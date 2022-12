Dối Như Cuội, hay Dối Như Santos, người vừa đắc cử dân biểu New York.

George Santos, đảng viên Cộng hòa vừa đắc cử dân biểu đã thừa nhận mình nói dối về lý lịch, quá trình học vấn và sở hữu tài sản. (Nguồn:Youtube)

Sau một tuần im lặng, hôm Thứ Hai 26 tháng 12, George Santos, đảng viên Cộng Hòa vừa đắc cử Dân biểu, đã thừa nhận khai gian cả một danh sách khá dài về lý lịch nghề nghiệp, quá trình học vấn và quyền sở hữu tài sản của ông, nhưng tuyên bố vẫn quyết tâm tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3 tháng 1.

George Santos được bầu vào Hạ viện vào tháng 11 đại diện cho các vùng phía bắc Long Island và đông bắc Queens, đã thừa nhận một số thông tin theo cuộc điều tra của New York Times về lý lịch của ông, nhưng vẫn khẳng định mình không lừa đảo.

“Tội của tôi ở đây là tô điểm lý lịch của tôi,” Santos nói với The New York Post.

Ông thừa nhận đã nói dối về việc tốt nghiệp đại học và đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm rằng ông đã làm việc cho Citigroup hoặc Goldman Sachs. Ông từng nói rằng mình có một danh mục gồm 13 bất động sản thuộc sở hữu của gia đình; nhưng vào ngày thứ Hai, ông thừa nhận mình không sở hữu.

Santos là đảng viên Cộng hòa đồng tính đầu tiên giành được một ghế trong Hạ viện với tư cách là người không đương nhiệm, cũng xác nhận mình nợ hàng nghìn đô la tiền thuê nhà chưa trả và cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm mà ông chưa bao giờ tiết lộ.

“Tôi từng hẹn hò với phụ nữ trong quá khứ. Tôi đã kết hôn với một người phụ nữ. Đó là chuyện cá nhân,” ông nói.

Santos cũng thừa nhận một loạt khó khăn tài chính đã khiến ông mắc nợ chủ nhà và chủ nợ hàng nghìn đô la, nhưng đã không giải thích về việc vận may của mình đã thay đổi đáng kể thế nào đến mức ông đã có thể cho chiến dịch tranh cử quốc hội của mình vay 700,000 đô la cho

Ông cũng kiên quyết phủ nhận đã phạm tội ở bất kỳ đâu trên thế giới, mặc dù The Times đã phát hiện ra hồ sơ tòa án Brazil cho thấy ông Santos đã bị buộc tội lừa đảo khi còn trẻ sau khi ông bị bắt quả tang viết séc bằng sổ séc ăn cắp.

“Tôi không phải là tội phạm – không phải ở đây hay ở Brazil hay bất kỳ nơi nào trên thế giới,” ông nói với The Post. "Tuyệt đối không. Điều đó đã không xảy ra.”

Trong hồ sơ tòa án, tên và ngày sinh của Santos được xác định đầy đủ, cũng như tên của cha và mẹ ông. Các tài liệu cho thấy ông Santos đã nhận tội và bị buộc tội, nhưng vụ án vẫn chưa được giải quyết vì chính quyền sau đó không thể xác định được vị trí của ông.

Trong cả hai cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai, ông Santos cũng phản bác lại tuyên bố CNN và The Forward, cho rằng ông có thể đã đánh lừa cử tri về lời kể của ông về tổ tiên Do Thái của mình, bao gồm cả việc ông bà ngoại của ông sinh ra ở châu Âu và di cư đến Brazil trong Holocaust.

“Tôi chưa bao giờ tuyên bố mình là người Do Thái,” ông Santos nói với The Post. “Tôi là người Công giáo. Bởi vì tôi biết được gia đình ngoại của mình có nguồn gốc Do Thái nên tôi đã nói rằng tôi là “người Do Thái”.

Trong suốt các chiến dịch tranh cử của mình, ông Santos tuyên bố đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Baruch năm 2010 trước khi làm việc tại Citigroup và cuối cùng là Goldman Sachs. Tiểu sử trên trang web của Ủy ban Quốc hội Đảng Cộng hòa Quốc gia cho biết ông đã theo học tại cả Đại học Baruch và Đại học New York và nhận bằng tài chính và kinh tế.

Nhưng khi The Times liên hệ các trường đại học và công ty thì không thể tìm thấy hồ sơ nào xác minh những điều đó.

Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai, ông Santos thừa nhận với The Post rằng ông chưa tốt nghiệp trường Cao đẳng Baruch hay bất kỳ trường đại học nào.

“Tôi không tốt nghiệp từ bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào. Tôi cảm thấy xấu hổ và xin lỗi vì đã tô điểm lý lịch của mình,” anh ấy nói, sau đó nói thêm: “Chúng ta thường làm những điều ngu ngốc trong cuộc sống.”

Ông cũng thừa nhận chưa bao giờ làm việc trực tiếp cho Goldman Sachs hay Citigroup, và đổ lỗi cho việc “không biết lựa chọn từ ngữ” của mình.

Tuy nhiên, các tuyên bố trước đây của ông Santos tương đối rõ ràng: Một phiên bản lưu trữ của trang web tranh cử trước đây của Santos được lưu trữ bởi Wayback Machine của Internet Archive cho biết ông “bắt đầu làm việc tại Citigroup với tư cách là cộng sự và nhanh chóng thăng tiến để trở thành cộng sự quản lý tài sản của công ty.”

Tuy vậy, ngay cả khi Santos đã thừa nhận một số điều bịa đặt, hành động đó có thể vẫn không ngăn cản ông ngồi vào Quốc hội.

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, bao gồm cả Dân biểu Kevin McCarthy của California, phần lớn vẫn giữ im lặng.

Hạ viện chỉ có thể ngăn cản các ứng cử viên nhậm chức nếu họ vi phạm các yêu cầu về tuổi tác, quyền công dân và tình trạng cư trú của bang trong Hiến pháp. Tuy nhiên, một khi đã ngồi vào ghế, ông Santos có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra về đạo đức, theo các chuyên gia pháp lý cho biết.

Còn một số câu hỏi quan trọng nữa về những tiết lộ tài chính của ông Santos, công ty mà ông báo cáo kiếm được hàng triệu đô la của mình, Tổ chức Devolder.

Ông Santos tiết lộ rất ít về hoạt động của công ty mình và The Times không thể tìm thấy tài sản công khai hoặc tài sản nào khác gắn liền với công ty. Ông Santos cũng không liệt kê bất kỳ khách hàng nào, mặc dù các ứng viên được yêu cầu phải liệt kê bất kỳ khoản tiền nào trên 5,000 đô la từ một nguồn duy nhất.

Cố ý bỏ qua hoặc đưa sai thông tin về tài chính của quốc hội được coi là một tội phạm liên bang.

Trong một cuộc phỏng vấn trong chiến dịch tranh cử, Santos nói rằng 4 người làm việc cho ông nằm trong số 49 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tại quán bar dành cho người đồng tính Pulse ở Orlando vào năm 2016. The New York Times, sau khi xem xét các cáo phó và các bài báo, đã không thể kết nối bất kỳ nạn nhân nào với các công ty khác nhau của Santos.

Santos cũng thừa nhận rằng ông không phải là một chủ nhà kiếm được thu nhập đáng kể từ 13 bất động sản thuộc sở hữu của ông và gia đình.

“George Santos không sở hữu bất kỳ tài sản nào,” ông nói với The Post, mặc dù bản kê khai tài chính mà anh ấy đã nộp cho Hạ viện vào tháng 9 cho biết anh ấy sở hữu một căn hộ ở Rio de Janeiro.”