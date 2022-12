Hoa Kỳ Giới Thiệu Dự Luật Lưỡng Đảng Cấm TikTok

Dự luật được đưa ra khi sự giám sát đối với TikTok ngày càng chặt chẽ ở Washington trong những tuần gần đây. Trước đó không lâu, Alabama, Utah, cùng với các tiểu bang khác của Hoa Kỳ, đã quyết định cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị và mạng máy tính của chính quyền tiểu bang do lo ngại về an ninh quốc gia. (Nguồn: pixabay.com)

WASHINGTON – TNS Đảng Cộng Hòa Marco Rubio đã đưa ra dự luật lưỡng đảng cấm TikTok, ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến của Trung Quốc, gây áp lực lên chủ sở hữu ByteDance, theo Reuters đưa tin ngày Thứ Ba, 13 tháng 12 năm 2022.

Văn phòng của TNS Rubio cho biết trong một thông cáo báo chí, luật này sẽ chặn mọi giao dịch từ bất kỳ công ty truyền thông xã hội nào trong hoặc dưới ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga, đồng thời cho biết thêm rằng có một dự luật kèm theo ở Hạ Viện Hoa Kỳ được soạn thảo bởi nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Mike Gallagher và dân cử Đảng Dân Chủ Raja Krishnamoorthi.

Phát ngôn viên TikTok cho biết trong một tuyên bố: “Điều đáng lo ngại là thay vì khuyến khích chính quyền kết thúc đánh giá an ninh quốc gia đối với TikTok, một số thành viên của Quốc Hội lại đi thúc đẩy một lệnh cấm có động cơ chính trị. Nó chẳng có ích lợi gì cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ,” đồng thời nói thêm rằng công ty sẽ tiếp tục thông báo cho các thành viên của Quốc Hội về các kế hoạch “đang tiến hành thuận lợi” để “đảm bảo nền tảng của chúng tôi an toàn hơn tại Hoa Kỳ.”

Dự luật được đưa ra khi sự giám sát đối với TikTok ngày càng chặt chẽ ở Washington trong những tuần gần đây. Trước đó, chính quyền Trump đã thất bại trong việc cấm ứng dụng này.

Trong một phiên điều trần hồi tháng trước, Giám đốc FBI Chris Wray cho biết các hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ làm gia tăng mối lo ngại về an ninh quốc gia, đặt ra nguy cơ chính phủ Trung Quốc có thể lợi dụng ứng dụng này để gây ảnh hưởng hoặc kiểm soát thiết bị của người dùng.

Đầu tuần này, Alabama, Utah, cùng với các tiểu bang khác của Hoa Kỳ, đã quyết định cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị và mạng máy tính của chính quyền tiểu bang do lo ngại về an ninh quốc gia.

Năm 2020, Tổng thống đương nhiệm lúc bấy giờ là Donald Trump đã cố gắng chặn người dùng mới tải xuống TikTok và cấm các giao dịch khác. Lẽ ra hành động này đã có thể chặn TikTok một cách hiệu quả ở Hoa Kỳ, nhưng sau đó nó đã thua trong một loạt vụ kiện tụng.

Cũng trong năm 2020, Ủy Ban Về Đầu Tư Ngoại Quốc (Foreign Investment in the United States – CFIUS) của Hoa Kỳ, đã buộc ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok vì lo ngại rằng dữ liệu người dùng Hoa Kỳ có thể được chuyển giao cho chính phủ Trung Quốc.

CFIUS và TikTok đã đàm phán trong nhiều tháng để đạt được thỏa thuận an ninh quốc gia, bảo vệ dữ liệu của hơn 100 triệu người dùng TikTok.