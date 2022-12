New Zealand Ban Hành Đạo Luật Cấm Thanh Niên Hút Thuốc Suốt Đời

Để loại bỏ dần thuốc lá, New Zealand ban hành đạo luật cấm người sanh sau ngày 1 tháng 1 năm 2009 mua thuốc lá. (Nguồn:Youtube)



New Zealand đã thông qua một đạo luật mới nhằm loại bỏ dần việc hút thuốc lá, bằng cách đưa ra lệnh cấm những người trẻ tuổi mua thuốc lá. Lệnh cấm sẽ áp dụng cho cả cuộc đời họ, theo tin từ đài truyền hình SVT, Thụy điển ngày 13 tháng 12 năm 2022.

Theo luật mới, không được bán thuốc lá cho bất kỳ ai sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 2009, kể cả trong tương lai. Điều này có nghĩa là giới hạn độ tuổi mua thuốc lá sẽ tiếp tục tăng và ai muốn mua thuốc lá sau 50 năm nữa sẽ phải xuất trình giấy tờ cho thấy họ từ 63 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, các cơ quan y tế của nước này hy vọng rằng việc hút thuốc sẽ biến mất sớm hơn thế nhiều. Mục tiêu là New Zealand không khói thuốc sớm nhất là vào năm 2025.

Luật mới cũng quy định rằng số lượng các nhà bán lẻ thuốc lá phải giảm từ 6.000 xuống 600 và lượng nicotin trong thuốc lá hút phải giảm.

"Không có lý do chính đáng nào để cho phép bán một sản phẩm giết chết một nửa số người sử dụng nó", Ayesha Verrall, Thứ trưởng Bộ Y tế New Zealand, phát biểu trước quốc hội.

Theo bà, cơ quan y tế sẽ tiết kiệm hàng tỷ đô la khi không phải điều trị các trường hợp mắc bệnh do hút thuốc.

Luật cấm này đã được thông qua với tỷ lệ 76/43.

Đảng bảo thủ ACT phản đối đạo luật này và tuyên bố rằng nhiều cửa hàng nhỏ sẽ buộc phải đóng cửa vì không thể bán thuốc lá được nữa. Theo phó chủ tịch đảng Brooke van Velden, lệnh cấm cũng sẽ tạo ra thị trường chợ đen.

Luật không áp dụng cho thuốc lá điện tử vốn đã phổ biến hơn thuốc lá truyền thống ở New Zealand.

Vào tháng 11, Cơ quan Thống kê New Zealand cho biết rằng số lượng người hút thuốc đã giảm một nửa, giờ chỉ còn 8% người trưởng thành ở nước này hút thuốc, so với 16% cách đây 10 năm. Thuốc lá điện tử ngược lại tăng dưới 1% so với sáu năm trước, hiện nay có 8,3% người trưởng thành hút thuốc lá điện tử hàng ngày.