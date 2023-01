Nguy Cơ Căng Thẳng Leo Thang Tại Khu Giáo Đường Hồi Giáo Al Aqsa - Liên Hiệp Quốc Được Yêu Cầu Họp Khẩn Cấp

Itamar Ben-Gvir, Bộ trưởng an ninh quốc gia cực hữu mới của Israel, đã có chuyến thăm ngắn ngủi đến khu giáo đường Hồi Giáo Al Aqsa ở Jerusalem vào Thứ Ba, 3 tháng 1 năm 2023. Bộ Ngoại Giao Palestine gọi chuyến thăm của ông là một “sự khiêu khích chưa từng có.” (Nguồn:YouTube)

LIÊN HIỆP QUỐC – Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (United Arab Emirates – UAE) và Trung Quốc đã yêu cầu Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp công khai, có thể là vào Thứ Năm (5 tháng 1 năm 2023), để bàn bạc về những diễn biến mới đây tại khu giáo đường Hồi Giáo Al Aqsa ở Jerusalem, theo Reuters.

Bộ trưởng an ninh quốc gia cực hữu mới của Israel Itamar Ben-Gvir đã có chuyến thăm ngắn ngủi đến khu giáo đường Hồi Giáo Al Aqsa ở Jerusalem vào Thứ Ba, khiến người Palestine tức giận và đưa ra hàng loạt lời chỉ trích. Đây là một nơi có giá trị linh thiêng đối với cả người Hồi Giáo và Do Thái Giáo, thánh địa này được điều hành bởi một hội đồng Hồi Giáo của người Jordan. Người Do Thái được vào khu giáo đường này, nhưng không được phép cầu nguyện – một quy định mà ông Ben-Gvir từng hăm he đòi thay đổi. Bộ Ngoại Giao Palestine gọi chuyến thăm của ông là một “sự khiêu khích chưa từng có.”