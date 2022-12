Dân Biểu Alan Lowenthal mang về hơn 17 triệu Mỹ kim cho các dự án cộng đồng tại địa hạt trong ngân sách liên bang

Thông cáo báo chí



HOA THỊNH ĐỐN (ngày 27 tháng 12, 2022) – Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) thông báo ông đã vận động được ngân khoản $17,266,950 Mỹ kim cho 15 dự án cộng đồng trong địa hạt 47 của ông thông qua dự luật ngân sách 2023 của chính phủ liên bang. Dự luật $1.7 ngàn tỷ Mỹ kim đã thông qua Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 23 tháng 12, cũng như thông qua Thượng Viện trước đó và nay đã được Tổng Thống Joe Biden ký thành luật.



"Tôi bước vào Quốc Hội Hoa Kỳ với mục đích quan trọng nhất là lắng nghe tiếng nói của cử tri của tôi và giúp họ cải thiện đời sống," Dân Biểu Lowenthal đã cho biết. "Các dự án này được gợi ý và đề xuất bởi cử tri và cộng đồng của chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu kể trên. Tôi hãnh diện về những gì tôi đã vận động được cho Địa hạt 47 và càng hãnh diện hơn khi biết những dự án này sẽ trực tiếp cải thiện phẩm chất cuộc sống, sức khỏe, và giáo dục cho rất nhiều cư dân và gia đình trong khắp địa hạt."



Các dự án cộng đồng đã được đệ trình đến Dân Biểu Alan Lowenthal bởi các tổ chức cộng đồng và một số cơ quan chính quyền địa phương trong Địa hạt 47. Những dự án được đệ trình đã được Dân Biểu Lowenthal chọn lọc qua một tiến trình xem xét rất kỹ lưỡng theo hướng dẫn của Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện và dựa trên sự ủng hộ từ cộng đồng, lợi ích đối với cư dân, và cách dùng hữu ích tiền thuế công quỹ.



“Tôi rất vinh dự trong thời gian phục vụ của mình tại Quốc Hội Hoa Kỳ được tranh đấu và vận động tài nguyên về cho địa hạt của chúng ta để bảo đảm chúng ta nhận được ngân quỹ tài trợ cần thiết từ chính phủ liên bang để cải thiện đời sống của các gia đình tại địa phương, nâng cao nhu cầu cơ sở hạ tầng, tạo thêm công ăn việc làm và hỗ trợ nền kinh tế,” Dân Biểu Lowenthal đã nói tiếp.



15 dự án mà Dân Biểu Alan Lowenthal đã vận động thành công trong tiến trình soạn thảo ngân sách dự chi liên bang và đã mang về cho địa hạt của ông bao gồm có:

APLA Health & Wellness-Long Beach Health Center ($500,000): Dự án này sẽ giúp mở rộng trung tâm y tế Long Beach Health Center của tổ chức APLA Health, nhằm phục vụ tốt hơn cho cộng đồng, đặc biệt là giới LGBTQ với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nha khoa và sức khỏe về hành vi cũng như các dịch vụ sức khỏe sinh dục như xét nghiệm và điều trị STD, xét nghiệm HIV, PrEP và PEP.



Arts and Services for Disabled, Inc. ($980,000): Dự án cộng đồng này sẽ tài trợ cho việc sửa sang lại các cơ sở cung cấp chương trình chăm sóc ban ngày cho người lớn. Các cơ sở này sẽ phục vụ như một trung tâm cộng đồng, cung cấp các buổi hội thảo về nghệ thuật và sức khỏe tâm thần miễn phí, sinh hoạt cộng đồng, các dịch vụ lâm sàng điều trị bằng âm nhạc, và hội thảo về cơ hội phát triển chuyên môn dành cho các nhân viên cung cấp dịch vụ sức khỏe và tâm thần khác ở Long Beach.



Bên Em Đang Có Ta Foundation ($750,000): Dự án này sẽ hỗ trợ cho các chương trình phát triển cộng đồng và văn hóa nhằm thúc đẩy quan hệ giữa các cộng đồng, chống lại nạn thành kiến kỳ thị và chia sẻ về những đóng góp của người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương (AAPI) đối với cộng đồng và Hoa Kỳ.

BPSOS Center for Community Advancement ($300,000): Dự án này sẽ thành lập trung tâm huấn luyện và tài nguyên sức khỏe tâm thần (Mental Health Resource and Training Center) ở Quận Cam với mục đích gia tăng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho những người Mỹ gốc Á chưa được phục vụ đầy đủ, bằng cách trau dồi văn hóa đến các chuyên gia cung cấp dịch vụ y tế để ngăn ngừa, phát hiện sớm và tạo cách can thiệp cho những người mắc tâm bệnh nghiêm trọng.



Cambodia Town, Inc. ($56,950): Chương trình này sẽ cung cấp các lớp học online tiếng Khmer miễn phí từ trình độ sơ cấp đến nâng cao mỗi tuần do các giảng viên người Campuchia giảng dạy cho những học viên ở mọi lứa tuổi và sắc tộc. Chương trình sẽ gia tăng khả năng tiếp cận các lớp học tiếng Khmer cho thanh thiếu niên và người lớn để hiểu, từ vựng và giao tiếp dễ dàng. Dự án này cũng sẽ cung cấp các lớp học tiếng Anh đàm thoại cho người Campuchia lớn tuổi.



City of Avalon-Pebbly Beach Road ($2,000,000): Dự án này nhằm làm cho vững bờ biển của đoạn đường Pebbly Beach Road dài 0.75 dặm. Theo thời gian, xói mòn do sóng và mực nước biển dâng cao đã làm mất đi độ vững chắc các phần của đoạn đường Pebbly Beach Road trong khu vực dự án. Hơn ba mươi khoảng trống lớn do xói mòn sóng đã được phát hiện dưới lòng đường. Các đoạn hành lang đường bộ (bao gồm cả vỉa hè) trên những khoảng trống có khả năng sụp đổ hiện đang được phong tỏa để ngăn chặn công chúng đi đến. Dự án này sẽ cải thiện đáng kể an toàn cộng đồng và cho người lái xe ô tô, người đi bộ và người đi xe đạp dọc theo đường Pebbly Beach. Đường Pebbly Beach là một con đường huyết mạch quan trọng kết nối khu công nghiệp bao gồm ga vận tải Avalon Freight Terminal.

City of Long Beach-Anaheim Corridor Improvements ($7,000,000)

City of Long Beach-LB Learning Hubs ($750,000)

: Dự án cải thiện đoạn đường Anaheim là một kế hoạch cải thiện an toàn với nhiều nỗ lực cho đoạn đường dài ba dặm của đường Anaheim ở thành phố Long Beach từ cầu Anaheim Street Bridge bắc qua sông Los Angeles từ Đại lộ San Francisco đến Đại lộ Termino. Khu vực này là một con đường du lịch chính trong vùng. Dự án cải thiện an toàn khi di chuyển bằng cách nâng cấp các tín hiệu giao thông tại các ngã tư, xây dựng các con lươn dành cho người đi bộ và hạn chế quẹo xe tại các điểm thường xuyên xảy ra va chạm xe cộ.: Trung tâm học huấn Long Beach hiện điều hành các dịch vụ Internet miễn phí (và điểm phát sóng) và các thiết bị điện toán (máy tính tablets, Chromebook); hỗ trợ kỹ thuật cho các thiết bị máy tính và điểm truy cập; thực hiện các khóa học trên mạng về kỹ thuật số; và thực hiện các nỗ lực truyền thông để quảng bá các tài nguyên và dịch vụ. Ngoài ra, thành phố Long Beach đã thành lập bốn trung tâm học huấn cộng đồng nơi các học sinh trong học khu LBUSD có thể truy cập chương trình học huấn trực tuyến và sau giờ học. Đề xuất tài trợ này sẽ cho phép thành phố tiếp tục xây dựng các nguồn tài nguyên và chương trình để cung cấp dịch vụ mạng internet bằng cách tăng khả năng truy cập mạng tại các công viên và thư viện.



Community Medical Wellness Centers, USA ($2,000,000): Dự án này mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe về hành vi và lạm dụng chất gây nghiện bằng cách tăng cường nhân viên y tế. Ngoài ra, các quỹ được đề xuất để cung cấp phương tiện đi lại và giúp các bệnh nhân phụ thuộc vào phương tiện giao thông công cộng và để mua một số đồ nội thất, máy tính và software cũng như hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử để hỗ trợ cho sự gia tăng nhân viên y tế.



Cypress College ($500,000): Chương trình này sẽ mở rộng các dịch vụ hỗ trợ đến các sinh viên có phục vụ trong quân đội bằng cách cung cấp các dịch vụ theo dõi hồ sơ cá nhân bao gồm hỗ trợ sức khỏe tâm thần; tư vấn học tập; đào tạo kỹ năng cơ bản cho sinh viên mới nhập học; cho vay sách và thiết bị điện tử; phát đồ dùng học tập cần thiết; và thực hiện các hội thảo giáo dục và cá nhân. Dự án này sẽ nhắm tới 900 sinh viên là cựu chiến binh hiện đang theo học tại trường cũng như tìm kiếm nguồn tài nguyên cho thêm 600 cựu chiến binh khác, với tổng số 1,500 sinh viên sẽ được hỗ trợ qua ngân quỹ này.



Habitat for Humanity of Greater Los Angeles ($750,000): Khoản tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây cất 20 ngôi nhà mới trong khu dân cư Washington Neighborhood thuộc thành phố Long Beach, mỗi căn nhà sẽ được bán với một khoản thế chấp vừa túi tiền cho các gia đình có thu nhập thấp ở mức 80% hoặc thấp hơn so với thu nhập trung bình trong khu vực. 20 căn nhà trong đề xuất này sẽ là một phần lớn hơn trong dự án phát triển 36 căn nhà, bao gồm các ngôi nhà dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình cũng như các gia đình lao động.



Long Beach Day Nursery ($250,000): Dự án trường mẫu giáo Long Beach Day Nursery sẽ hỗ trợ nhân sự để cung cấp chương trình giáo dục chăm sóc trẻ em với phẩm chất cao.



Orange County Asian and Pacific Islander Community Alliance ($805,000): Đề xuất này sẽ cho phép Hiệp Hội Á Châu Thái Bình Dương (OCAPICA) cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho các cộng đồng đa dạng có thu nhập thấp, không được phục vụ đầy đủ trong Địa hạt 47 của Quận Cam. Các dịch vụ của chương trình bao gồm tư vấn, theo dõi hồ sơ cá nhân, tâm thần, giáo dục tâm lý, chăm sóc sức khỏe và các nhóm hỗ trợ, và các dịch vụ giúp đỡ khác.



SEE, Books & Buckets ($50,000): Chương trình Books & Buckets cung cấp các dịch vụ tiếp cận giới trẻ, giáo dục và ngăn chặn bạo lực cho thanh thiếu niên nhắm vào khu dân cư Washington Neighborhood ở Long Beach. Học viện thanh thiếu niên Books & Buckets Youth Academy cho phép thanh thiếu niên tham gia chương trình thể thao và học huấn kéo dài 8 tuần. Đề xuất này sẽ hỗ trợ ngân quỹ cho nhân sự và chi phí vận hành.



The Children's Clinic, " Serving Children and Their Families", dba TCC Family Health ($575,000): Dự án này sẽ trực tiếp mang lại lợi ích sức khỏe thể chất và tâm thần ngắn hạn và dài hạn cho các cư dân của Địa hạt 47 bằng cách bảo đảm trung tâm TCC có các nguồn tài nguyên để thiết lập trung tâm chăm sóc sức khỏe mới với không gian chào đón, am hiểu về lãnh vực chấn thương và phản ảnh nét đa dạng văn hóa của các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ và sau cùng là nâng cao phẩm chất chăm sóc sức khỏe mà cộng đồng này cần có trong nhiều năm tới. Thông qua đề xuất này, TCC sẽ có khả năng mua thiết bị và dụng cụ y tế, lâm sàng, nha khoa và đồ nội thất cho văn phòng, phòng hội họp, bao gồm văn phòng Dịch vụ Tư vấn Châu Á Thái Bình Dương (PACS), ba phòng hội nghị, phòng sinh hoạt cho trẻ em, văn phòng bác sĩ, văn phòng sức khỏe hành vi và phòng họp dành cho cộng đồng.

Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đại diện địa hạt 47 bao gồm các thành phố và khu vực như Westminster, Midway City, Garden Grove, Stanton, Cypress, Buena Park, Anaheim, Los Alamitos, Rossmoor, Lakewood, Signal Hill, Long Beach, và Avalon.