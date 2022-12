Những điều trông thấy mà ngơ ngác lòng.

Ảnh: Ngu Yên tự ghép

Nhìn lại những tiến bộ văn minh lạ lùng trong năm 2022, một người đã từng là người trẻ tiến bộ trong thế kỷ 20 bỗng dưng thấy mình già nua, quê mùa như thế kỷ 19.





Một hôm, đứa con gái thương yêu, hơn ba mươi tuổi, còn độc thân về nhà nói rằng:





“Bố à, tháng sau con sẽ có bầu.” (Chuyện gì nữa đây? Chưa có chồng, lại muốn có bầu?)

“Con nói sao, bố chưa hiểu.”

“Con muốn có con, để quá tuổi sinh đẻ sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Cơ hội đứa nhỏ bị si khờ rất cao.”

“Không lấy chồng sớm rồi có con à?”

“Nói thật với bố, thanh niên bây giờ con chẳng chấm được ai. Bồ chơi thì ok, nhưng lấy về làm chồng thì chưa đủ chất lượng.”

“Rồi con muốn có bầu như thế nào?”

“Cấy thai, bố ạ.”

“Cấy?”

“Vâng, bố. Mình order tinh trùng theo loại người nào mình muốn từ các ngân hàng lưu trữ. Mình được chọn lựa, có cả hồ sơ lý lịch của người hiến tặng. Năm năm trước, lúc con còn trẻ cũng đã cất giữ trứng của con trong ngân hàng đông lạnh. Bây giờ, chỉ cần bác sĩ ráp hai thứ lại, cho thụ thai trong ống hoặc thụ thai trong tử cung. Mình cũng có thể thuê người phụ nữ mang thai giùm mình, nhưng con chọn tự mang thai. Bố ok. phải không?”

“Order có giống kiểu Amazon không? Không vừa ý, có thể trả lại dễ dàng? Chưa thấy mặt đứa bé làm sao biết vừa ý hay không?”

“Khi order đã kết hôn với trứng thì không thể trả lại. Đẻ ra rồi, không thích, trả lại, ai nuôi? Bồ à, hên xui cũng như lấy chồng thôi. Bố có biết mặt đứa cháu nào trước đâu?”

“Nhưng còn dòng giống thì sao?”

“Con biết, bố không cách nào rửa sạch máu kỳ thị. Con sẽ chọn và order dòng Á đông.”

“Nhật, con ạ.”

“Bố!”

“Nếu không, Nam hàn. Bố thấy con thích xem phim Nam Hàn. Giống đó cũng tốt.”

“Bố!”

“Ông bà nói, lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Chuyện này quan trọng, nó ảnh hưởng cả gia tộc về sau…”

“Bố! Bố! Bố!...”

“Ừ. Thôi tùy con. Lớn rồi, bố không xen vào. Tệ nhất là Trung Đông, xui mà gặp giống khủng bố thì chết.”

“Này, bố xem. Tin CNN. Hai đứa bé dễ thương chưa? Khác với cấy thai, kiểu có con này bằng phôi đã đông lạnh, chắc chắn là bố không thích, nhưng trong thời đại này, đã giúp các cặp v chồng muốn có con nhưng không thể sinh đẻ.”









Theo Trung tâm Hiến tặng Phôi Quốc gia, Hai trẻ sinh đôi Lydia và Timothy Ridgeway chào đời vào ngày 31 tháng 10, năm nay. Lydia và Timothy Ridgeway sinh ra từ phôi được đông lạnh lâu nhất.

Cặp song sinh ra đời, từ phôi do một cặp vợ chồng giấu tên, bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Người chồng ngoài 50 tuổi và họ đã sử dụng trứng của người nữ hiến tặng, 34 tuổi.





Phôi được đông lạnh vào ngày 22 tháng 4 năm 1992.





Trong gần ba thập niên, chúng được bảo quản trên những ống hút nhỏ được giữ trong nitơ lỏng ở nhiệt độ âm gần 200 độ C, trong một thiết bị trông giống như một bình khí propan.





Phôi được giữ tại phòng thí nghiệm sinh sản ở Bờ Tây cho đến năm 2007, khi cặp vợ chồng tạo ra chúng tặng phôi cho Trung tâm Hiến tặng Phôi Quốc gia ở Knoxville, Tennessee, với hy vọng một cặp vợ chồng khác có thể sử dụng chúng.

(CNN. 21 tháng 11 năm 2022.)





Phôi là gì?





một “đứa trẻ” chưa sinh ra, vẫn còn trong quá trình phát triển, đặc biệt là sự sống trong khoảng thời gian từ tuần thứ hai đến tuần thứ tám sau khi thụ tinh (sau đó nó thường được gọi là thai nhi)



(Ảnh: LifeNews.com. 14 tháng 7 năm 2015.)



Theo bản tin nghiên cứu từ Johns Hopkins Medicine, Freeing Embryos, Mindy Christianson, MD:





“Phôi đông lạnh” là một kỹ thuật có thể giúp bảo tồn khả năng sinh sản trong tương lai. Một số người chọn phương pháp này vì đang trải qua thời kỳ trị liệu hormone, điều trị ung thư, phẫu thuật xác định giới tính hoặc những trở ngại y tế khác ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của họ.





Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể đề nghị đông lạnh phôi của bạn để giúp tránh nguy cơ mắc hội chứng quá kích buồng trứng, tình trạng này sẽ trở nên tồi tệ hơn sau khi mang thai. Cũng có thể được khuyến nghị để giúp tăng cơ hội mang thai nếu nồng độ hormone nhất định quá cao trong chu kỳ IVF. (một loạt các quy trình phức tạp được sử dụng để hỗ trợ khả năng sinh sản hoặc ngăn ngừa các vấn đề về di truyền và hỗ trợ việc thụ thai một đứa bé.)





Quá trình IVF là trứng trưởng thành được lấy ra từ buồng trứng và được thụ tinh bởi tinh trùng trong phòng thí nghiệm. Sau đó, trứng (phôi) hoặc trứng đã thụ tinh (phôi) được chuyển đến tử cung. Một chu kỳ đầy đủ của IVF mất khoảng ba tuần. Đôi khi các bước này được chia thành các phần khác nhau và quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn. (Trích: In Vitro Fertilization. Mayo Clinic)

“Con nói đúng. Kiểu thụ thai này gây cảm giác dễ sợ. Người sống đông lạnh mấy chục năm rồi sống lại trong bụng mẹ, trong chai lọ, kinh dị thật. Bố tự hỏi, những đứa bé đó vừa sinh ra đời đã ba muơi mấy tuổi. Hợp pháp phải không? Cái phôi có thể chưa được gọi là người, nhưng chắc chắn là sinh vật. Bố nảy ra ý nghĩ: nếu một cái phôi đông lạnh 65 năm, sau đó sinh ra đứa bé, như vậy là nó đúng tuổi về hưu. Hợp lý ;lãnh tiền già, vui chơi suốt đời còn lại. Giá như ngày xưa có cái vụ này, thì hay biết mấy, bố chẳng phải nhọc nhằn mấy chục năm …”





“Bố à. Đừng nghĩ viễn vong nữa. Chiều nay đi dự đám cưới rồi. Con đưa bố đi “xịt” một bộ đồ mới. Bố phải ăn mặc kẻn mới được. Đại diện nhà trai mà lùi xùi quá, khó coi.”





“Không cần, bố có mấy bộ suit, mặc vài lần vẫn còn mới.”





“Không. Đi với con. Đàng nào con cũng cần “xịt” một cái dress thật đẹp. Biết đâu gặp được chồng, khỏi phải cấy thai.”





“Nghe được. Biết đâu. Vẫn tốt hơn cấy thai. Nhưng mua ở tiệm nào?”





“Xưa rồi bố. Bây giờ, ít người mua áo quần cho lễ lạc. Xịt một cái, vừa mới, vừa đúng thời trang, vừa đẹp.”





“Xịt?”





“Bố cứ lo đọc mấy cuốn sách cũ rích. Chẳng chịu theo dõi đời sống gì cả. Con cho bố xem cái video này. Để con mở phone…. “





“Xịt, lạ thật.”





“Đây, bố xem. Có cả bài báo nữa”





Đây là khoảnh khắc ồn ào nhất của Tuần lễ thời trang Paris cho đến nay. Vào tối thứ Sáu, Bella Hadid đã khép lại buổi trình diễn Xuân-Hè 2023 của nhãn hiệu Pháp Coperni với một chiếc váy được xịt nước trước khán giả trực tiếp.









Người mẫu bước lên đường băng không mặc gì ngoài đồ lót màu nude trước Manel Torres, người sáng tạo ra công nghệ xịt thời trang, được cấp bằng sáng chế), và Fabrican. Hai nhà khoa học đã sử dụng một chất lỏng giống sương mù khi xịt ra lập tức biến đổi thành vật liệu có thể mặc được.

Trong gần 10 phút, các vị khách kinh ngạc theo dõi Torres và nhóm của anh hoàn thiện chiếc váy. Trưởng bộ phận thiết kế của nhãn hiệu, Charlotte Raymond, bước lên sân khấu và nhẹ nhàng chỉnh sửa đường viền cổ áo trong khi nó vẫn đang khô và cắt một đường xẻ ấn tượng ở chân.









Chiếc váy không có đường may và không có đường viền. Và, nhìn từ xa, loại vải này trông giống như một chiếc áo sơ mi trơn dường như có thể di chuyển dễ dàng như một chiếc áo phông. Nhưng khi Hadid hoàn thành đi một vòng quanh đường trình diễn, người ta có thể thấy vật liệu kết cấu nhẹ nhàng gợi nhớ đến những giọt nước. (CNN.)

“Đẹp thật. Kỳ quái. Không thấy tận mắt thì không tin được. Nhưng, con này, coi chừng video giả. Thời buổi này, họ hay gạt người trên mạng lắm.”

“Không. Con đã xịt tuần trước đi dự tiệc cuối năm ở công ty rồi. Bố nhớ mặc quần lót bó vào người, để dễ xịt.”

“Không được đâu. Bố bụng bự, ngực teo, tay chân lỏng khỏng, mà xịt bó vào đúng hình dạng thì dơi không ra dơi, người không ra người, làm hề cho chúng cười.”

“Không đâu bố. Có nhà thiết kế chuyên nghiệp mà. Họ sẽ độn, sẽ che, trước khi xịt. Bảo đảm bố sẽ đẹp lão nhất trong tiệc cưới.”

“Vậy, phải đưa mẹ đi nữa.”

“Mẹ đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ ra xe.”





Bước vào cuối năm 2022, những điều kỳ lạ đã trông thấy trong ba trăm mấy chục ngày qua, quả thật, làm cho lòng ngơ ngác. Một số những chuyện trước kia là khoa học giả tưởng, là chuyện tưởng tượng, nay đã trở thành sự thật. Sống đông lạnh 30 năm rồi sống tiếp (?) chẳng phải chuyện ảo thật hơn chuyện thật? Nghề thợ may, nghề sửa áo quần, nghề sản xuất ăn mặc, các tiệm hàng buôn bán thời trang sẽ phải sắp chuyển hướng. Có ai trên cõi đời dám ngờ rằng từ may lại trở thành xịt? Người trẻ sung sướng hưởng thụ văn minh và phiêu lưu theo những thay đổi. Người già, không tiến không được, nhưng vừa tiến vừa lo.





Không chỉ người già, ông trung niên Virilio cũng lo lắng: “Những công nghệ mới này cố gắng làm cho thực tế ảo trở nên mạnh mẽ hơn thực tế thật, thực sự, đó là tai nạn. Ngày mà thực tế ảo trở nên quyền lực hơn thực tế sẽ là ngày xảy ra tai nạn lớn. Nhân loại chưa bao giờ trải qua một tai nạn phi thường như vậy.” ~ Paul Virilio (These new technologies try to make virtual reality more powerful than actual reality, which is the true accident. The day when virtual reality becomes more powerful than reality will be the day of the big accident. Mankind never experienced such an extraordinary accident.)

(Còn tiếp. Mời đón xem, Những Điều Trông Thấy, phần 2.)