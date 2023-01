Thủ Phạm Xả Súng Trên Tàu Điện Ngầm Ở Brooklyn Đã Nhận Tội Khủng Bố

Frank James, 63 tuổi, đã nhận tội khủng bố và sử dụng vũ khí bất hợp pháp trong vụ xả súng chuyến tàu N chạy hướng Manhattan vào ngày 12 tháng 4 năm 2022. (Nguồn:YouTube)

NEW YORK – Kẻ đã quăng bom khói rồi bắn bị thương 10 người trên một chuyến tàu điện ngầm đông đúc ở New York vào tháng 4 năm ngoái đã nhận tội khủng bố và sử dụng vũ khí bất hợp pháp, theo tin Reuters ngày Thứ Ba, 3 tháng 1 năm 2023.

Frank James, 63 tuổi, đã xuất hiện tại Tòa án Quận Brooklyn của Hoa Kỳ và đọc một bản tuyên bố ngắn, thú nhận về vụ tấn công một chuyến tàu N chạy hướng Manhattan vào ngày 12 tháng 4. Hắn ta có thể phải đối mặt với bản án tối đa là chung thân.

James kể lại: “Tôi lên chuyến tàu điện ngầm chở đầy người. Khi ở trên tàu rồi, tôi bắt đầu xả súng.” Ngay trong giờ cao điểm buổi sáng, khi đoàn tàu đi đến ga tàu điện ngầm ở khu phố Sunset Park của Brooklyn, James đã bắn bị thương 10 hành khách, và cơn hoảng loạn sau đó khiến cho 13 người khác bị thương. Không có ai thiệt mạng.

Hồi tháng 5, James đã không nhận tội đối với 10 tội danh thực hiện tấn công khủng bố và các hành vi bạo lực khác nhằm vào hệ thống giao thông công cộng và sử dụng súng khi phạm tội bạo lực.

Trong tuyên bố trước tòa hôm Thứ Ba, James nói không có ý định giết bất cứ ai, chỉ có ý định “gây thương tích nghiêm trọng cho mọi người” và nói rằng sẽ đưa ra “một tuyên bố đầy đủ bày tỏ sự hối hận” tại phiên tòa tuyên án sau đó.

Các công tố viên của Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ ở Brooklyn đã bác bỏ lời khai của James, nói với tòa rằng có thể chứng minh ý định của James là sát hại người vô tội.

Theo công tố viên Sara Winik, quỹ đạo của những viên đạn cho thấy phát súng của James nhằm vào thân của các nạn nhân để cố giết họ. Bà cũng cho biết có thể chứng minh rằng James đã lên kế hoạch tấn công từ năm 2017.

Nếu James nhận tội, thì có thể chịu bản án tù từ 32 đến 37 năm. Nếu không, James có thể phải đối mặt với bản án từ 40 năm tù cho đến chung thân.

Thẩm phán William Kuntz đã chấp nhận 11 lời nhận tội của James, và lệnh cho bộ phận quản chế của chính phủ hoàn thành báo cáo trước ngày 4 tháng 7, nhưng chưa ấn định ngày tuyên án.

Vụ xả súng trên tàu điện ngầm xảy ra ở New York, vào giờ cao điểm khi mọi người đi làm buổi sáng. Cảnh sát đã tiến hành cuộc truy lùng can phạm. 30 tiếng đồng hồ sau đó, một số người gọi đến đường dây nóng của Sở Cảnh Sát New York cho biết, có một người đàn ông, khớp với thông tin mô tả về đối tượng xả súng, đang lang thang quanh Lower East Side và East Village. Chính bản thân James cũng là một trong những người mà cảnh sát cho vào danh sách đối tượng tình nghi. Cảnh sát đã truy lùng và bắt được James tại một cửa hàng McDonald's ở khu East Village.