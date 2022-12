Những biến cố lịch sử năm 2022

Cuộc chiến Ukraina kéo dài đã mười tháng, bảy ngày với số thương vong đáng sợ của cả hai bên. Viện trợ Mỹ đổ vào đây kể từ tổng thống Bush Con đã lên tới 100 tỷ Mỹ Kim và chưa có dấu hiệu hòa đàm hay kết thúc. Mỹ và NATO vẫn theo đuổi mục tiêu dùng Ukraina để đánh bại Nga. Và Nga dù vô cùng khốn đốn cũng quyết tâm giữ vùng lãnh thổ vừa chiếm được để làm chiếc lá chắn che chở cho mình. Lời tuyên bố hùng hồn của Ô. Lezenky “hãy gửi thêm vũ khí” chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến vào Tháng 12, 2022 vẫn chưa thực hiện được.

Cuộc chiến Ukraina kéo dài đã mười tháng, bảy ngày với số thương vong đáng sợ của cả hai bên. Viện trợ Mỹ đổ vào đây kể từ tổng thống Bush Con đã lên tới 100 tỷ Mỹ Kim và chưa có dấu hiệu hòa đàm hay kết thúc. Mỹ và NATO vẫn theo đuổi mục tiêu dùng Ukraina để đánh bại Nga. Và Nga dù vô cùng khốn đốn cũng quyết tâm giữ vùng lãnh thổ vừa chiếm được để làm chiếc lá chắn che chở cho mình. Lời tuyên bố hùng hồn của Ô. Lezenky “hãy gửi thêm vũ khí” chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến vào Tháng 12, 2022 vẫn chưa thực hiện được.



Cuộc đụng độ giữa một bên là Mỹ+NATO, một bên là Nga và Trung Quốc đã hình thành phong trào Phi Liên Kết để tránh cảnh “Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”. Tình hình căng thẳng tới mức hai bên đều tiến hành những cuộc tập trận nguyên tử để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hủy diệt. Để đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc đang lớn mạnh toàn cầu, Mỹ đã tổ chức ba thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, Mỹ-Trung &Nam Mỹ, Mỹ-Phi Châu để lôi kéo các khu vực này theo mình.



Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu đã gieo tai họa cho nhân loại, bất kể văn minh hay chậm tiến. Nhân loại vẫn còn khổ vì đại dịch Corona sau đổi thành Covid-19 với số tử vong 18.2 tri ệu t ới năm 2021-2022. Còn Âu Châu thì lo lắng về cuộc lạm phát phi mã, đời sống kinh tế cùng những nỗi lo sợ về một cuộc đại chiến. Giữa tình hình đó, Biên Niên Sử 2022 ghi nhận những diễn biến quan trọng như sau:



-- Reuters ngày 3/1/2022: Một bản tuyên bố chung giữa năm siêu cường Nga-Hoa-Mỹ-Anh-Pháp do Điện Kremlin công bố nói rằng chẳng có ai thắng trong trận chiến nguyên tử do đó phải tránh việc mở rộng vũ khí nguyên tử và cuộc chiến tranh nguyên tử.





-- Daily Beast ngày 3/1/2021: Trong một cuộc phỏng vấn với Amy Wax, Bà Glenn Loury, GS Khoa học tại Brown University đã gây tranh cãi khi nói rằng vì hầu hết người Mỹ gốc Á Châu hậu thuẫn Đảng Dân Chủ cho nên Hoa Kỳ sẽ khá hơn nếu có ít người Á Châu và di dân Á Châu.



-- AP ngày 4/1/2022: Úc Châu và Nhật Bản sẽ ký thỏa hiệp gia tăng hợp tác quốc phòng và an ninh- một hành động được coi là “lịch sử”.





-- Yahoo News & Rolling Stone ngày 5/1/2022: Chandler Halderson- một thanh niên 23 tuổi ở Wisconsin đã bắn chết cha mẹ mình rồi chặt thành khúc, ném thân thể nạn nhân đi khắp nơi vì ông bà khám phá ra ra Chandler chỉ chơi games trong phòng tối ngày mà nói dối rằng đang làm việc cho Elon Musk’s SpaceX ở Florida. Ôi! Đẻ con ra vui mừng khôn xiết, ôm hôn, bế bồng từng giây từng phút mong cho con mau ăn chóng lớn học hành nên người. Ngờ đâu nó là quỷ dữ đầu thai lại để báo thù. Quả đời là bể khổ bến mê! Bút mực nào tả hết nỗi đau thương này?





-- Reuters ngày 6/1/2022: Tòa án ở Ukraina đã ra lệnh tịch thu tài sản của cựu Tổng Thống Poroshenko – một phần của cuộc điều tra về tội phản quốc của ông này vì công tố viên cho rằng năm 2014-2015 Ô. Poroshenkho đã tài trợ cho những nhóm ly khai tại miền đông Ukraina. Ô. Poroshenko phủ nhận cáo buộc này.



-- Market Watch ngày 6/1/2022: Trong một nhận định bên cảnh bài xã luận (op-ed) cựu Tổng Thống Jimmy Carter nói rằng, “Chúng ta đang đứng trước nguy cơ nội chiến và đánh mất nền dân chủ quý giá.” Tưởng cũng nên nhắc lại đây theo một cuộc thăm dò của Public Religion Research Institute, 30% cử tri Cộng Hòa nói rằng bạo động là cần thiết để giải quyết những vấn đề của quốc gia.





Theo giáo lý của nhà Phật vạn vật không có tự tánh mà do Duyên Khởi. Dân chủ do con người lập nên thì phá vỡ dân chủ cũng do con người theo giáo lý “Nhất thiết duy tâm tạo”.





-- Tổng Hợp ngày 6/1/2022: Khu trục hạm Bayern của Đức đã viếng thăm Việt Nam, ghé bến Nhà Rồng với sự hiện diện của đại sứ Đức giữa lúc tình hình Biển Đông vô cùng căng thẳng.



-- The Hill ngày 9/1/2022: Úc chi 3.5 tỷ Mỹ Kim mua 120 xe tăng của Hoa Kỳ để gia tăng sức mạnh của quân đội Úc.





-- AP ngày 10/1/2022: Các bộ trưởng ngoại giao Ả Rập Sê-út và những quốc gia vùng Trung Đông như Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư , Kuwait, Oman và Bahrain viếng thăm Hoa Lục để thảo luận với quốc gia có sức mạnh kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Dường như có một quan niệm trong thế giới Ả Rập là Hoa Kỳ nên từ từ rút ra khỏi vùng này khiến một số giới chức Hoa Kỳ lo ngại là Trung Quốc sẽ tiến vào thay thế. Theo Reuters ngày 8/12/2022, Thái Tử Mohammed Salman của Ả Rập Sê-út tiếp đón long trọng Chủ Tịch Tập Cận Bình, khác hẳn với cuộc tiếp đón Tổng Thống Joe Biden trước đây, báo hiệu một giai đoạn mới trong bang giao giữa hai quốc gia và Hoa Kỳ hết sức thận trọng với diễn biến này. Ả Rập Sê-út và Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất nói rằng họ không đứng về phe nào giữa các siêu cường, hoàn toàn vì lợi ích kinh tế và an ninh của họ. Vào ngày 9/12/2022, lãnh đạo các quốc gia Ả Rập đã tới Saudi Arabia để tham dự Thượng Đỉnh Trung Quốc-Ả Rập, báo hiệu một thời đại mới về bang giao quốc tế. Điều này cho thấy ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Trung Đông và Ả Rập đang suy yếu. Phải chăng chính sách dân chủ và nhân quyền, can thiệp vào nội bộ của các quốc gia khác của Hoa Kỳ là con dao hai lưỡi, được tiếng thơm ở trong nước nhưng bất lợi trên phương diện ngoại giao. Tin ngày hôm nay cho biết ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2023 đã lên tới 858 tỷ Mỹ Kim và đưa tầu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử tới Úc Châu và tăng cường hiện diện quân sự để đối phó với sự lớn mạnh của Trung Quốc tại Thái Bình Dương.



-- Insider ngày 10/1/2022: Theo các dữ kiện ghi nhận qua hệ thống thông tin, tối thiểu 1,124 người đã bị cảnh sát Hoa Kỳ bắn chết và chỉ mười lăm ngày cuối cùng của năm 2021 cảnh sát mới không giết thêm người nào.





-- AP ngày 11/1/2022: Hôm nay Hoa Kỳ loan báo sẽ viện trợ nhân đạo thêm 308 triệu Mỹ Kim cho A Phú Hãn khi quốc gia này đang bên bờ khủng hoảng về mọi mặt khi Taliban nắm chính quyền cách đây năm tháng.



-- The Christian Science Monitor ngày 12/1/2022: Chiến dịch dân chủ chống các quốc gia độc tài như Nga và Trung Hoa do Tổng Thống Joe Biden khởi xướng cần sự trợ giúp của các quốc gia đồng minh dân chủ. Nhưng không phải tất cả các đồng minh Âu Châu đều đồng tình với nhãn quan này vì lợi ích kinh tế. Ngoài ra họ còn ngần ngại vì biểu tượng dân chủ của Hoa Kỳ không còn sáng chói vì cuộc bạo loạn tại trụ sở quốc hội ngày 6/1/2021 dưới thời Tổng Thống Donald Trump.





-- AP ngày 14/1/2022: Bắc Triều Tiên bắn thêm hai hỏa tiễn tầm ngắn nữa -tức lần bắn thứ ba để đáp lại việc Tổng Thống Joe Biden ban hành lệnh cấm vận vì Bắc Hàn tiếp tục phóng thử hỏa tiễn



-- AP ngày 16/1/2022: Trong cuộc tập họp tại Florence, Arizona, cựu Tổng Thống Donald Trump nói rằng “Phe tả giờ đây đặt tỷ lệ cứu chữa người bệnh căn cứ vào chủng tộc, họ kỳ thị và bôi xấu người Da Trắng để quyết định xem ai sống ai chết. Nếu bạn là người Da Trắng bạn sẽ không được chích ngừa hoặc nếu bạn là Da Trắng bạn sẽ không được chữa trị. Tại Tiểu Bang Nữu Ước, nếu bạn là Da Trắng bạn phải xếp hàng đứng chót để được chữa bệnh.” Theo the Insider, cũng trong cuộc tập họp này Ô. Trump nói rằng, “Tôi không thể nào thua ở cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 vì cả chục ngàn người tham dự ngồi trên xe kéo dài cả 25 dặm đón tôi.”



-- Huffington Post ngày 17/1/2022: Ba học sinh Lớp Bảy 13 tuổi ở Connecticut đã ngã ra bất tỉnh tại trường vì ma túy, một em đã chết tại bệnh viện. Thật kinh hoàng, mới 13 tuổi đã nghiện xì-ke ma túy. Thảm họa thanh thiếu niên nghiện ma túy ở Mỹ gần như hết thuốc chữa. Ma túy ở đâu ra? Xin thưa từ Nam Mỹ. Ai đưa vào đây? Xin thưa đó là các trùm buôn bán do người Mỹ điều hành. Tại sao khủng bố ở tận Trung Đông, trong hang, trong núi, trong rừng Mỹ còn diệt được tại sao ở đây lại không diệt được? Phải chăng có sự đỡ đầu của các giới chức an ninh từ thành phố, tiểu bang tới liên bang? Hay luật lệ lỏng lẻo quá? Tại sao không ban hành luật lệ nghiêm khắc như Mã Lai, Nam Dương, Việt Nam tuyên án tử hình những ai buôn bán, chuyển vận ma túy từ 600 gram trở lên? Tại sao không dám “chơi bạo” như Tổng Thống Duterte của Phi Luật Tân ra lệnh bắn bỏ tất cả những ai chống lại cảnh sát khi có lệnh kiếm soát, truy lùng ma túy kể cả quan tòa, tướng lãnh hay cảnh sát? Thế mới hay dân chủ, nhân quyền thái quá có khi làm hại đất nước. Độc tài đúng cách có khi lại cứu được nước.





-- Reuters ngày 18/1/2022: Breivik- một người vô cùng cực đoan đã giết chết 77 người trong thời kỳ thái bình của Na Uy vào Tháng Bảy 2011. Anh ta giết chết 8 người bằng xe bom ở Oslo rồi bắn chết 69 người hầu hết là vị thành niên trong cuộc vui chơi ngoài trời của Đảng Lao động. Anh ta cạo đầu trọc, mặc bộ đồ đen và khi xuất hiện tại toà đã đưa tay chào theo kiểu Đức Quốc Xã. Anh ta còn mang theo một khẩu hiệu viết, “Hãy ngưng cuộc diệt chủng các quốc gia Da Trắng.” Một quốc gia văn minh, hiền hòa nhất thế giới tại sao lại sản sinh ra một con người kinh khủng như vậy? Xin thưa vì nó bị tuyên truyền đầu độc bởi những tổ chức, nhà truyền giáo, chính trị gia và những cơ quan truyền thông cực đoan. Muốn biến một em bé hiền lành thành quỷ dữ, chúng ta chẳng cần đưa em tới thế giới của loài quỷ, mà chỉ cần tuyên truyền đầu độc em bé mà thôi. Thế mới hay tôn giáo cuồng tín, chủ thuyết chính trị cực đoan, yêu nước, yêu chủng tộc của mình một cách quá khích, sùng bái lãnh tụ sẽ là thảm họa cho xã hội và cho toàn thế giới.



-- Yahoo News ngày 19/1/2022: Cả chục ngàn hộp đựng hàng hóa nằm vương vãi trên đường tàu của khu trung tâm Thành Phố Los Angeles trong một làn sóng trộm cắp ở đường tàu xảy ra những tháng gần đây, làm trầm trọng thêm chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn (vì đại dịch) và tạo ra sự chậm trễ cho khách hàng và hàng hóa trị giá lên tới nhiều triệu đô-la. Thật không thể tưởng tượng được nạn trộm cướp, hôi của tràn lan trên nước Mỹ- một quốc gia được đánh giá có nền kinh tế đứng đầu thế giới…giống như nạn trộm cướp ở Phi Châu ở những thập niên 1950. Thế mới hay hễ bần cùng thì sanh đạo tặc, ở đâu cũng thế, dù là nước Mỹ.





-- USSA Today ngày 26/1/2022: Theo hai cuộc nghiên cứu mới đây và từ các chuyên viên khảo cứu về các phong trào cực đoan thì các ứng cử viên vào các chức vụ công cử và các chính trị gia tại chức khắp đất nước đang gia tăng ôm ấp lấy những quan điểm cực đoan Da Trắng Là Thượng Đẳng, bảo trợ cho những chiến dịch có tính thù hận và xúc tiến những giả thuyết âm mưu và đi đến kết luận rằng có thể nguy hại cho nền dân chủ Mỹ. Nếu đúng như thế và thành phần cực đoan thắng cử ở cấp tiểu bang lẫn liên bang thì nền dân chủ Hoa Kỳ xụp đổ. Xin nhớ cho Hitler nắm vai trò lãnh đạo qua một cuộc bầu cử công khai và dân chủ ở Đức.



-- AP ngày 30/1/2022: Một tay súng đã bắn chết một linh mục Thiên Chúa Giáo và làm bị thương một linh mục khác khi họ lái xe về nhà sau buổi lễ ngày Chủ Nhật tại Peshawar, tây bắc Hồi Quốc. Những ai đề cao tự do tôn giáo xin hãy đến xứ Hồi Quốc này mà kêu gọi hoặc lập phong trào đấu tranh. Chứ kêu gọi tự do tôn giáo ở các nước Đông Nam Á thì dễ lắm vì các xứ Phật Giáo thì hiền khô. Theo tài liệu của International Christian Concern nội trong năm 2021, tại Hồi Quốc đã xảy ra 25 vụ ngược đãi Thiên Chúa Giáo. Còn tại Ấn Độ, các tín đồ cực đoan của đạo Hindu ở Ấn Độ kêu gọi diệt chủng người Hồi giáo. Xin nhớ cho khác tôn giáo mà mang tư tưởng cực đoan thì khó sống chung với nhau sớm muộn gì cũng đưa tới diệt chủng hoặc thánh chiến.





-- The Daily Beast ngày 30/1/2022: Cựu hoa hậu nước Mỹ Cheslie Kryst 30 tuổi đã tự tử bằng cách nhảy từ trên lầu cao 29 tầng ở Manhattan, Nữu Ước. Chưa được tôn vinh hoa hậu thì cuộc sống yên bình. Khi được tôn vình hoa hậu rồi thì cảm thấy mình có cái gì đặc biệt và sống trong ảo tưởng cao vời. Thế nhưng thực tế không như mong đợi cho nên thất vọng và đi tìm cái chết. Thế mới hay cái vương miện hoa hậu có khi là thảm họa chứ không phải hạnh phúc. Xin nhớ cho giải thưởng hoa hậu không phải là một cái bằng để sinh sống như bằng bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, kỹ sư, luật sư…mà nó chỉ là một thứ danh dự mà thôi. Có nó chưa chắc đã kiếm được việc làm hoăc ngoi lên trong xã hội, ngoại trừ lấy được một “đại gia” nào đó. Một người đàn bà đâu cần là hoa hậu mới nổi danh hay thành đạt.



-- Axios ngày 1/2/2022: Theo Bộ Tài Chính Hoa Kỳ, nợ công của chính phủ quá 30,000 tỷ Mỹ Kim.





- Tổng Hợp ngày 2/2/2022: Tổng Thống Joe Biden ra lệnh triển khai 3000 binh sĩ tại Đức, Ba Lan và Lỗ Ma Ni để đối phó với cuộc khủng hoảng Ukraina.



-- Tổng Hợp ngày 3/2/2022: Tổng thống Á Căn Đình thăm Nga và tuyên bố gia tăng hợp tác kinh tế với Nga để tránh lệ thuộc vào Hoa Kỳ và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF). Vào ngày 4/2/2022 tổng thống Á Căn Đình lại tới Bắc Kinh để gặp gỡ Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Ngày 13/2/2022, tờ South China Morning Post cho biết Hoa Lục đang xây cho Á Căn Đình một nhà máy điện chạy bằng năng lượng nguyên tử trị giá 8 tỷ Mỹ Kim.





-- Reuters ngày 4/2/2020: Tổng Thống Putin cho biết một thỏa hiệp mới về dầu hỏa và khí đốt với Hoa Lục trị giá 117.5 tỷ Mỹ Kim, hứa hẹn gia tăng xuất cảng sang vùng Viễn Đông giữa lúc căng thẳng với khách hàng Âu Châu mua khí đốt của Nga vì vụ Ukraina. Trong khi đó theo AP, vài giờ trước khi khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông ở Bắc Kinh, trong một bản tuyên bố chung, Tổng Thống Putin và Chủ Tịch Tập Cận Bình bày tỏ sự chống đối việc bành trướng của NATO và khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Hoa. Rõ ràng như ban ngày, Nga và Trung Hoa đang hợp tác với nhau để đối phó với Hoa Kỳ và Tây Phương trong cuộc Chiến Tranh Lạnh mới. Chưa biết quốc gia nào sẽ trở thành “tiền đồn” cho hai khối trong cuộc đọ sức này? Có thể đó là Ukraina ở Đông Âu và Đài Loan ở Á Châu. Lịch sử cho thấy thật bất hạnh cho bất cứ quốc gia nào trở thành “tiền đồn” của một “ông kẹ” nào đó để chống lại “ông kẹ” kia. Nó chẳng khác nào biến nhà mình thành bãi chiến trường cho Minh Giáo và Lục Đại Môn Phái giết nhau.





-- Tổng Hợp ngày 21/2/2022: Nga công nhận hai vùng ly khai Lugansk và Donetsk là những quốc gia độc lập và đem quân vào đây nói là để gìn giữ hòa bình. Còn Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ trừng phạt tất cả các tổ chức, công ty Hoa Kỳ nào làm ăn buôn bán với hai nước cộng hòa này và áp đặt thêm một số cấm vận lên Nga. Tình hình vốn đã căng thẳng nay căng thẳng thêm. Theo tờ The Guardian, Ô. Trump khen ngợi Ô. Putin là thiên tài khi đưa quân vào miền đông Ukraina. Ô. Trump chủ trương Hoa Kỳ nên quên vụ Crimea, hòa dịu với Nga để đối đầu với Bắc Kinh. Còn Ô. Biden chủ trương đối đầu với Nga và Hoa Lục cùng lúc. Có thể ông Jake Sullivan- cố vấn an ninh cho tổng thống còn trẻ (45 tuổi), thiếu kinh nghiệm cho nên đã “hiến kế” vô cùng bất lợi cho Ô. Joe Biden. Cố vấn an ninh cho tổng thống phải là “cáo già” trong ngoại giao và chiến lược. Chính ra Ô. Sullivan phải cố vấn cho Ô. Biden cứ để Âu Châu giải quyết vấn đề Ukraina trước mà không nên “đứng mũi chịu sào” ôm hết trách nhiệm vào mình. Nếu Âu Châu giải quyết êm đẹp thì Hoa Kỳ “khỏe re”. Còn nếu Âu Châu giải quyết không được, khi đó Hoa Kỳ mới ra tay. NATO với sự tập họp của 28 quốc gia  Châu mạnh nhất hành tinh này mà không phải quyết được vấn đề Ukraina và lúc nào cũng phải dựa và “bà vú Hoa Kỳ” thì tồn tại để làm gì? Chính vì thế mà lúc còn tại chức Ô. Trump đã nói rằng NATO đã lỗi thời.





-- Tổng Hợp ngày 24/2/2022: Nga chính thức bắt đầu cuộc chiến Ukraina mà Mỹ và Tây Phương cho rằng đây là cuộc xâm lăng. Còn Nga cho rằng đây cuộc chiến giải phóng vùng Donbas khỏi sự diệt chủng của dân thiểu số gốc Nga và loại trừ phát-xít Kiev. Nhưng sự kiện thực tế là do Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của Nga đòi trung lập hóa Ukraine và không cho Ukraine gia nhập NATO đồng thời đe dọa cấm vận theo kiểu siết cổ.



-- Reuters ngày 27/2/2022: Một cuộc trưng cầu dân ý tại Belarus với kết quả 65.2% dân chúng đồng ý hủy bỏ cam kết không sở hữu vũ khí nguyên tử. Tây Phương tuyên bố không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này vì nó thực hiện giữa lúc có cuộc đàn áp các thành phần đối lập. Trong khi đó Mỹ đóng cửa tòa đại sứ tại đây. Thụy Sĩ tuyên bố từ bỏ vị trí trung lập và đứng về phía Tây Phương chống lại Nga.





-- USA Today ngày 28/2/2022: Mỹ trục xuất 12 nhân viên ngoại giao Nga tại trụ sở LHQ với lý do họ là gián điệp. Trong lúc chiến trận Ukraina diễn ra ác liệt, Hoa Lục tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại Biển Đông, cho 30 phi cơ chiến đấu xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan đồng thời thả khinh khí cầu khí hậu trên vùng này.



-- Thủ tướng Hồi Quốc Imran Khan công kích bức thư của 22 tòa đại sứ Tây Phương thúc giục Hồi Quốc lên án cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraina với câu nói,” Quý vị nghĩ gì về chúng tôi? Chúng tôi là nô lệ của quý vị? Dù quý vị có nói gì, chúng tôi sẽ hành động. Tại sao quý vị không gửi thư này cho Ấn Độ là nước cũng không bỏ phiếu (vắng mặt) như chúng tôi?



-- Bloomberg News ngày 7/3/2022: Đức và Hà Lan bác bỏ việc Ukraina xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.





-- Reuters ngày 7/3/2022: Nga tuyên bố sẽ ngừng bắn ngay lập tức nếu Ukraina thỏa mãn những điều kiện sau đây: Ukraina ngưng các hoạt động quân sự, thay đổi hiến pháp với Ukraina là nước trung lập không gia nhập bât cứ khối nào và thừa nhận Crimea là của Nga và thửa nhận các nước Cộng Hòa Donetsk và Lugansk là các quốc gia độc lập.



- Tổng Hợp: Các nhà phân tích nhận định, cuộc chiến Afghanistan và Iraq đã cướp đi sinh mạng của hơn 6,700 binh sỹ Mỹ, khiến Washington thiệt hại gần 2300 tỷ Mỹ Kim. Tại đây Mỹ đã phải dùng tới bom áp nhiệt của Dương Nguyệt Ánh và Mẹ Của Các Loại Bom với sức tàn phá khủng khiếp. Song những cuộc chiến này không tác động nhiều đến cuộc sống hàng ngày của đại đa số người dân Mỹ. Thế nhưng cuộc chiến Ukraina mới kéo dài hơn một tháng đã tác động mạnh tới cuộc sống của người dân và hệ thống chính trị Hoa Kỳ, từ bộ ngoại giao, bộ quốc phòng, bộ tài chính, thượng viện và hạ viện. Vấn đề đối nội mà Ô. Joe Biden hứa trong cuộc tranh cử bị gạt sang một bên để nhường bước cho cuộc đối đầu với Nga. Ngày nào chúng ta cũng thấy Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ loan báo những tin tức về cuộc chiến. Tổng Thống Joe Biden, Ngọai Trưởng Tony Blinken họp liên miên với NATO và tổng thống Ukraina thậm chí cả hai đều đã tới Ba Lan. Song song với đà lạm phát phi mã, giá dầu thô lên tới 130 đô-la một thùng và có thể lên tới 200 đô-la. Tại Bắc California, một ga-lông săng loại thường là $5.59. Một căn nhà cách đây khoảng 10 năm trị giá 390,000 đô-la nay lên tới 1,100,000 đô-la.



-- The Week ngày 7/3/2022: Nga thiết lập một danh sách các quốc gia không thân thiện với Nga như: Úc Đại Lợi, Anh Quốc, thành viên của Liên Hiệp Âu Châu, Tân Gia Ba, Thụy Sĩ và Nhật Bản. Từ đây tất cả các giao dịch thương mại với các quốc gia này phải có sự chấp thuận của chính phủ. Tất cả các quốc gia mua dầu và khí đốt của Nga phải thanh toán bằng đổng Rúp tức không cần đồng đô-la Mỹ.





-- Reuters ngày 9/3/2022: Trong một cuộc phỏng vấn với Full Send Podcast, cựu Tổng Thống Donald Trump nói rằng, “Bây giờ chúng ta đang buộc Nhật Bản và Đức trở thành những cường quốc tối quan trọng về quân sự, và nhiều người trong đó bao gồm cả tôi đang cảnh báo rằng việc đó có thể không phải là một ý hay”.





-- Tổng Hợp ngày 14/3/2022: - Việt Nam sẽ xây dựng huyện Đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.





-- Yahoo News ngày 15/3/2022: Dù bị người trong đảng chỉ trích, TNS Mỹ Lindsey Graham (Cộng Hòa), một lần nữa lại kêu gọi ám sát Tổng Thống Putin.



-- Fox News ngày 19/3/2022: Nhóm biểu tình giương cao cờ Bảo Gia Lợi và Nga tại thủ đô Bulgari phản đối cuộc viếng thăm của bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Austin với biểu ngữ “không gửi vũ khí cho Ukrina.” Còn Hungary tuyên bố dù lên án Nga tấn công Ukraine nhưng không gửi quân hay vũ khí tới Ukraina.





-- New York Times ngày 25/3/2022: Một tài liệu tiết lộ cho thấy Hoa Lục và Solomon Island đã ký kết thỏa ước an ninh tức sẽ mở cửa cho quân đội Trung Hoa và tàu chiến đổ vào vùng quần đảo Nam Thái Bình Dương mà vùng này đã đóng vai trò trọng yếu trong Đệ II Thế Chiến.





-- AP ngày 25/3/2022: Quốc Hội Nhật Bản chấp thuận thỏa thuận trị giá 1.05 ngàn tỷ Yên (8.6 tỷ Mỹ Kim) để Mỹ đóng quân tại Nhật Bản tới năm 2027 bao gồm chi phí thao diễn chung và cơ sở, doanh trại cho lính Mỹ cư trú cũng như trả lương cho người Nhật làm việc tại các căn cứ này.





-- Tổng Hợp:Tin tức từ Bộ Quốc Phòng Nga cho biết, binh sĩ Nga đã chiếm được trung tâm thành phố Mariupul và trương cờ Nga trên nóc tòa thị chính.





-- Reuters ngày 25/3/2022: Nga tiến hành cuộc tập trận trên đảo có tranh chấp với Nhật Bản, ngưng những cuộc thảo luận về hòa bình với Nhật sau khi Nhật theo Mỹ áp đặt những biện pháp cấm vận lên Nga.





-- AP ngày 1/4/2022: Tổng Thống Aleksandar Vucic của Serbia thân Nga, từ chối các biện pháp cấm vận của Âu Châu đắc cử thêm nhiệm kỳ 10 năm nữa. Trong khi đó Ô. Viktor Orban bạn của Ô. Putin cũng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư ở Hung Gia Lợi.



-- Yahoo News ngày 1/4/2022: Giáo Hoàng Francis đã thực hiện việc xin lỗi có tính lịch sử đối với trẻ em thổ dân Gia Nã Đại bị ngược đãi vì muốn xóa bỏ văn hóa bản địa của họ khi nói rằng, “Vì những hành vi xấu xa của các thành viên của Giáo Hội Ca-tô Giáo La Mã, tôi cầu xin sự tha thứ nơi Thượng Đế và tôi muốn nói từ xâu thẳm của trái tim tôi là tôi rất đau đớn và cùng người giám mục anh em ở Gia Nã Đại, xin lỗi các bạn.”



-- AFP ngày 1/4/2022: Tổng thống Tích Lan đã phải ban hành tình trạng giới nghiêm để đối phó với những cuộc biểu tình đốt phá. Tích Lan rơi vào cuộc khủng hoảng vì thiếu nhu yếu phẩm, giá cả nhảy vọt và cắt điện, một cuộc suy thoái trầm trọng kể từ khi giành độc lập năm 1948.



-- The Hill ngày 4/4/4022: Một nhóm thông tín viên của New York Times nói rằng trong một cuốn sách sắp tới đây, Ô. Joe Biden nói Rupert Murdoch- chủ đài truyền hình Fox News là kẻ nguy hiểm nhất trên thế giới. Trước đây Ô. Trump nói báo chí là kẻ thù của người dân và nhóm truyên thông bênh Đảng Dân Chủ là khuynh tả. Nay Ô. Biden nói chủ đài truyền hình bênh Đảng Cộng Hòa là kẻ nguy hiểm nhất trên thế giới, vậy thì hệ thống truyền thông của Mỹ, tinh hoa của nhân loại đều không khá và quyền tự do ngôn luận ở đâu?



-- Vào ngày 23/3/2022, bà dân biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa) nói rằng Ô. Lezensky tham nhũng. Còn Ô. Dân Biểu Madison Cawthorn (Cộng Hòa) nói Ô. Lezensky là gã côn đồ (a thug). Tờ Miami Herald ngày 4/4/2022 loan tin: Những kẻ phá hoại đã vẽ bậy lên hình Tổng Thống Zelensky ở Myers, Florida lần thứ ba rất nặng khiến không thể nào sửa chữa được nữa. Rồi theo The Daily Beast ngày 11/4/2022: Bruce Fenton- ứng cử viên Thượng Viện Hoa Kỳ đầy triển vọng của Đảng Cộng Hòa so sánh Tổng Thống Zelensky đang được khắp nơi ngưỡng mộ với Osama bin Laden vì Osama bin Laden cũng một thời được Mỹ ca ngợi như một người hùng.





-- AP ngày 8/4/2022: LHQ cảnh báo giá ngũ cốc và rau quả đã leo lên tới mức cao nhất trong tháng vừa qua vì cuộc chiến Ukraina khiến việc cung cấp lớn lao bị gián đoạn, đe dọa nhiều triệu người ở Phi Châu và Trung Đông cùng những nơi khác với nạn đói và thiếu dinh dưỡng. Nga và Ukraina cung cấp từ 20% tới 30 % lượng lúa mì và bắp cho toàn thế giới.





-- AP ngày 10/4/2022: Thủ tướng Hồi Quốc Imran Khan bị quốc hội do phe đối lập nắm giữ đã biểu quyềt truất phế bằng số phiếu 174 trên 342 tức đa số với sự chênh lệch chỉ có 2 phiếu. Phe đối lập reo hò mừng rỡ và chuẩn bị bầu thủ tướng mới, còn phe trung thành với Ô. Imran Khan xuống đường biểu tình.





-- The Hill ngày 10/4/2022: Ô. Sullivan- Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của Ô. Joe Biden nói thẳng thừng rằng Hoa Kỳ muốn thấy một nước Ukraina độc lập và một nước Nga cô lập và suy yếu.





-- The Week ngày 12/4/2022: Bằng bài báo nhan đề, “Biden nên ngậm miệng lại”, tác giả nói rằng trong bài phát biểu tại Des Moines ngày 12/4/2022 Ô. Biden nói rằng Nga phạm tội ác diệt chủng (genocide) tại Ukraine.





-- Reuters ngày 14/4/2022: Trung Quốc tiến hành một cuộc tập trận quanh Đài Loan với tuần dương hạm, oanh tạc cơ và máy bay chiến đấu giữa lúc một phái đoàn quốc hội Hoa Kỳ viếng thăm đảo quốc này.





-- CBS News ngày 15/4/2022: Đại sứ Ba Lan tại Hoa Kỳ nói rằng Tống Thống Lezensky đang là lãnh đạo toàn thế giới tự do. (Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is the "leader of the free world right now,") Ông này nói không sai. Ông Lezensky nói cái gì cả thế giới Tây Phương và Mỹ nói theo. Ông đòi hỏi cái gì cả Mỹ và Tây Phương làm theo. Hình ảnh của ông tràn ngập thế giới truyền thông của Tây Phương và Hoa Kỳ, lấn át cả “Võ lâm chí tôn” Joe Biden. Quả thật Ô. Lezesnsky đang là lãnh đạo toàn thể Âu Châu và Hoa Kỳ ngoại trừ Nam Mỹ, Phi Châu, Trung Đông, Ả Rập, Còn Á Châu thì im lặng quan sát, chỉ có Nhật Bản và Nam Triều Tiên theo Mỹ ủng hộ ông mà thôi.





-- Yahoo News ngày 17/4/2022: Người đứng đầu tổ chức Y Tế Thế Giới của LHQ nói rằng cả thế giới chú ý tới Ukraina và coi nhẹ các quốc gia Phi Châu, Trung Đông chỉ vì kỳ thị chủng tộc.





-- Reuters ngày 20/4/2022: Tổng Thống Putin nói rằng Nga đã thử phóng hỏa tiễn liên lục địa Sarmat mang 10 đầu đạn nguyên tử vào ngày 24/2/2022 mà không có một vũ khí nào sánh bằng để cho kẻ thù của Nga phải suy nghĩ. Hỏa tiễn này được phóng đi từ Plesetsk ở tây bắc trúng mục tiêu ở Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông cách đó 6000 km tức 3500 dặm Anh.





-- Reuters ngày 22//2022: Việt Nam và Vatican thỏa thuận nâng quan hệ ngoại giao nhưng vẫn chưa có tòa đại sứ. Việt Nam cắt đứt quan hệ với Vatican khi thống nhất đất nước năm 1975 và coi Vatican như quá thân thiết với Thực Dân Pháp, Hiện nay Vatican có 7 triệu tín đồ tại Việt Nam trong tổng số dân 97 triệu theo tín ngưỡng dân gian hay Phật Giáo.





-- The Conversation ngày 22/2/2022 đã đi một bài báo nhan đề, “Khi cuộc chiến Ukraina trầm trọng thêm, các nước lớn chia rẽ nhau và Phong Trào Phi Liên Kết có thể sống lại”.





-- NBC News ngày 26/4/2022: Phong trào bài Do Thái tại Hoa Kỳ gia tăng 34% từ năm 2020 với 2717 biến cố được ghi nhận.





-- Tổng Hợp ngày 26/4/2022: Trong cuộc điều trần về chính sách ngoại giao của Tổng Thống Joe Biden, TNS Rand Paul (Cộng Hòa) đã có quan điểm đối nghịch với Bộ Trưởng Ngoại Giao Tony Blinken. Ô. Blinken nói rằng Ukraina là một quốc gia có quyền tự quyết gia nhập NATO. Còn Ô. Rand Paul nói rằng Ukraina trước đây thuộc Nga, nay gia nhập NATO sẽ đưa tới cuộc đụng độ giữa các cường quốc nguyên tử và Tổng Thống Joe Biden phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến Ukraina vì muốn đưa Ukraina gia nhập NATO.



-- Business Insider ngày 1/5/2022: Việt Nam khánh thành cầu treo Bạch Long dành cho người đi bộ, bắc qua một thung lũng, lối đi bằng kính trong suốt, nói là dài nhất thế giới (600 mét) ở Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.





-- The Daily Beast ngày 3/5/2022: Giáo Hoàng Francis của Vatican nói rằng, trước khi đi Kiev tôi phải đi Moscova. Nhưng cuộc hội kiến không phải để lên án Ô. Putin, sư thật của cuộc chiến tai tiếng (scandal) của Ô. Putin là NATO đã “sủa vào cửa của Nga” khiến Điện Kremlin phản ứng tệ hại và tiến hành cuộc chiến.



-- New Yorkd Times và NBC News ngày 5/5/2022: Tình báo Mỹ đã bí mật cung cấp tin tức cho Ukraina để hạ sát các tướng lãnh Nga và đánh chìm soái hạm Moskva. Thế nhưng phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói New York Times và NBC News đã vô trách nhiệm khi loan tin như vậy.





-- The New Voice of Ukraine ngày 13/5/2022: Tổng Thống Pháp Macron gợi ý rằng Ukaina nên hy sinh một số chủ quyền lãnh thổ để rửa mặt cho Ô. Putin. Còn Ô. Lezensky nói rằng điều đó bất công và mất thời giờ.





-- Tổng Hợp ngày 14/5/2022: Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN trong hai ngày 12 và 13/2022 tại Tòa Bạch Ốc kết thúc với những lời tuyên bố chung chung phản ảnh quan điểm trung lập, dè dặt của Đông Nam Á đối với cuộc xung đột ở Ukraina và cuộc đối đầu Hoa-Mỹ.





-- Reuters ngày 16/5/2022: Tư lệnh tối cao quân đội Ukraina ra lệnh cho các cấp chỉ huy ở nhà máy thép Azovstal ngưng tác chiến (đầu hàng) để cứu các thương binh. 260 binh sĩ và thương binh đã được di tản bằng một hành lang nhân đạo do Nga thiết lập để tới một bệnh viện ở vùng do Nga kiểm soát, chấm dứt cuộc tử thủ đẫm máu dài nhất tại đây.





-- Miami Herald ngày 17/5/2022: Ô. Joe Biden đảo ngược chính sách của Ô. Donald Trump bằng cách cho phép các chuyến bay tới các thành phố của Cuba- ngoại trừ Thủ Đô Havana và phục hồi chương trình đoàn tụ gia đình và cho phép gửi tiền, giữa lúc có tin Nga gia tăng các hoạt động hợp tác với Cuba.





-- South China Morning Post ngày 17/5/2022: Trong cuộc nói chuyện lần đầu tiên với tân tổng thống Nam Triều Tiên Park Jin, Ngoại Trưởng Vương Nghị nói rằng Nam Triều Tiên nên giảm bớt tinh thần bài Hoa và tránh một cuộc Chiến Tranh Lạnh Mới. Và bang giao giữa hai nước sẽ ở vào tình thế vô cùng hiểm nguy nếu Mỹ chơi lá bài Đài Loan. Trong khi đó Nga và Trung Quốc phối hợp tiến hành một cuộc thao diễn máy bay ném bom chiến lược trên Đông Hải và Biển Nhật Bản. Trong chuyến viếng thăm Nhật Bản, trả lời câu hỏi liệu Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan nếu bị Hoa Lục tấn công không? Ô. Joe Biden trả lời “yes” tức sẵn sàng dùng vũ lực. Báo Times cho rằng lời tuyên bố của Ô. Joe Biden là can đảm nhưng cực kỳ hiểm nguy. Một số khác cho rằng Ô. Biden nói ẩu “off-hand remarks” tức không chuẩn bị gì cả và Tòa Bạch Ốc lại vội vàng lên tiếng cải chính.





-- Reuters ngày 19/5/2022: Tổng Thống Lezensky của Ukraina nói rằng Nga đã phá hủy hoàn toàn khu kỹ nghệ Donbas. Trong khi đó Nga cho biết hiện Mỹ đã đem 12,000 quân đóng tại Ba Lan. Vào ngày 22/5/2022, quốc hội Ukraina đã gia hạn lệnh thiết quân luật thêm 90 ngày và cho phép tịch thu tài sản của những người ủng hộ Nga. Trước đây Ô. Lezensky đã ra lệnh quốc hữu hóa tất cả các cơ sở truyền thông và cấm tất cả các đảng phái đối lập hoạt động và bắt giam nhà chính trị thân Nga Medvedchuk.





-- Reuters ngày 21/5/2022: Nga tuyên bố lệnh trừng phạt 963 viên chức Mỹ kể cả Tổng Thống Joe Biden không được vào nước Nga. Như thế sự thù hận Nga-Mỹ mỗi lúc mỗi gia tăng và không một cơ hội hòa hoãn nào có thể nảy sinh. Hiện nay, Nga, Mỹ và Ukraina đều không thể lùi và sẽ là một cuộc tử chiến mất-còn.





-- Tổng Hợp ngày 3/6/2022: Các biện pháp trừng phạt của Phương Tây chống Nga đã lấy đi quyền mua ngũ cốc và phân bón của các nước Châu Phi, làm trầm trọng thêm tình hình trong lĩnh vực lương thực. Tổng Thống Senegal, người đứng đầu Liên Hiệp Phi Châu Macky Sall tuyên bố cần loại bỏ các mặt hàng này khỏi danh sách trừng phạt trong cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vào ngày 4/6/2022, có tin phái bộ LHQ đã làm việc với Nga để việc xuất cảng ngũ cốc của Ukraina và Nga có thể tiến hành khi đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ nói rằng việc xuất cảng lúa mì của Nga không bị cấm vận.



-- Insider ngày 4/6/2022: Mike Pompeo- cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ bị tòa án Tây Ban Nha buộc phải ra khai trình về âm muu ám sát Julian Assange- người sáng lập Wikileak khi Ô. Pompeo làm giám đốc tình báo CIA (2017-2018).



-- Theo báo chí ngày 5/6/2022, sau khi Ô. Lezynsky lên án tổng thống Pháp nói rằng thế giới không nên xỉ nhục Ô. Putin. Lời phát biểu này được phe đối lập với Ô. Macron ủng hộ. Bộ Ngoại Giao Ukraina sau đó lại lên án Bộ Ngoại Giao Hung Gia Lợi khi bộ này nói rằng, “Khi mình đi xin thi phải lễ phép, kiên quyết nhưng không được đòi hỏi và đe dọa người cho.” Và bộ trưởng ngoai giao Hung Gia Lợi còn nói rằng dường như Ô. Lezynsky có vấn đề về tâm thần.







-- Theo tin tức từ bộ quốc phòng Nga, hôm nay 7/6/2022, Nga đã kiểm soát 97% hai Tỉnh Luganks và Donetsk, “giải phóng” hoàn toàn khu dân cư của Severodonetsk. Còn Ukraina nói rằng cuộc giằng co đang tiếp diễn và hai bên đang giao tranh từng khu phố.





-- National Review ngày 5/6/2022: Thăm dò cho biết 72% dân Mỹ không hài lòng với cách mà Ô. Joe

Biden đối phó với lạm phát. Theo Reuters, Hoa Kỳ dự tính bỏ một số hàng rào quan thuế đánh trên hàng hóa của Trung Quốc để cứu nạn lạm phát vì hàng vào Mỹ sẽ rẻ hơn.



-- AP ngày 5/6/2022: Những người có vũ trang đã nổ súng và ném chất nổ vào một nhà thờ Ca-tô Giáo La Mã ở tây nam Nigeria giết chết 50 giáo dân và bắt cóc giáo sĩ chủ lễ. Nigeria có 53% dân theo Đạo Hồi và 45% theo Thiên Chúa Giáo bao gồm Tin Lành và Ca-tô Giáo La Mã.



-- Ngày 8/6/2022: Các giới chức cao cấp của Trung Quốc và Căm-bốt làm lễ khởi công tân trang căn cứ Hải Quân Ream khiến Hoa Kỳ lo ngại đây sẽ là căn cứ hải quân cho Hoa Lục. Để trấn an Hoa Kỳ, Bộ Trưởng Quốc Phòng Tea Banh nói, “Vương quốc Campuchia sẽ không cho phép một căn cứ quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình”.





-- Tổng Hợp ngày 8/6/2022: Hội Nghị Thượng Đỉnh Nam Mỹ khai mạc ngày hôm nay tại Los Angeles vẩn đục vì sự tẩy chay của Tổng Thống Mễ Tây Cơ Andres Manuel Lopez Obrador cùng với Guatemala, Honduras với lý do Hoa Kỳ loại bỏ các quốc gia Trung Mỹ như Cuba, Nicaragua và Venezuela. Thế nhưng Mễ Tây Cơ vẫn cử bộ trưởng ngoại giao đi thế. Hoa Kỳ muốn gom “Sân Sau” lại khi mà ảnh hưởng của Hoa Lục đang xâm nhập vào vùng này. Hoa Kỳ tung ra số viện trợ 3.2 tỷ Mỹ Kim để mong giải quyết cuộc khủng hoảng di dân kéo vào từ Trung Mỹ.





-- The Daily Beast ngày 8/6/2022: Tòa án của Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk xử tử hình hai lính tình nguyện Anh và một Moroco bị bắt tại Mariupol. Nga trước đây tuyên bố các “lính đánh thuê” sẽ không được hưởng quy chế tù bình theo quy ước của LHQ và có thể bị kết án tử hình. Mới đây tòa án Ukraina đã kết tội chung thân một binh sĩ Nga với tội giết một thường dân không vũ khí”. Tin cùng ngày cho biết hơn 1000 lính Ukraina ra hàng ở nhà máy Azovstal đã được chuyển về Nga để điều tra.



-- Tổng Hợp ngày 9/6/2022: Tổng Thống Maduro của Venezuela bị Mỹ cấm vận cho chết, không được mời tham dự Americas Summit tại Los Angeles lại được Tổng Thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng Thống Abdelmadjid Tebboune của Algerie tiếp đón long trọng. Thế mới hay người theo Mỹ cũng nhiều và chống Mỹ cũng lắm.



-- Reuters ngày 10/6/2022: Tổng Thống Maduro của Venezuela đã ký kết hợp tác 20 năm với Ba Tư trong chuyến viếng thăm Tehran trong hai ngày. Vào ngày 8/6/2002, Ô. Maduro cũng đã ký một thỏa hiệp hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 1 tỷ Mỹ Kim.



-- Ngày 12/6/2022: Trong cuộc lời qua tiếng lại với bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ tại Đối Thoải Sangri-La, Bộ Trưởng Ngụy Phượng Hòa nói rằng Trung Quốc sẽ chiến đấu đến giờ phút cuối cùng để không cho Đài Loan tuyên bố độc lập và những ai theo đuổi việc Đài Loan độc lập với âm mưu chia cắt Trung Hoa sẽ lãnh hậu quả xấu mà thôi.



-- Insider ngày 15/6/2022: Các viên chức trong bộ tham mưu của Ô. Joe Biden thừa nhận rằng những cấm vận lên Nga không ngờ tác hại lên kinh tế Hoa Kỳ. Hiện nay họ đang lặng lẽ khuyến khích các công ty Hoa Kỳ dùng các sản phẩm của Nga để bù đắp những thiệt hại.



-- The Daily Beast &Video ngày 15/6/2022: Các nhóm binh sĩ tình nguyện tại Ukraina lên tiếng báo động có hai binh sĩ tình nguyện người Hoa Kỳ là Robert Drueke- 39 tuổi và Andy Huynh- 27 tuổi , đã bị quân Nga bắt tại mặt trận Kharkiv tuần rồi.



-- The New Voice of Ukraine ngày 16/6/2022: Mỗi ngày số thương vong của Ukraina là 1000 trong khi số thương vong của Nga là 300, thật khủng khiếp.



-- Fox News ngày 19/6/2022: Lần đầu tiên chính trị gia cánh tả (tức không thân Tây Phương) Gustavo Petro của Colombia được bầu làm tổng thống tạo nhức đầu cho Ô. Joe Biden và các tổng thống tương lai về chính sách ngoại giao đối với vùng Nam Mỹ.



-- Yahoo News ngày 20/6/2022: Nỗi ám ảnh nước Mỹ chia đôi vì bảo thủ (Cộng Hòa) và cấp tiến (Dân Chủ) vẫn là mối lo của một số nhà trí thức. Trên Yahoo News đã có bài viết của John T. Broderick Jr. - cựu thẩm phán tối cao của Tiểu Bang New Hampshire với kết luận như sau: “Phải thay đổi một số gì đó nếu không thì giải pháp chia đôi đất nước có thể là điều mà chúng ta đang hướng tới. Nếu nhiều điều không thể giàn xếp xảy ra nữa, giải pháp chia đôi đất nước chính là câu trả lời cho những tai ương của Hoa Kỳ.Tôi cầu nguyện là suy nghĩ của tôi sai lầm. Câu thề nguyện “One Nation under God ” sẽ trở thành “Two Nations Under God”.





-- Reuters ngày 21/6/2022: Tổng thống Mễ Tây Cơ Lopez Obrador nói rằng ông sẽ yêu cầu Tổng Thống Joe Biden xem xét vụ Julian Assange, nhà sáng lập Wikileaks và sẵn sàng tiếp nhận khi anh được thả.





-- ABC News ngày 21/6/2022: Tiểu Bang California sẽ không cho phép cảnh sát bắt giữ các cô gái điếm mời chào khách.





-- The Insider ngày 23/6/2022: Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh của Khối BRICS với các Ô. Tập Cận Bình, Putin, thủ tướng Ấn Độ, tổng thống Ba Tây, tổng thống Nam Phi cho thấy Ô. Putin vẫn có các đồng minh mạnh mẽ cho dù có xâm lăng Ukraina. Reuters ngày 27/6/2022 cho biết Ba Tư đã nạp dơn xin gia nhập Khối BRICS. Còn tổng thống Nam Dương sẽ gặp Ô. Putin vào ngày 30/6/20022 tại Moscova sau cuộc họp thượng đỉnh của G-7 tại Đức.



-- The Insider & RFI ngày 24/6/2022: Quân Nga đã đạt được chiến thắng khi Ukraina rút lui khỏi thành phố Severodonetsk trọng yếu thuộc vùng Donbas. Câu hỏi đặt ra là với sự viện trợ ồ ạt vũ khí tối tân từ Mỹ và Âu Châu và được Anh huấn luyện, tại sao Ukraian không thể cầm chân Nga tại những khu vực trọng yếu?



-- Reuters ngày 29/6/2022: Nga nói họ sẽ đáp trả nếu NATO triển khai binh sĩ và căn cứ quân sự tại Phần Lan và Thụy Điển sau khi hai quốc gia này gia nhập khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.



-- South China Morning Post ngày 1/7/2022: Đại sứ Trung Hoa tại Nam Triều Tiên thúc giục Hán Thành (Seoul) hãy nghĩ lại việc gần như đoạn tuyệt với Trung Hoa giữa lúc có tranh cãi về việc tân Tổng Thống President Yoon Suk-yeol tham gia hội nghị Thượng Đỉnh NATO tuần rồi mà khối này tuyên bố Nga và Trung Hoa là hai nước nguy hiểm cho Mỹ và NATO về an ninh, quyền lợi và giá trị.





-- AP ngày 4/7/2022: Một hanh niên 22 tuổi nấp trên nóc nhà xả súng bắn chết 6 người, làm bị thương ít nhất 30 người nhân cuộc diễn hành Lễ Độc Lập Hoa Kỳ tại ngoại ô Thành Phố Chicago. Hung thủ đã bị cảnh sát bắt giữ.



-- AP ngày 5/7/2022: Tổng thống Phi Luật Tân Marcos Junior tiếp Ngoại Trưởng Vương Nghị trong một chiến lược nhằm cân bằng ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và ra lệnh đàm phán lại dự án 4.9 tỷ Mỹ Kim về xây dựng hệ thống giao thông với Trung Quốc.



-- AP ngày 6/7/2022: Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov đã ghé thăm Việt Nam trên đường dự hội nghị G-20 tại Nam Dương. Rồi vào ngày 24/7/2022, Ô. Lavrov lại đi Ai Cập nơi Nga bắt đầu xây dựng một lò nguyên tử cho quốc gia Bắc Phi này. Ô. Lavrov sẽ phát biểu tại Liên Đoàn Ả Rập nhân chuyến viếng thăm và sẽ tổ chức Thượng Đỉnh Nga-Phi Châu vào năm 2023.



-- Reuters ngày 7/7/2022: Thủ Tướng Anh Boris Johson đã phải từ chức sau khi một loạt các bộ trưởng ra đi. Điện Kremlin bày tỏ vui mừng trước tin này và nói rằng “Gã hề ngu xuẩn đã ra đi”. Và như thế Ô. Lezensky mất một đồng minh chí cốt.





-- New York Times ngày 7/7/2022: Các tình nguyện viên Mỹ và Anh tham chiến tại Ukraina phần lớn là cựu chiến binh đã chiến đấu tại A Phú Hãn, nơi mà được không quân và pháo binh yểm trợ mạnh mẽ và mau chóng. Nhưng tại chiến trường Ukraina thì không như vậy và họ phải đối diện với thực tế nghiệt ngã không giống như những gì trước đây.



-- AP ngày 7/7/2022: Cựu Thủ Tướng Nhật Bản Abe 67 tuổi, đã bị một kẻ lạ mặt dùng súng bắn vào sau lưng ông khiến ông qua đời trong khi đang đọc diễn văn trong một cuộc vận động ở Nara. Sự kiện gây kinh hoàng cho nước Nhật- nơi áp dụng đạo luật khắt khe về súng đạn.



-- Reuters ngày 7/7/2022: Ngoại Trưởng Nga Lavrov bác bỏ những chỉ trích điên cuồng của Phương Tây về cuộc chiến Ukraina trong cuộc họp của G-20 tại Nam Dương và chê trách họ đã nhận chìm cơ hội để đối phó với những vấn đề toàn cầu.





-- Yahoo News ngày 13/7/2022: Thủ lĩnh quân đội của Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk nói rằng nếu đơn kháng cáo của hai “lính đánh thuê” người Anh và một Maroc bị bác thì án tử hình sẽ được thi hành bằng một đội xử bắn.





-- South China Morning Post ngày 14/7/2022: Tổng thư ký NATO bất ngờ bị các thành viên hạch hỏi là tại sao liên minh quân sự này lại phải lo lắng về Trung Hoa? Tại sao Âu Châu không thể chung sống hòa bình với Trung Hoa và chấp nhận thực tế là hai khối kinh tế khổng lồ này theo đuổi những giá trị (chính trị, văn hóa, xã hội) khác nhau?



-- South China Morning Post ngày 14/7/2022: Trong cuộc họp tại Bắc Kinh giữa Ngoại Trưởng Vương Nghị và Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh, hai bên đồng ý thiết lập đường dây liên lạc để giải quyết các đụng chạm về đánh cá tại Biển Đông nhưng nhịp độ hợp tác kinh tế còn chậm. Trong dịp này, Ô. Phạm Bình Minh nói rằng “Quan hệ hữu hảo (bạn tốt) với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược của Việt Nam”. Sau cuộc họp của G-20 tại Bali Nam Dương, Ô Vương Nghị cảnh báo các quốc gia Đông Nam Á chớ biến thành quân cờ của các thế lực siêu cường, ám chỉ Mỹ sau Thượng Đình ASEAN-Biden.





-- Reuters ngày 16/7/2022: Chuyến đi của Tổng Thống Biden tới Ả Rập Sê-út tái khẳng định cam kết của Mỹ với các quốc gia trong vùng nhưng không thành công trong việc thuyết phục Ả Rập Sê-út gia tăng số lượng dầu thô.





-- Reuters ngày 17/7/2022: Trong một cuộc thuyết giảng về đề tài “Sau Ukraine, Bài Học Nào Cho Lãnh Đạo Phương Tây” ( After Ukraine, What Lessons Now for Western Leadership ?) Cựu thủ tướng Anh Tony Blair nói rằng cuộc chiến Ukraina cho thấy sự thống trị của Phương Tây về chính trị và kinh tế đang tới hồi kết thúc khi Trung Hoa trỗi dậy với vị trí siêu cường cùng hợp tác với Nga tại thời điểm có ý nghĩa nhất trong nhiều thế kỷ. Thế giới rồi đây sẽ là lưỡng cực hoặc đa cực. Sự thay đổi về địa lý chính trị là do Trung Hoa chứ không phải do Nga.





-- The Hill ngày 17/7/2022: Ô. Lezensky trong bài diễn văn ở diễn đàn và hệ thống truyền thông toàn cầu đã lập lại những lời hùng hồn là: Hãy gửi thêm vũ khí cho chúng tôi và gửi thật nhanh, gia tăng cấm vận hơn nữa và liệt kê Nga là quốc gia khủng bố…chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến vào Tháng Mười Hai năm nay. Trong khi đó Đảng Cộng Hòa bày tỏ lo ngại về việc bà dân biểu Victoria Spartz's (Indiana, Cộng Hòa) gốc Ukraine đã lên tiếng chỉ trích Tổng Thống Lezensky và Tổng Thống Joe Biden đã chơi trò chơi chính trị- vì sợ rằng sự chỉ trích sẽ làm tổn thương tới tình đồng minh với Ukraine giữa tình thế quyết định này.





-- AP ngày 19/7/2022: Tổng Thống Putin tới Tehran hội đàm với tổng thống Ba Tư và Thồ Nhĩ Kỳ. Xuất cảng ngũ cốc, Syria và Ukraine là các chủ đề được thảo luận. Một thông cáo chung được phổ biến trong đó có đoạn, “ Tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác ba bên nhằm đạt được mục tiêu bình thường hóa tình hình ở Cộng Hòa Ả Rập Syria một cách bền vững và có sức sống “. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng chuyến đi của Ô. Putin tới Ba Tư phản ảnh sự cô lập của Mạc Tư Khoa. Thế nhưng một bài báo ở Đức lại nói rằng chớ đánh giá thấp sự hợp tác Nga-Ba Tư trong lúc Ba Tư đang mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài.



-- Christian Science Monitor ngày 20/7/2022: Một số người Ukraina lại có ý khác. Họ chạy sang Nga lánh nạn vì nơi đây an toàn hơn. Khoảng 2.3 triệu người dân nói tiếng Nga trong vùng chiến sự đã di tản sang Nga từ cuối Tháng Hai. Ngoại Trưởng Nga Lavrov nói rằng cuộc chiến đã vẽ lại bản đồ địa lý Ukraina trong khi Mỹ nói rằng Nga muốn chiếm thêm lãnh thổ



-- Yahoo News ngày 21/7/2022: Hoa Kỳ đã gửi thêm bốn hệ thống hỏa tiễn HIMARS cho Ukraina vì chúng gây tổn thất nặng cho binh sĩ Nga. Thế nhưng theo The Telegraph ngày 22/7/2022, Nga đã tiêu diệt bốn hệ thống hỏa tiễn rất lợi hại này.



-- Tuần báo Times ngày 22/7/2022: Tập đoàn VinFast đặt bản doanh tại Hải Phòng bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi chạy điện tại North Carolina trị giá 4 tỷ đô-la dự trù sản xuất 150,000 xe mỗi năm vào năm 2024, tạo 7500 công ăn việc làm. Đây là dự án lớn nhất tại tiểu bang này do một công ty ngoại quốc trực tiếp đầu tư.



-- Huffington Post ngày 24/7/2024: Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa, Georgia) nói rằng Đảng Cộng Hòa nên trở thành Đảng Quốc Gia Thiên Chúa Giáo (Christian Nationalists' Party) như thế dễ nhận diện và gây ảnh hưởng (hấp dẫn) cử tri Thiên Chúa Giáo. University of Chicago’s Institute of Politics cho thấy 1/3 dân chúng Hoa Kỳ nói rằng họ sẵn sàng cầm súng để chống lại chính quyền vì chính quyền tham nhũng và gian dối.



-- RFI ngày 25/7/2022: Theo trang tin Al Jareeza, đáp lời mời của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 25/07/2022, tổng thống Nam Dương Joko Widodo bắt đầu chuyến công du Bắc Kinh hai ngày, với trọng tâm tìm kiếm cơ hội mở rộng thương mại và đầu tư với thị trường 1,4 tỷ dân. Sau Trung Quốc, Ô. Widodo ghé Nhật Bản và Nam Triều Tiên.



-- The Week ngày 26/7//2022: Ukraina kết tội những giới chức cao cấp của Hoa Kỳ dưới đây đã tuyên truyền cho Nga như: TNS Rand Paul (Cộng Hòa), cựu Dân Biểu Tulsi Gabbard, nhà báo Glenn Greenwais, cựu Đại Tá Douglas MacGregor, nhà nghiên cứu John Maersheimer và sử gia quân đội Edward Luttwak. Tucker Carlson của Fox News nói rằng Ukraina không phải là xứ dân chủ và Ô. Lezensky muốn áp đặt chế độ kiểm duyệt lên đất nước Hoa Kỳ. Cùng lúc Ukraina đang tìm cách truy tố các ngân hàng như JPMorgan Chase, Citigroup và một số ngân hàng lớn của Âu Châu về tội phạm chiến tranh vì đã gián tiếp tài trợ cho Nga và sẽ gửi hồ sơ lên Tòa Án Hình Sự Quốc Tế.



-- Fox News ngày 28/7/2022: Đây là lần thứ năm, Ô. Tập Cận Bình và Joe Biden đã nói chuyện với nhau qua điện thoại kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ giữa lúc tình hình vô cùng căng thẳng vì Bà Pelosi dự tính thăm Đài Loan. Theo tuần báo Time, Ô. Tập Cận Bình cảnh báo Ô. Joe Biden đừng đùa với lửa khi chơi lá bài Đài Loan. Cách đối xử của Ô. Biden với Ô.Tập Cận Bình khác hẳn với Ô. Putin. Ô. Biden trân trọng Ô. Tập Cận Bình hơn. Lý do, Trung Hoa ngoài sức mạnh quân sự lại có sức mạnh kinh tế có thể làm đảo điên thế giới và Hoa Kỳ.



-- AP ngày 28/7/2022: Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên cảnh báo rằng ông sẽ dùng vũ khí nguyên tử nếu có cuộc đụng độ về quân sự với Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên vì ông cho rằng các đối thủ đang đẩy Bán Đảo Triều Tiên bên bờ vực chiến tranh.



-- AP ngày 28/7/2022: Nga nói rằng việc trao đổi Brittney Griner và Paul Whelan để đổi lấy Viktor Bout phải tiến hành trong bí mật và yên lặng, chỉ thông báo khi đã đạt thỏa hiệp chứ không thể tuyên bố ồn ào.



-- Bloomberg News ngày 28/7/2022: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chấp thuận bán 8.4 tỷ Mỹ Kim vũ khí cho Đức trong đó có F-35 và đạn dược.





-- USA Today ngày 2/8/2022: Nga dọa cắt đứt ngoại giao với Hoa Kỳ nếu Hoa Kỳ tuyên bố Nga là quốc gia chứa chấp khủng bố.





-- Business Insider ngày 6/8/2022: Ngay sau chuyến viếng thăm của Bà Nancy Pelosi, 14 tàu chiến và 66 phi cơ chiến đấu của Hoa Lục tiến hành một cuộc thực tập bắn đạn thật với hỏa tiễn chính xác chung quanh Đảo Đài Loan khiến Đài Bắc phải điều động máy bay để phòng thủ.





-- Business Insider ngày 7/8/2022: Liên tiếp trong mấy ngày, bốn người Hồi Giáo đã bị giết tại Albuquerque, New Mexico mà cảnh sát cho rằng đây là những mục tiêu có lựa chọn trước. Tổng Thống Joe Biden lên án hành động này và bày tỏ sự đoàn kết với cộng đồng Hồi Giáo.





-- Yahoo News ngày 7/8/2022: Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, nhạc sĩ Roger Waters người Anh gọi Tổng Thống Joe Biden là tội phạm chiến tranh với lý do NATO đã trói tay Nga và Ô. Biden thêm dầu vào lửa cho cuộc chiến Ukraina và không khuyến khích Ukraina thương thảo với Nga trước khi nổ ra cuộc chiến thảm khốc. Trong khi đó trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Henry Kissinger nói rằng, “Chúng ta bên bờ vực chiến tranh với Nga và Trung Hoa về những vấn đề mà một phần do chúng ta tạo ra mà không hề có ý niệm về làm thế nào để kết thúc và phải đi tới đâu. Hoa Kỳ không nên gia tăng căng thẳng và cần có những lựa chọn.





-- Insider ngày 8/8/2022: Hãng truyền hình CBS rút lại một phần tài liệu nói rằng phần lớn vũ khí viện trợ cho Ukraina đã không được gửi ra chiến trường mà mất tích sau khi tài liệu này gây phẫn nộ cho Kiev.



-- AP ngày 9/8/2022: Trong cuộc gặp gỡ tại Thanh Đảo -Trung Quốc, hai ngoại trưởng Trung Quốc và Nam Triều Tiên cam kết phát triển mối liên hệ thân thiết và duy trì ổn định chuỗi cung ứng cho kỹ nghệ giữa lúc cuộc đối đầu Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn gia tăng.



-- Yahoo News ngày 12/8/2022: Đe dọa giết và kêu gọi bạo động chống lại cơ quan thi hành luật pháp Liên Bang nổi lên sau khi Cục Điều Tra Liên Bang FBI lục soát nhà và cũng là nơi nghỉ mát của cựu TT. Donald Trump ở Nam Florida mà nổi bật lên là vào ngày 11/8/2022, một cựu binh sĩ hải quân đã từng đột nhập vào trụ sở Quốc Hội ngày 6/1/2021 có mang vũ khí cho là tìm cách xông vào trụ sở FBI tại Ohio giao chiến với cảnh sát, bỏ chạy và bị bắn chết. Cùng lúc, các nhóm cực hữu còn kêu gọi nội chiến.



-- Tổng Hợp ngày 18/8/2022: Nữ thủ tướng Phần Lan Marin 36 tuổi người được phụ nữ Âu Châu bơm lên là “ khuôn mẫu lãnh đạo lý tưởng cho nhân loại ” đang bị chỉ trích vì uống rượu và nhảy nhót cuồng loạn và yêu cầu phải thử xem trong máu có ma túy hay không.



-- Yahoo News ngày 23/8/2022: Trung Quốc miễn nợ cho 17 quốc gia Phi Châu đã đáo hạn vào năm 2021 để cạnh tranh với Hoa Kỳ và Âu Châu.



-- AP ngày 25/8/2022: Tổng Thống Putin ra lệnh cho quân đội gia tăng quân số thêm 137,000 trong tổng số 1.15 triệu do cuộc chiến ở Ukraina và cuộc đối đầu với Mỹ và NATO. Còn ngoại trưởng Anh Liz Truss tuyên bố sẵn sàng dùng vũ khí nguyên tử để chống lại kẻ thù nếu trở thành thủ tướng. Một số dân Anh nói rằng bà này điên rồi.



-- Yahoo News ngày 25/8/2022: Trong một cuộc tập họp, Ô. Eric Adams- thị trưởng Nữu Ước đã lên án sự thù ghét chống lại cộng đồng Ấn Độ khi hai tượng của Gandhi bị vẽ bậy trong vòng hai tuần lễ.



-- AP ngày 3/9/2022: Khoảng 70,000 người ở Czech (Tiệp Khắc cũ) gồm phái tả và phái hữu xuống đường biểu tình phản đối chính quyền ngả về Phương Tây (Mỹ và NATO) đã ủng hộ cấm vận Nga và không tìm cách làm giảm giá nhiên liệu cho dân nhờ.



-- The Hill ngày 6/9/2022: Theo nguồn tin của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Nga mua cả ngàn hệ thống phi đạn và đạn pháo binh của Bắc Triều Tiên để tăng cường cho lực lượng của mình tại Ukraina.



-- Reuters ngày 4/9/2022: Lãnh đạo quân phiệt Miến Điện Min Aung Hlaing thăm Nga để tăng cường hợp tác về quân sự giữa lúc Miến Điện gần như bị quốc tế cô lập.



-- Popular Mechanics ngày 6/9/2022: Một nghiên cứu mới cho biết hải quân Trung Hoa Hoa sẽ gia tăng gấp đôi số trọng tải tức từ 1.3 triệu tấn lên 2 triệu tấn vào năm 2030 và Bắc Kinh có thể gia tăng số tàu chiến, kể cả HKMH và hỏa tiễn đạn đạo khoảng 40% (gần một nửa) chỉ trong tám năm tức từ 3 HKMH lên 5 chiếc.



-- Tổng Hợp ngày 25/9/2022: Thủ Tướng Campuchia Hun Sen thăm Cuba, hội đàm với Chủ Tịch Miguel Díaz-Canel.



-- Tổng Hợp ngày 26/9/2022: Bà Giorgia Melon thủ lĩnh Đảng Brothers of Italy có nguồn gốc Tân Phát-xít thắng lớn trong cuộc bầu cử, báo hiệu một thay đổi lớn về chính trị của Ý Đại Lợi. Theo các nhà phân tích, Bà Giorgia Meloni là hình ảnh thứ hai của Thủ tướng Hungary Ô.Viktor Orban, tức là theo đuổi các chính sách dân tộc chủ nghĩa, bảo vệ các giá trị gia đình truyền thống (không chấp nhân hôn nhân của người đồng tính luyên ái), chống nhập cư, chống xu hướng đồng tính, chống các trào lưu văn hoá bị xem là đe doạ đến nền tảng của nền văn minh Thiên Chúa Giáo.



-- Newsweek ngày 27/9/2022: Edward Snowden- người đã tiết lộ những tin tức tối mật của Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ năm 2013 đang trốn tránh tại Nga đã bày tỏ lòng cám ơn khi Tổng Thống Putin ban cấp quốc tịch Nga cho anh. Tuy nhiên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng nếu Edward Snowden trở lại Hoa Kỳ anh vẫn bị truy tố theo luật pháp.



-- RFI ngày 27/9/2022: “ NATO thông báo trên trang web của mình rằng: "Chúng tôi đã quyết định chấp nhận yêu cầu của chính phủ Nam Hàn về việc chỉ định đại sứ quán Nam Hàn tại Bỉ làm phái đoàn đại diện thường trực bên cạnh NATO.” Với chiều hướng này, chẳng sớm thì muộn Liên Minh Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương sẽ biến thành Liên Minh Quân Sự Toàn Cầu với sự gia nhập của Nhật Bản, Nam Hàn, Tây Tây Lan và Úc Châu do Mỹ chỉ huy.



-- Reuters ngày 28/9/2022: Một nhánh của công ty FPT Semiconductor vừa đưa ra đợt sản xuất đầu tiên chất bán dẫn sử cho dụng cụ y khoa và đây là nỗ lực của công ty nhằm cạnh tranh toàn cầu trên lãnh vực này. Tổng số chip sản xuất từ Việt Nam có tiềm năng lên tới 1.65 tỷ Mỹ Kim vào năm 2025.



-- AP ngày 30/9/2022: Tổng Thống Putin ký sắc lệnh sát nhập vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson vào Liên Bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý và tuyên bố sẽ dùng mọi phương tiện để bảo vệ vùng lãnh thổ này như bảo vệ lãnh thổ Nga. Cùng ngày, Nga phủ quyết một nghị quyết của LHQ lên án cuộc bầu cử là bất hợp pháp.



-- Tổng Hợp ngày 5/10/2022: Tổ chức xuất cảng dầu mỏ OPEC quyết định cắt giảm 2 triệu thùng dầu mỗi ngày kể từ Tháng 11, 2022 khiến Hoa Kỳ và Âu Châu tức giận và lên án tổ chức này tiếp tay cho Nga vì họ vừa ra quyết định áp đặt giá cao nhất của mỗi thùng dầu mà Nga bán ra để không cho Nga kiếm lời bằng vũ khi dầu hỏa.



-- Tổng Hợp ngày 16/10/2022: Trong Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Hoa thứ XX, Ô. Tập Cận Bình tuyên bố sẽ xây dựng một quân đội Trung Hoa có tầm mức thế giới vào năm 2027. Điều này có nghĩa rằng sức mạnh quân sự của Hoa Lục sẽ là toàn cầu chứ không phải chỉ ở khu vực. Muốn thế, Hoa Lục phải có thêm HKMH và căn cứ quân sự ở hải ngoại. Ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2022 là 782 tỷ Mỹ Kim trong khi ngân sách quốc phòng của Trung Quốc là 229 tỷ Mỹ Kim. Ngoài ra Ô. Tập Cận Bình còn nói rằng Hoa Lục không từ bỏ ý định thu hồi Đài Loan bằng vũ lực.



-- The Insider ngày 17/10/2022: Khoảng 100 thành viên thuộc băng đảng Nhật Bản đã loạn đả tại một nhà hàng Pháp ở Tokyo khi nhóm này đến để chào mừng một thành viên của nhóm vừa ra tù.



-- Tổng Hợp ngày 21/10/2022: Nữ thủ tướng Anh Liz Truss đã phải từ chức chỉ sau 45 ngày cầm quyền vì thất bại về kinh tế, lạm phát gia tăng và dân chúng biểu tình liên miên vì đất nước tích cực tham gia vào cuộc chiến ở Ukraina.



-- Yahoo News ngày 24/10/2022: Tính đến ngày hôm nay, tổng số viện trợ về quân sự của Mỹ cho Ukraina đã lên tới 60 tỷ Mỹ Kim. Trưởng khối thiểu số Cộng Hòa tại Hạ Viện Kevin McCarthy nói rằng nếu Cộng Hòa kiểm soát Hạ Viện, họ sẽ chống đối một số viện trợ cho Ukraina vì Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng đình trệ kinh tế.





-- AP ngày 26/10/2022: Tổng Thống Putin đích thân giám sát cuộc tập trận cho cuộc chiến nguyên tử và có thông báo cho Mỹ biết. Cuộc tập trận này diễn ra sau khi Tổng Thống Putin tuyên bố sẽ dùng mọi phương tiện để bảo vệ lãnh thổ, kể cả những khu vực vừa sát nhập như Donetsk, Lugansk, Kherson…Trong khi đó NATO cũng tiến hành một cuộc tập trận nguyên tử tương tự.





-- Tổng Hợp ngày 30/10/2022: Khoảng 156 thanh thiếu niên Nam Hàn trong đó có một người Việt Nam đã dẫm đạp, chen lấn nhau mà chết tại Hán Thành trong một cuộc tụ họp lên tới 100,000 người tại một khu phố nhỏ hẹp để ăn mừng ngày Halloween - một sản phẩm văn hóa du nhập từ Mỹ. Đây là những cái chết đáng thương và phi lý chỉ vì những thú vui cuồng nhiệt, vô bổ nhất thời. Chẳng hạn như vào ngày 1/10/2022, hơn 125 cổ động viên Nam Dương đã chết trong một trận túc cầu vì họ tràn xuống sân vận động để choảng nhau.



-- AP ngày 30/10/2022: Vài ngàn người Ý đã xuống đường để tưởng nhớ và ca ngợi nhà độc tài Moussolini.



-- Reuters ngày 31/10/2022 (tức ngày 1/11/2022 giờ Việt Nam): Tiếp đón Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh, Chủ Tịch Tập Cận Bình nói rằng hai bên sẽ không bao giờ để kẻ bên ngoài can thiệp vào sự tiến triển của mối quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Sau chuyến viếng thăm của Ô. Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Hồi Quốc và thủ tướng Đức cũng sẽ thăm Bắc Kinh.



-- AP ngày 3/11/2022: Đại hội đồng LHQ với đa số tuyệt đối đã biểu quyết lên án cuộc cấm vận lên Cuba của Hoa Kỳ kéo dài đã 50 năm.



-- Tổng Hợp ngày 5/11/2022; Khoảng 100,000 người đã tập họp tại thủ đô Rome của Ý Đại Lợi kêu gọi LHQ, NATO và thế giới phải có biện pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraina hầu tránh một cuộc chiến nguyên tử hủy diệt.



- NBCNews ngày 7/11/2022: Một học sinh Lớp 4 mới chín tuổi ở Arizona đã bị truy tố tới hai tội vì đã đem súng vào trường học. Thật kinh hoàng! Mới chín tuổi đã biết đem súng vào trường học để làm gì đây? Súng ở đâu ra? Có thể cha mẹ sẽ ngồi tù.





-- Yahoo News ngày 28/11/2022: Tờ New York Times và bốn cơ quan truyền thông Âu Châu yêu cầu Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hủy bỏ cáo buộc Julian Assange- người sáng lập Wikileak tội gián điệp vì như thế sẽ đe dọa quyền tự do báo chí.





-- CBS News ngày 30/11/2022: Nam Hàn và Nhật Bản vội đưa máy bay lên nghênh cản sau khi sáu phi cơ chiến đấu của Nga và hai của Trung Quốc đi vào không phận của họ trong một cuộc tập trận chung. Còn tổng thống Nam Hàn đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc là sẽ có phản ứng chưa từng thấy nếu Bắc Hàn tiếp tục thử vũ khí nguyên tử. Ô. Yoon Suk-yeol có lập trường vô cùng cứng rắn đối với Bắc Hàn, khác hẳn các tổng thống tiền nhiệm. Còn Ô. Kim Jong Un nói rằng Bắc Hàn cần có sức mạnh nguyên tử mạnh nhất thế giới. Nếu hai miền Nam Bắc đụng nhau, Bán Đảo Triều Tiên sẽ thành tro bụi.



-- Reuters ngày 2/12/2022: Trong cuộc họp với Tổng Thống Pháp Macron, Ô. Joe Biden nói rằng ông sẵn sàng nói chuyện với Tổng Thống Putin nếu thực sự Ô. Putin muốn tìm đường lối giải quyết cuộc chiến Ukraina. Còn Nga nói rằng họ sẵn sàng nói chuyện với Mỹ nhưng không chấp nhận điều kiện Mỹ đưa ra.



-- Reuters ngày 7/12/2022: Việt Nam lần đầu tiên tổ chức triển lãm vũ khí quốc tế tại Phi Trường Gia Lâm, Hà Nội với sự tham dự của 30 quốc gia mà không có Trung Quốc. Nga và Mỹ cạnh tranh bán vũ khí cho Việt Nam.





-- Reuters ngày 9/12/2022: Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản lên tới 320 tỷ Mỹ Kim tức gấp đôi, hơn cả Nga và Trung Quốc nói là để đối phó với Trung Quốc. Thế nhưng đa số người Nhật không đồng ý tăng thuế để gia tăng sức mạnh quân sự.





-- Reuters ngày 14/12/2022: Một tổ hợp óc (think tank) của Hoa Kỳ cho biết, hạ bán niên vừa qua, Việt Nam đã mở rộng việc nạo vét và bồi lấp tại một vài vùng tiền tiêu Trường Sa- một dấu hiệu củng cố vùng biển đang có sự tranh chấp.



-- Insider ngày 14/12/2022: Lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ đã đồng ý hạ bức tượng bán thân của Thẩm Phán Tối Cao Roger Taney trưng bày tại đây vì ông này đã phán quyết cấm người Da Đen mang quốc tịch Hoa Kỳ và thay thế bằng tượng của Thurgood Marshall là thẩm phán đầu tiên người Da Đen. Rõ ràng cấu trúc xã hội, văn hóa và chính trị Hoa Kỳ đang thay đổi mà không một thế lực nào có thể ngăn cản được.



-- Tổng Hợp ngày 15/12/2022: Chính phủ Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 30 ngày nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có tại quốc gia Nam Mỹ này. Theo đó, tất cả các quyền hội họp, quyền bất khả xâm phạm về nhà ở và quyền tự do đi lại của người dân sẽ tạm thời bị đình chỉ. Những cuộc biểu tình lớn nổ sau khi Tổng thống Pedro Castillo bị quốc hội truất phế và bắt giam cùng với sáu vị tướng được đề bạt vì đút lót.



-- Yahoo News ngày 17/12/2022: Một cảnh sát ở Texas đã bị sa thải vì đã hai lần nhét phân vào bánh sandwich để cho một người vô gia cư ăn.



-- AP ngày 18/12/2022: Cùng với phái đoàn ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ, ngoại trưởng Úc cũng sẽ tới Bắc Kinh để thảo luận với Ngoại Trưởng Vương Nghị để làm dịu tình hình căng thẳng và gia tăng gấp đôi số lượng hàng hóa xuất nhập cảng.



-- AP ngày 19/12/2022: Các chiến hạm của Nga từ Vladivostok đã tham gia cuộc tập trận với Hải Quân Trung Quốc tại Biển Hoa Đông, một dấu hiệu cho thấy sự hợp tác quốc phòng mạnh mẽ giữa hai quốc gia khi căng thẳng với Hoa Kỳ gia tăng.



-- AP ngày 20/12/2022: Mỹ viện trợ thêm cho Ukraina 47 tỷ Mỹ Kim trong đó có hệ thống hỏa tiễn tối tân Patriot và bom hướng dẫn cho máy bay đồng thời tiếp đón Tổng Thống Zelensky tại Tòa Bạch Ốc. Thế nhưng nữ Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa) nói rằng Ô. Lezenky là tổng thống trong bóng tối của Hoa Kỳ và Ukraina là tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Còn cựu Tổng Thống Donald Trump gọi Ô. Lezensky là “kẻ gian lận trợ cấp xã hội quốc tế vô ơn” . Còn Tổng Thống Joe Biden nói với Ô. Lezensky rằng Hoa Kỳ mong muốn một nền hòa bình công bằng cho cuộc chiến. Lời tuyên bố của Ô. Joe Biden khác hẳn lập trường cứng rắn trước đây là Ô. Putin phải ra đi và đánh cho nước Nga suy yếu. “Một nền hòa bình công bằng cho cuộc chiến” có thể hiểu là công bằng cho Nga và cho Ukraina. Vào ngày 26/12/2022 Reuters cho biết Ô. Lezensky đã điện đàm với Thủ Tướng Ấn Độ Modi để gúp tìm kiếm một công thức hòa bình. Thế nhưng Ô. Lezensky liên tục nói rằng không thể thỏa hiệp để đạt hòa bình. Còn Ngoại Trưởng Nga Lavrov nói rằng hoặc Ukraina tuân thủ các đề nghị của Nga hoặc quân đội Nga sẽ quyết định. Tình hình vô cùng căng thẳng. Khi chưa có một chiến thắng quyết định trên chiến trường thì đình chiến hay hòa bình thật xa vời.





-- AP ngày 22/12/2022: Trung Quốc đưa 71 chiến đấu cơ, 7 chiến hạm quanh Đài Loan trong 24 giờ- một dấu hiệu thị uy và đe dọa giữa lúc Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho Đài Loan 10 tỷ Mỹ Kim vũ khí trong vòng năm năm. Bộ ngoại giao Trung Quốc nói rằng đây là sự thách thức nghiêm trọng đối với Bắc Kinh.



-- Reuters ngày 22/12/2022: Trong một cuộc điện đàm với Ngoại Trưởng Tony Blinken, Ngoại Trưởng Vương Nghị nói rằng Hoa Kỳ nên ngưng bóp nghẹt sự phát triển và quen thói bắt nạt Trung Quốc.



-- Yahoo News ngày 22/12/2022: Tính đến ngày hôm nay, Hoa Kỳ có thêm 48,000 người nhiễm bệnh và mỗi ngày có 450 người chết vì vi khuẩn Covid-19 dù đã trích ngừa tới bốn hoặc năm mũi. Tổng số mắc bệnh là 100 triệu người. Nặng nhất là Thành Phố Los Angeles. Cỏn Trung Quốc có thể 5000 người chết mỗi ngày.



-- NBC News ngày 26/12/2022: Bão tuyết và nhiệt độ lạnh kỷ lục đã làm 50 người chết tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.



-- The Wall Street Journal ngày 30/12/2022: Bà Aung Suu Kyi- 77 tuổi vừa bị tập đoàn quân phiệt Miến Điện kết án thêm bảy năm tù về tội tham nhũng, tổng cộng thời gian tù là 33 năm.



-- Tổng Hợp ngày 30/12/2022: Ô. Tần Cương- cựu phát ngôn viên bộ ngoại giao, cựu đại sứ Trung Hoa tại Hoa Kỳ- người thân tín của Ô. Tập Cận Bình vừa được bổ nhiệm làm bộ trưởng ngoại giao thay thế Ô. Vương Nghị.



-- Nexshark ngày 31/12/2022: Tại Quận Hạt Santa Clara, California, thêm bốn người vô gia cư có thể là người gốc Á Châu hay Nam Mỹ vừa chết vì lạnh cóng, cộng thêm vào con số đáng báo động là 246 người chết tính tới tuần rồi. Có nhìn thấy những người vô gia cư chui rúc dưới gầm cầu xa lộ hay dưới lùm cây, chỉ có tấm bạt ny-lông phủ ở trên khi trời dưới không độ mà đau lòng. Bụng nghĩ không biết họ làm sao sống nổi trong khi nhà mình mở máy sưởi 24/24. Số người vô gia cư tại Mỹ tính tới đầu năm 2022 khoảng 582,000. Chúng ta biết làm sao đây? Cả nước Mỹ giàu mạnh như thế mà không cứu được người vô gia cư thì làm sao chúng ta cứu được? Bộ tham mưu của Tổng Thống Joe Biden đang tìm cách giảm 25% số người vô gia cư vào năm 2025.



-- Đào Văn Bình

(Ghi chép và biên soạn tới ngày 31/12/2022)