhà, nhất là trong cơn đại dịch vừa qua và ông đưa ra lời kêu gọi các mạnh thường quân và đồng hương Quảng Trị kịp thời quyên góp cứu trợ cho bà con mình tại quê nhà qua cơn khốn khổ.

Ông Hội Trưởng không quên cám ơn những tấm lòng tương thân tương ái của quý mạnh thường quân và bà con Quảng Trị thật đáng tự hào “Tinh thần Quảng Trị.” Sau những lời cám ơn, ông Hội Trưởng nói, “Kính chúc quý vị và gia đình vạn sự an lành, như ý. Chúc quý vị có buổi họp hôm nay vui vẻ, hạnh phúc cùng bà con đồng hương Quảng Trị và cám ơn ông bà Hoàng Thông - Mỹ Lý chủ nhân nhà hàng Seafood Paracel.” Cảm ơn Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng đã sát cánh cùng Hội Đồng Hương Quảng Trị trong tình sinh hoạt đồng hương.

Nhân dịp kỷ niệm 40 Năm của Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị, Ban Chấp Hành Hội đã trao tặng Placque Tri Ân cho một số vị hữu công với Hội, tiếp theo là phần cắt bánh sinh nhật thứ 40 của Hội.



Trong dịp nầy, Ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California được ban tổ chức mời phát biểu. Ông Phát Bùi chúc mừng và cám ơn Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị đã luôn hợp tác với CĐNVQG Nam California trong những sinh hoạt cộng đồng, nêu cao chính nghĩa quốc gia.

Ông Lê Xuân Hùng giới thiệu hậu duệ Cô Hồng Alyce Văn hiện là Phó Thị Trưởng Thành Phố Trenton

Sau cùng ban tổ chức mời mọi người nhập tiệc và thưởng thức chương trình văn nghệ do MC Thanh Hà Trưởng Ban Văn Nghệ và MC Nhật Hà phụ trách, mở đầu với nhạc phẩm “Xuân Đã Về” do Ban Hợp Ca Quảng Trị trình bày. Tiếp theo sau là các màn đơn ca, hợp ca do các nghệ sĩ đồng hương Quảng Trị trình bày. Đặc biệt trong phần trình diễn có Ca Sĩ Hồ Việt (Con trai của Cố Đại Tá Hồ Tiêu) lên hát bản “Cuộc Đời Màu Hồng” (Nhạc Pháp lời Việt) và Ca Sĩ Kim Loan hát bản “Tiếng Sáo Thiên Thai” đã được nhiều người lên tặng hoa và tặng những tràng pháo tay thật lớn.