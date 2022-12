Trận chung kết hay nhất của World Cup

Bình luận bóng đá



Một ngày đầu mùa Đông (khác với thông lệ mùa hè), đội Argentina của Nam Mỹ và đội Pháp của Châu Âu chơi trận cuối cùng của World Cup ở Lusail Stadium, Doha, Qatar. Hai đội đều đã hai lần đem được huy chương vàng của World Cup FIFA về cho quê nhà trong quá khứ. Cả hai đội đều mang khát vọng chạm tay vào cúp vàng vô địch của môn Soccer lần thứ ba. Cả hai đội đều có những cầu thủ giỏi nhất được cả thế giới biết đến.

Nên từ lúc banh lăn (6 giờ chiều, giờ Qatar) đến lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, khán giả không hề rời mắt khỏi màn ảnh TV. Từ khắp nơi trên thế giới, từ nhiều múi giờ khác nhau, từ bình minh, đến hoàng hôn, ngay cả nửa đêm, người ta say mê theo dõi những đường chuyền banh của các cầu thủ qua màn ảnh truyền hình.

Đặc biệt mọi ống kính của các phóng viên đều hướng về hai cầu thủ vàng: Kylian Mbappé của đương kim vô địch (2018) Pháp, và Lionel Messi, đội trưởng của đội Argentina. Cả hai cầu thủ đang cùng chơi cho câu lạc bộ Paris St. Germain. Đến mùa World Cup họ về quê hương bảo vệ cho màu cờ sắc áo của đất nước mình, và trở thành đối thủ... nặng ký của nhau. Họ đều là những người sinh ra để chơi đá banh, với năng khiếu bẩm sinh.

(Nguồn ảnh: Skyports).

Mbappé & Messi

Ở tuổi 19, Mbappé là cầu thủ trẻ thứ hai được chơi ở World Cup, chỉ đứng sau huyền thoại Pélé đá cho đội Brazil ở tuổi 17, và đem về cho Brazil cúp vàng đầu tiên ở World Cup năm 1958. Ở tuổi 19, Mbappé đã ghi được một bàn trong trận chung kết năm 2018, cùng Les Bleus đem về huy chương vàng cho Pháp bốn năm trước (2018). Năm đó, anh chàng cầu thủ chưa đến 20 được thưởng tổng cộng nửa triệu USD. Mbappé đã tặng toàn bộ số tiền thưởng khổng lồ đó cho tổ chức từ thiện Premiers de Cordée, chuyên dạy các trẻ em khuyết tật các kiến thức về thể thao và đào tạo các em có năng khiếu thi đấu cho các thế vận hội của người khiếm khuyết một phần của cơ thể.

Bốn năm sau (2022), Mbappé, sắp bước vào tuổi 24, lần thứ hai có mặt ở World Cup, dù tài nghệ tuyệt vời, nhưng chưa đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để được đeo băng đội trưởng. Anh chàng cầu thủ trẻ đã cùng đội Pháp bảo vệ được hào quang của đương kim vô địch cho đến trận chung kết của World Cup ngày Chủ nhật 18 tháng 12 năm 2022.

Ở trận chung kết, mặc dù bị hai cầu thủ Argentina "kèm cặp" cẩn thận, Mbappe cũng đá thủng lưới Argentina hai lần, giúp đội Pháp lội ngược dòng, từ bị dẫn trước 2-0, cân bằng được 2-2, tưởng như cúp vàng 2022 vẫn còn trong tầm tay. Hình như chưa có cầu thủ nào ghi được hai bàn liên tiếp trong trận chung kết chỉ trong vòng 90 giây, chưa đến hai phút. Mbappe đã làm tròn bổn phận mình với nước Pháp từ hai bàn thắng đến lần đá vào lưới của thủ môn Argentina trong lần đá phạt đền đầu tiên của Pháp. Một mình Mbappe cho thủ môn Emiliano Martinez (người đoạt giải thủ môn hay nhất của World Cup 2022) lủi thủi vào lưới lượm banh ba lần trong trận chung kết được cho là hay nhất trong các trận chung kết của World Cup.

Nhưng các cầu thủ của Pháp đá rời rạc ở trận chung kết, như một cái bóng mờ trước quyết tâm của đội Argentina nên Pháp đành ngậm ngùi nhận huy chương bạc, hy vọng vô địch thế giới lần thứ ba tan thành mây khói. Một con én (Mbappé) không thể đem lại mùa Xuân cho nước Pháp.

Nguồn ảnh: The Bridge.

Thấy rõ điều này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bay từ Pháp qua Qatar ủng hộ đội nhà, từ khán đài danh dự xuống tận sân cỏ an ủi và khích lệ Kylian Mbappé. Những tưởng là hai ngày nữa (Dec. 20), sẽ có được một huy chương vàng World Cup thứ hai mừng sinh nhật 24 của chính mình, nhưng chắc Mbappé sẽ có một sinh nhật buồn năm 2022 khi cúp vàng đã ở trong tầm tay lại bị vuột mất. Dù sao Kylian Mbappé mới 24 tuổi, anh còn có thể tham dự thêm ít nhất hai lần World Cup (2026 and 2030). Chạm tay vào cúp vô địch của FIFA lần thứ hai là một "mission possible" của anh và đội Pháp.

Cũng đã hai lần là nhà vô địch của World Cup như Pháp, Argentina cũng có ước vọng mang cúp vô địch lần thứ ba về quê nhà. Nhưng khát vọng chiến thắng của Argentina cháy bỏng hơn vì đất nước Nam Mỹ đang đứng ở bờ vực phá sản, nợ nần chồng chất, tiền mất giá, v.v… (Theo số liệu của chính quyền, cứ 4 trong 10 người Argentina sống dưới mức nghèo khổ. Một trong 5 người Argentina chỉ kiếm được USD 5.50 mỗi ngày. Hơn một nửa trẻ em dưới 14 tuổi ở Argentina bị suy dinh dưỡng, thiếu ăn.)

Trong tình hình đó, cúp vàng của FIFA mà đội Argentina đem về quê hương sẽ nâng đỡ tinh thần của họ rất nhiều, giúp người Argentina đoàn kết lại, chung lưng gánh vác khó khăn, vực dậy một đất nước bị mang tiếng "nợ như chúa chổm". Khi Argentina vào được tứ kết, rất nhiều người thuộc thành phần trung lưu ở Argentina dốc hết quỹ tiết kiệm của mình bay sang Qatar với niềm tin sẽ được tận mắt chứng kiến đội nhà nâng cao cúp vàng ở Qatar.

Tất cả những cái đó là gánh nặng tâm lý đặt lên vai của Lionel Messi.

Đa số người ta tưởng Messi đã có rất nhiều giải thưởng trong sự nghiệp của anh, chỉ thiếu huy chương vàng World Cup. Nhưng có lẽ niềm tin và hy vọng của hơn 45 triệu đồng bào đặt lên vai anh, giúp cầu thủ này vừa chơi rất xuất sắc ở vị trí cá nhân, vừa là một nhà dẫn dắt tài tình cho 10 cầu thủ còn lại của đội Argentina. Hình như cái băng đội trưởng đeo trên cánh tay anh còn mang cả hy vọng của đồng bào anh nên Messi không thể phụ lòng đất nước.

Sân vận động Lusail Iconic, nơi diễn ra trận chung kết World Cup ngày 18 tháng 12 chỉ có 89 ngàn chỗ ngồi nhưng có đến hơn 30 ngàn người Argentina vượt gần 14 ngàn cây số với hơn 15 giờ bay. Họ đến Qatar chỉ mong được cổ vũ đội nhà và chứng kiến Messi đem cúp vàng về cho quê nhà.

Vốn không giàu có, Argentinians đã dốc hết những đồng tiền dành dụm cả đời của mình để mua vé chợ đen với giá cắt cổ vào coi những trận tranh tài của đội nhà ở World Cup. Ở trận chung kết, họ phải mua một cái vé hạng chót giá gốc chỉ có USD 750 nhưng họ phải trả đến bốn ngàn dollars Mỹ.

Tưởng cũng nên biết một cái vé ở hai đầu khung thành có giá gốc USD 5,850 được rao bán ờ chợ đen với giá 14 ngàn dollars Mỹ cho soccer fan... nhà giàu, chịu chi.

Mặc dù đã từng học tiếng Tây suốt thời Trung học, mặc dù thích ăn bánh mì baguette của Pháp, chúng tôi vẫn "về phe" Argentina vì đất nước Nam Mỹ này sẽ có thêm sức chịu đựng để xây dựng lại quê hương mình nếu Argentina vô địch.

Pháp không cần cúp vàng trong giai đoạn này như Argentina. Phải thấy nước mắt hạnh phúc chảy dài trên mặt cầu thủ Angel Di Maria khi anh đá vào lưới Pháp ở phút thứ 36 của trận đấu, dẫn trước đội Pháp hai bàn cách biệt; phải thấy nước mắt thất vọng, lo âu của anh chảy xuống khi Mbappé cân bằng tỷ số 2-2 trong vòng 90 giây (ở phút 80 và 81 của trận đấu) mới thấy anh không khóc cho chính anh và đội tuyển của mình mà còn khóc cho hạnh phúc và lo âu cho 45 triệu đồng hương của mình tại quê nhà.

Mới thấy nước mắt là biểu tượng của cả thất vọng, lẫn hạnh phúc.

Tiếng còi kết thúc của trọng tài Szymon Marciniak, người Ba Lan, vừa vang lên cuối trận chung kết, Yahoo đã cho lên trang nhà pháo bông với hình cờ Argentina kéo dài trong ba ngày. Các tờ báo thể thao lớn ở Mỹ đã cho đăng “breaking news” trên báo on-line sáng ngày 18 tháng 12 "Argentina wins World Cup 2022 / Messi-Mission Possible". Hẳn là ở Nam Mỹ, cả triệu triệu người Argentina đã ứa nước mắt tự hào, mọi lo toan về lạm phát, về kinh tế tạm lắng xuống cả tháng, nhiều khi cả năm để nhường chỗ cho niềm tự hào vô địch thế giới lần thứ ba.

World Cup 2022 khép lại với trận chung kết có nước mắt nhiều hơn nụ cười, chỉ có 45 triệu người (Argentina) vui, mà có đến 65 triệu người (Pháp) buồn. Mới thấy không chỉ có "đường vào tình yêu" mà đường đua thể thao cũng “có trăm người vui, có vạn người buồn”.

Nguồn ảnh: SNL 24.

Niềm vui lớn nhất còn lại, kéo dài hơn bốn năm, là các trẻ em nghèo, và tàn tật ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Argentina, sẽ có thêm nguồn tài trợ từ Leo Messi Foundation. Đằng sau hào quang của huy chương vàng có khổ luyện, có nước mắt, có quyết tâm, và có cả tấm lòng với quê nhà.

– Nguyễn Trần Diệu Hương

(Để tưởng nhớ Ba, Nhà Văn Duyên Anh, và NQK8 Trần Hữu Phúc).