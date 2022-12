Các biện pháp phòng ngừa đơn giản để chống lại Vi-rút mùa đông, bao gồm cúm, RSV, và COVID-19

Thông báo cộng đồng



Với tình hình của bệnh cúm, Vi-rút Hợp Bào Hô Hấp (RSV) và COVID-19 hiện đang lây lan ở California, điều quan trọng là các gia đình phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giữ gìn sức khỏe trong mùa đông này, đặc biệt là khi có các cuộc tụ họp trong nhà, đi mua sắm, và các buổi ăn mừng cho mùa lễ hội.

Bệnh nhiễm trùng đường hô hấp đang gia tăng, và chúng ta vẫn sẽ thấy bệnh nhân phải vào Phòng Cấp Cứu. Đáng buồn thay, có ít nhất hai trẻ em dưới năm tuổi đã chết vì RSV ở California, theo các quan chức y tế công cộng. Chúng ta cần nhớ rằng trẻ nhỏ rất dễ bị biến chứng nghiêm trọng do COVID-19, RSV và cúm, đặc biệt nếu các em có các bệnh lý nền hoặc sinh non. Và với tình hình của COVID-19 vẫn đang gia tăng ở California, điều quan trọng là các gia đình ở mọi lứa tuổi phải luôn cảnh giác, và thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản nhưng mạnh mẽ, chống lại tất cả các loại vi-rút mùa đông. Vừa đúng dịp nghỉ lễ, hiện đã có liều vắc-xin bivalent hai giá trị cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi từ 6 tháng tuổi trở lên, nghĩa là cả gia đình đều có thể tiêm liều vắc-xin cập nhật.

Năm lời khuyên này sẽ giúp quý vị bảo vệ bản thân và những người khác tránh bệnh nặng và nhập viện:

-- Tiêm Vắc-xin, liều Tăng Cường (và Điều trị) – Vắc-xin cúm và COVID-19 tiếp tục là biện pháp phòng ngừa tốt nhất của quý vị để hạn chế bị bệnh nặng và tử vong – và quý vị có thể tiêm cả hai loại vắc-xin này cùng một lúc. Nếu quý vị có kết quả thử nghiệm dương tính với COVID-19, hãy liên lạc ngay với bác sĩ hoặc trung tâm thử nghiệm và điều trị để tìm cách chữa trị. Điều trị COVID-19 được khuyến nghị cho phần lớn người lớn và bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên có những triệu chứng và tình trạng sức khỏe nhất định, bên cạnh đó thuốc chữa trị sẽ mang lại kết quả tốt nhất khi được sử dụng ngay sau khi các triệu chứng bắt đầu.

-- Ở Nhà Nếu Quý Vị Bị Bệnh – Điều quan trọng là phải ở nhà nếu quý vị bị bệnh. Tránh tiếp xúc gần với người khác để bảo vệ họ, cũng như dành thời gian cho chính quý vị để nhanh chóng lành bệnh. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các loại vi-rút đường hô hấp như cúm, RSV và COVID-19, đây là những vi-rút có thể dẫn đến bệnh nặng hơn.

-- Mang Khẩu Trang – Mang khẩu trang ở những nơi công cộng trong không gian kín, là một phương cách tốt để hạn chế sự lây lan của vi trùng. Để tận dụng tối đa hiệu quả sử dụng của khẩu trang, hãy chọn loại khẩu trang vừa vặn và có khả năng lọc tốt. Nguyên tắc chung để chọn khẩu trang tốt là nên chọn khẩu trang y tế, khẩu trang KN95 hoặc KN94 tốt hơn, và N95 là tốt nhất.





-- Rửa Tay – Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước ấm – trong ít nhất 20 giây, là một cách dễ dàng để ngăn ngừa bệnh tật.

-- Che Miệng Khi Ho hoặc Hắt Hơi – Vi trùng có thể di chuyển xa! Hãy nhớ ho hoặc hắt hơi vào khuỷu tay, cánh tay, hoặc khăn giấy dùng một lần.

Mặc dù những lời khuyên này có vẻ đơn giản, nhưng đây là sự kết hợp với nhau để tạo thành lớp bảo vệ mạnh mẽ chống lại tất cả các loại vi-rút mùa đông ảnh hưởng đến tiểu bang của chúng ta, điều này sẽ giúp quý vị và những người thân yêu của quý vị được an toàn, tránh bệnh nặng và không phải vào phòng cấp cứu.

Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, chúng ta sẽ hay tổ chức các buổi lễ ăn mừng với gia đình ở trong nhà, vậy nên vui lòng làm tất cả những gì có thể để tránh những loại vi-rút mùa đông này. Quý vị có quyền hạn chế mức độ tiếp xúc của mình bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản nêu trên. Hãy giữ gìn sức khỏe trong mùa đông này để quý vị có thể tận hưởng một mùa lễ hội với những người thân yêu của quý vị.

Để biết thêm thông tin về bệnh cúm, hãy truy cập trang Nguồn Thông Tin Về Bệnh Cúm của CDPH. Để tìm địa điểm tiêm vắc-xin cúm hoặc vắc-xin COVID-19 gần quý vị, hãy truy cập trang My Turn - Thông báo & Lên lịch tiêm vắc-xin COVID-19 của California.

-- Dr. Yasuko Fukuda



Yasuko Fukuda, MD, is a pediatrician based in San Francisco and is a Chair of the American Academy of Pediatrics. Dr. Fukuda received her Bachelor's degree from UC Berkeley, where she majored in both Immunology and Microbiology, and in the Japanese language. She attended Mayo Medical School in Rochester, Minnesota and followed with pediatric residency at Children's Hospital Oakland. She has been in private practice for more than 22 years.