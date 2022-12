Trang trí Giáng Sinh, nhưng nhớ giữ an toàn

Thông báo cộng đồng



Nếu có một món đồ trang trí ngày lễ quan trọng nhất, thì đó là cây thông Giáng Sinh. Cây thông thường là trung tâm của sự chú ý và luôn được giữ gìn rất tốt. Nhưng cũng có thể rất nguy hiểm. Một lời nhắc nhở về điều này là chỉ trong một đêm, vụ hỏa hoạn do cây thông Giáng Sinh gây ra vào năm ngoái đã thiêu rụi một căn nhà ở La Palma. May mắn là chủ nhà và con chó – nhờ có hộp báo khói – đã ra ngoài kịp thời mà không bị thương. Nhưng các vụ cháy nhà do cây thông Giáng Sinh gây ra có thể rất nghiêm trọng, vụ hỏa hoạn chết người năm 2015 ở Maryland thật đáng buồn đã minh chứng cho điều này.

Southern California Edison kêu gọi trang trí thông minh và an toàn trong mùa lễ này để chống lại 160 vụ cháy cây thông Giáng Sinh tại nhà được báo cáo trên toàn quốc hàng năm gây ra trung bình hai ca tử vong, 11 ca thương tích và thiệt hại tài sản 12 triệu Mỹ Kim.





Bà Nicole Kraus, cố vấn cấp cao của Ban Quản Lý Rủi Ro Vận Hành & An Toàn Công Cộng tại SCE cho biết: “Điện tạo ra đồ trưng bày tuyệt vời trong mùa lễ, nhưng điều quan trọng là phải loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn khỏi đồ trang trí. Ví dụ, phải luôn giữ cây cối cách xa nguồn nhiệt ít nhất ba feet. Ngoài ra, vì cây khô có nguy cơ gây hỏa hoạn, nên phải tưới nước hàng ngày cho cây, cây nhân tạo phải làm bằng đồ chống cháy. Cũng không bao giờ nên trang trí bằng những sợi dây đèn đã mòn hoặc có bóng đèn vỡ.”





Sự cố hoặc trục trặc về điện gây ra gần một phần ba số vụ đánh lửa trên cây thông Giáng Sinh, trong khi khoảng một phần tư là do các nguồn nhiệt như máy sưởi và đèn cầy ở quá gần cây. Số các vụ cháy do đèn cầy đạt đỉnh điểm vào Tháng Mười Hai, vì vậy khuyến khích sử dụng đèn cầy không dùng ngọn lửa để thay thế.

Ngoài trời, người trang trí nên cẩn thận với đường dây điện, luôn giữ người và dụng cụ, chẳng hạn như thang, cách xa đường dây điện ít nhất 10 feet. Không bao giờ nên lắp đèn hoặc đồ trang trí trên đường dây điện hoặc cột điện, và nếu quý vị thấy dây điện rơi xuống, hãy tránh xa và gọi 911.

SCE cung cấp thêm những điều nên và không nên làm để trang trí mùa lễ này một cách an toàn:



NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM ĐỂ TRANG TRÍ:





Giữ đèn cách xa thảm, màn và các vật liệu dễ cháy khác.

Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất về số dây đèn nên kết nối.

Sử dụng dây zip nhựa thay vì đinh, đinh ghim hoặc đinh mũ khi treo đèn.

Tránh các đồ trang trí điện giả và không an toàn, chỉ sử dụng những đồ được giới thiệu bởi các tổ chức an toàn độc lập như UL Solutions hoặc FM Approvals.

Chỉ sử dụng giá đỡ bằng sợi thủy tinh hoặc bằng gỗ, hay các dụng cụ dài cán, cách xa đường dây điện ít nhất 10 feet đồng thời lưu ý rằng cây cối có thể cản trở tầm nhìn.

Nhớ kiểm tra để biết chắc rằng tất cả các thiết bị báo khói trong nhà đều hoạt động.

Luôn rút phích cắm đèn điện khi rời khỏi nhà hoặc đi ngủ.



NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM ĐỂ TRANG TRÍ: