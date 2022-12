Số phận con trai TT Biden trong tay công tố Weiss do TT Trump bổ nhiệm 2018

Thông tin - Đời sống







Mạng xã hội Twitter mới đây đăng tải hồ sơ tập trung vào một bài báo trên New York Post hồi tháng 10/2020, tức một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, vụ việc trước đây Twitter loại bỏ bài báo này nay loan tải lại. Nội dung bài viết cáo buộc Hunter Biden, con trai ứng viên Joe Biden, đối thủ của Trump, lạm dụng uy tín của thân phụ kinh doanh tại nước ngoài. Vì vậy, ông Trump mượn cớ này cáo buộc « không chấp nhận các cuộc bầu cử sai trái và gian lận » đòi hủy hiến pháp và đưa ông làm tổng thống ngay. Theo RFI ngày 4.12.2022: ” Trên mạng xã hội Social Truth ngày 03/12/2022, tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đánh giá cuộc bầu cử « gian lận (ở quy mô lớn) nên cần chấm dứt toàn bộ các nguyên tắc và quy định (…) kể cả trong Hiến pháp ».

Liệu có điều gì mới lạ khi việc mạng xã hội Twitter mở lại hồ sơ tập trung vào bài báo trên New York Post hồi tháng 10/2020 cáo buộc Hunter Biden, lạm dụng uy tín của thân thân phụ để kinh doanh ở nước ngoài. Phải chăng bài báo này quan trọng hơn việc công tố viên David Weiss đã và đang điều tra vụ kinh doanh của Hunter Biden từ năm 2018, và công tố viên này lại do chính TT Trump bổ nhiệm? Hay phải chăng ông cựu TT Trump tin tưởng vào bài báo trên mạng xã hội hơn là công việc điều tra đang diễn ra của công tố viên liên bang David Weiss do ông bổ nhiệm? Phần trình bày sau hy vọng trả lời phần nào về câu hỏi dựa vào một số bài viết và bản văn của hai TNS Chuck Grassley (R-Iowa) và Ron Johnson (R-Wis.) liên quan đến vấn đề .

✱ Số phận của Hunter Biden trong tay công tố David Weiss

Theo Washington Examiner ngày 9.10. 2022 (báo cánh hữu) - David Weiss, thẩm phán liên bang ít được biết đến tại Delaware, sớm trở thành tâm điểm chú ý với tư cách là công tố viên của Bộ Tư pháp với quyền lập hồ sơ buộc tội hình sự đối với Hunter, con của Tổng thống Joe Biden. Nhiều hãng tin hôm thứ Năm loan tải rằng FBI đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội Hunter Biden với các tội danh liên quan đến gian lận thuế và nói dối về việc anh ta sử dụng ma túy khi mua súng. Nhưng liệu có buộc tội con trai của tổng thống với những tội danh nêu trên hay không, đều tùy thuộc vào quyền quyết định của công tố Weiss.

Weiss, 66 tuổi, được Tổng thống lúc bấy giờ là Donald Trump đề cử vào tháng 11 năm 2017 và được Thượng viện xác nhận vào tháng 2 năm 2018. Vào tháng 2 năm 2021, Joe Biden đã yêu cầu tất cả các thẩm phán liên bang do Trump bổ nhiệm phải từ chức, ngoại trừ Weiss. John Durham đã được yêu cầu từ chức thẩm phán Liên bang tại Connecticut nhưng vẫn được giữ làm công tố viên đặc biệt để xem xét hình sự cuộc điều tra Trump-Nga. Hunter Biden tiết lộ rằng anh ta đang bị thẩm phán liên bang ở Delaware điều tra về thuế của mình ngay sau cuộc bầu cử năm 2020, Hunter nói rằng: “Tôi tin tưởng rằng việc xem xét một cách chuyên nghiệp và khách quan những vấn đề này sẽ chứng minh rằng tôi đã xử lý công việc của mình một cách hợp pháp, kể cả với lợi ích của một cố vấn thuế chuyên nghiệp.”

Hunter cũng được cho là đang bị xem xét kỹ lưỡng về khả năng rửa tiền, cũng như các vi phạm vận động hành lang nước ngoài có thể xảy ra theo Đạo luật Ghi danh Đại diện Nước ngoài (FARA). Trump tuyên bố quyết định bổ nhiệm Weiss vào ngày 17 tháng 11 năm 2017, nói rằng công tố viên đã chia sẻ “tầm nhìn” của Trump về việc “Làm cho nước Mỹ an toàn trở lại.” Weiss đã đảm nhận chức thẩm phán liên bang vào tháng 3 năm 2017 sau khi Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions (chính phủ Trump) yêu cầu người tiền nhiệm của Weiss, Charles Oberly, và 45 thẩm phán Liên bang khác do Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm nộp đơn từ chức.

Nhiệm vụ trước mặt của Weiss đầy rủi ro về mặt chính trị và cuộc điều tra của ông ta phần lớn không rõ ràng. Hunter giữ một vị trí béo bở trong hội đồng quản trị của công ty năng lượng khổng lồ Burisma của Ukraine khi cha anh ta là phó tổng thống. Anh ta cũng theo đuổi các giao dịch kinh doanh ở Trung Quốc và các nơi khác trong và sau nhiệm kỳ của cha mình, kiếm được hàng triệu USD nhờ các thương vụ này.

Hồ sơ cho thấy một số đối tác kinh doanh Trung Quốc của Hunter có liên hệ với tình báo Trung Quốc và anh ta lo lắng về Đạo luật Ghi danh Đại diện Nước ngoài ̣. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (R-IA) và Ron Johnson (R-WI) đã yêu cầu Bộ Tư pháp và FBI mở một cuộc điều tra đầy đủ về máy tính xách tay của Biden.

Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết ông nhận thấy những cáo buộc của người tố giác "rất đáng lo ngại" khi được hỏi về chúng vào đầu tháng 8. Grassley đã nói rằng cuộc điều tra của FBI về Hunter hiện có thể gặp khó khăn vì các hành động nhằm hạn chế cuộc điều tra. Vào tháng 5, Grassley và Johnson đã gửi một lá thư cho Weiss, hỏi về những xung đột lợi ích có thể xảy ra và những lo ngại về việc gặp nhiều áp lực đối với công tố viên liên bang, hỏi rằng liệu ông ta có được DOJ hỗ trợ thích hợp khi ông ta thực hiện công việc điều tra , bao gồm câu hỏi liệu Hunter sẽ nhận trát đòi hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn liên quan đến các giao dịch kinh doanh của Hunter tại Trung Quốc hay không. DOJ rõ ràng đã được biết về bức thư, bởi vì chính cơ quan này, chứ không phải Weiss, đã trả lời Grassley và Johnson, phần lớn từ chối cung cấp thông tin theo yêu cầu của hai TNS Grassley và Johnson.

Bộ trưởng Tư pháp khi đó là William Barr đã bác bỏ ý tưởng về việc bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra Hunter vào tháng 12 năm 2020, nhưng giờ đây với yêu cầu rằng Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland nên trao những quyền đó cho Weiss. Hàng chục đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện đã nói rằng Weiss phải được quyền và sự bảo vệ của công tố viên đặc biệt, và hàng chục đảng viên Cộng hòa ở Hạ viện đã kêu gọi Garland chỉ định một công tố viên đặc biệt cho cuộc điều tra.

Vào tháng Tư, Bộ trưởng tư pháp Garland nói về Weiss "ông ta đang giám sát cuộc điều tra “ - "Sẽ không có sự can thiệp với bất kỳ hình thức chính trị không phù hợp nào vào công việc của Weiss.” Khi được hỏi liệu có cần công tố đặc biệt hay không, Garland nói: “Tôi khá thoải mái với thẩm phán liên bang tại Delaware vì nơi đó tiếp tục đảm nhận vai trò mà ông ta đang đảm nhận.” [1]

Phần trên " Vào tháng 5, Grassley và Johnson đã gửi một lá thư cho Weiss, hỏi về những xung đột lợi ích có thể xảy ra...", năm tháng sau, vào tháng 10.2022 hai TNS này lại gửi thư cho công tố viên David Weiss.

✱ Grassley, Johnson chia sẻ tài liệu với công tố viên liên bang về cuộc điều tra hình sự liên quan đến Hunter Biden

Vào ngày 26.10.22 , hai Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (R-Iowa) và Ron Johnson (R-Wis.) đã chia sẻ các tài liệu và hồ sơ ngân hàng thu được trong quá trình điều tra kéo dài nhiều năm của họ về các vướng mắc kinh doanh ở nước ngoài của gia đình Biden với văn phòng công tố liên bang tại Delaware , nơi đang tiến hành điều tra hình sự đối với Hunter Biden. Quá trình tìm hiểu diễn ra sau những nỗ lực lặp đi lặp lại của các thượng nghị sĩ nhằm đảm bảo rằng cuộc điều tra tội phạm được diễn ra cẩn trọng và không bị can thiệp chính trị. Tuy nhiên, những câu hỏi đó đã bị công tố liên bang David Weiss không hồi đáp.

Vì thế “Hôm nay, do ông và DOJ đã không đáp ứng các yêu cầu giám sát hợp pháp của chúng tôi từ quốc hội và là một phần của cuộc điều tra quốc hội đang diễn ra của chúng tôi, chúng tôi chuyển cho ông hơn 200 trang hồ sơ liên quan đến mối liên hệ của gia đình Biden với chế độ Trung Quốc và những người liên quan đến các yếu tố quân sự và tình báo của nó,” Grassley và Johnson đã viết trong một bức thư gửi cho công tố liên bang David Weiss.

“Nếu ông đang tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và hoàn chỉnh, ông nên sở hữu những hồ sơ này. Trong trường hợp ông không có và không sở hữu những hồ sơ này, chúng tôi khuyên ông nên xem xét chúng một cách chi tiết”, lá thư của hai TNS nhắc nhở. Kèm theo bức thư là 220 trang hồ sơ ngân hàng và hợp đồng mà các thượng nghị sĩ có được, hơn 100 trong số đó chưa từng được công bố trước đây.

Bức thư tóm tắt các yếu tố chính trong mối quan hệ của gia đình Biden với các cá nhân có liên quan đến đảng cộng sản Trung Quốc và các cơ quan tình báo Trung Quốc, cũng như các giao dịch tài chính sau đó. Các thượng nghị sĩ trước đây đã tiết lộ một số tài liệu trong báo cáo năm 2020, báo cáo bổ sung tháng 11 năm 2020 và sau đó là một loạt bài phát biểu tại nghị trường vào tháng 3 và tháng 4 năm nay. Việc cung cấp cho văn phòng công tố liên bang bao gồm các giao dịch chưa được tiết lộ trước đây cùng với các bản sao của các hợp đồng đã thực hiện và các thỏa thuận về thẻ tín dụng mà các thượng nghị sĩ đã công khai trước đó. [2]

✱ Hunter Biden có thể bị buộc tội trốn thuế

Theo BBC News ngày 7.10.2022 - FBI đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội Hunter Biden tội trốn thuế và khai man để mua súng, theo CBS News, đối tác của BBC tại Mỹ. Con trai của Tổng thống Joe Biden đã bị điều tra cấp liên bang từ năm 2018. Quyết định về việc liệu có khởi tố hình sự hay không hiện thuộc về công tố viên Hoa Kỳ ở Delaware. Một luật sư của Hunter cho biết anh ta chưa được phía công tố liên bang liên lạc. Hunter Biden đã nhiều lần phủ nhận việc vi phạm pháp luật. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã từ chối bình luận. Hunter Biden, 52 tuổi, là luật sư và nhà vận động hành lang từng làm việc ở nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc và Ukraine. Anh ta đã xuất ngũ khỏi Hải quân Hoa Kỳ vào năm 2014 sau khi xét nghiệm dương tính với cocaine.

Theo Washington Post, các đặc vụ liên bang bắt đầu điều tra anh ta vào năm 2018 và ban đầu tập trung vào các vấn đề tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và tư vấn ở nước ngoài của anh ta. Theo thời gian, cuộc điều tra bắt đầu tập trung vào việc liệu Hunter có khai báo chính xác thu nhập của mình và liệu có khai man trên giấy tờ để mua súng vào năm 2018 hay không. Trong một cuốn sách xuất bản năm ngoái, anh ta đã thừa nhận rằng vẫn còn là một người sử dụng nhiều crack cocaine vào thời điểm đó. Nhưng Washington Post báo cáo rằng anh ta nói "không" trong một mẫu đơn liên bang về câu hỏi liệu anh ta có phải là "người sử dụng bất hợp pháp hoặc nghiện cần sa hay bất kỳ loại thuốc trầm cảm, chất kích thích, thuốc gây nghiện hoặc bất kỳ chất bị kiểm soát nào khác không". Các cáo buộc hình sự bắt nguồn từ việc gian dối trong các đơn từ mua súng, tội trạng loại này hiện có hàng trăm vụ mỗi năm.





Trong một tuyên bố gửi tới CBS, luật sư của con trai tổng thống nói ông mong Bộ Tư pháp "điều tra tích cực và truy tố" những người đã tiết lộ thông tin về cuộc điều tra. "Theo yêu cầu đúng đắn và hợp pháp, chúng tôi tin rằng các công tố viên trong trường hợp này đang cân nhắc cẩn thận và kỹ lưỡng không chỉ về bằng chứng do các đặc vụ cung cấp mà còn liên quan đến tất cả các nhân chứng khác trong vụ án này, bao gồm cả nhân chứng bào chữa," tuyên bố từ luật sư Chris Clark (luật sư của Hunter) đã nói. "Đó là công việc của các công tố viên. Họ không nên bị áp lực, hoặc vội vàng hoặc bị chỉ trích vì đã làm công việc của mình." Ông Clark nói thêm rằng ông không có liên hệ "bất cứ điều gì" với bất kỳ nhà điều tra liên bang nào. Ông cho biết bất kỳ thông tin nào từ các đặc vụ - được trích dẫn bởi Washington Post, tờ báo đầu tiên đưa tin về câu chuyện - là "vốn có thành kiến, một chiều và không chính xác".

Hunter Biden từ lâu đã trở thành mục tiêu giám sát của những người bảo thủ, những người cáo buộc rằng các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của anh ta cho thấy một hình thức tham nhũng. Đảng Cộng Hòa tuyên bố sẽ điều tra anh ta tại Hạ viện nếu họ giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng tới. Trong khi Hunter đã thừa nhận có một cuộc sống phức tạp và "nghiện ma túy nặng" trước đó, cả anh ta và Tổng thống Biden đều phủ nhận rằng anh ta tham gia vào hoạt động bất hợp pháp.

Trong một tuyên bố, Hunter Biden nói "tin tưởng rằng việc xem xét một cách chuyên nghiệp và khách quan những vấn đề này sẽ chứng minh rằng tôi đã xử lý công việc của tôi một cách hợp pháp và phù hợp, với lợi ích của một chuyên gia".

Vào tháng 4, Chánh văn phòng của Joe Biden, Ron Klain, cho biết Tổng thống Mỹ "tin chắc rằng con trai mình không phạm luật", nhưng vấn đề sẽ được giao cho Bộ Tư pháp và Tòa Bạch Ốc sẽ không nhúng tay vào. [3]

✱ Hunter Biden đã thanh toán khoản nợ thuế vào năm 2021, nhưng cuộc điều tra vẫn tiếp tục

Theo New York Post ngày 17.3.2022 (báo cánh hữu) - Một báo cáo mới cho biết Hunter Biden đã thanh toán khoản nợ thuế hơn 1 triệu đô la một năm sau khi anh ta tuyên bố đang bị điều tra vì tội lừa gạt IRS - nhưng anh ta vẫn có thể phải đối mặt với các cáo buộc trong cuộc điều tra liên bang trên diện rộng. Tuy nhiên theo luật thuế hiện hành có thể khiến các công tố viên khó kết tội con trai 52 tuổi của Tổng thống Joe Biden hơn, và khả năng họ khó đưa ra một án phạt nặng nếu anh ta bị kết tội, theo The New York Times.

Hunter Biden đã bị điều tra vì không nộp thuế kể từ khi cha anh ta là phó tổng thống, nhưng cuộc điều tra đã mở rộng vào năm 2018 để xem xét các giao dịch kinh doanh quốc tế của anh ấy có ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp chính trị của Tổng thống Biden. Cuộc điều tra được cho là đã được các công tố viên giữ kín ngay cả khi Biden tranh cử chức vụ cao. Vào năm 2019, liên bang đã đưa ra trát hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn để kiểm tra các giao dịch ngân hàng của Hunter với Ngân hàng Trung Quốc, chú của anh ta và các đối tác kinh doanh cũ.

Một năm sau, trát hầu tòa được ban hành để tìm kiếm các tài liệu liên quan đến chi phí của anh ta khi phục vụ trong hội đồng quản trị của một công ty năng lượng Ukraine dưới thời chính quyền Obama. Vai trò này được thực hiện khi Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Biden đang hỗ trợ chính sách đối ngoại của Tòa Bạch Ốc liên quan đến Ukraine, vì vậy đã bị các đối thủ chính trị chỉ trích nặng nề khi tranh cử tổng thống. Không rõ công việc của Hunter tại nước ngoài liệu liên bang có xem xét kỹ lưỡng hay không.

Vào tháng 10 năm 2020, The (NY) Post đã tiết lộ độc quyền một ổ cứng chứa nội dung trong máy tính xách tay của Hunter chứa một loạt email trình bày chi tiết cách Hunter sử dụng đòn bẩy chính trị trong các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài. Tháng trước, đại bồi thẩm đoàn đã nghe từ hai người tình cũ của Hunter, người đã làm chứng về việc chi tiêu xa hoa của anh ta và dàn xếp vụ kiện quan hệ cha con, khi cuộc điều tra tiếp tục.

Hunter đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái. Vào năm 2021 anh ta đã vay một khoản tiền để thanh toán số nợ thuế quan trọng của mình, theo Times. [4]

Phía trên, theo NY Post: "Cuộc điều tra đã mở rộng vào năm 2018 để xem xét các giao dịch kinh doanh quốc tế của anh ta có ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp chính trị của Tổng thống Biden". Như vậy trong 4 năm qua, 2 năm thuộc chính quyền Trump, và 2 năm thuộc chính quyền Biden, nhưng cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ, cho dù trong năm 2022 hai TNS Grassley và Johnson, hai lần yêu cầu công tố viên David Weiss "chúng tôi khuyên ông nên xem xét chúng một cách chi tiết”. Phải chăng trên phương diện chính trị với phía đối lập “trở thành mục tiêu giám sát của những người bảo thủ “ Hunter bị cáo buộc là có tội, nhưng trên phương diện tư pháp phía công tố chưa tìm ra chứng cớ cụ thể để kết thúc dù vụ điều tra kéo dài đã 4 năm? Và phải chăng kết quả vụ án do công tố viên đặc biệt John Durham khởi tố trước đây làm ảnh hưởng đến việc khởi tố của công tố David Weiss? Cả hai đều được TT Trump bổ nhiệm và cả hai đều được TT Biden lưu nhiệm để tiếp tục cuộc điều tra.

✱ Vụ án do công tố viên đặc biệt John Durham khởi tố …

Theo thư ngày 27.5.2022 của cựu TT Trump gửi Tổ chức Pulitzer có đoạn văn:"Hãy chú ý theo dõi lời khai tại phiên tòa xét xử ông Sussman" - " Ông Sussman bị truy tố vì đã nói dối FBI về việc cung cấp thông tin sai về mối liên hệ giữa tôi và Ngân hàng Alfa ở Nga" - " Tôi một lần nữa kêu gọi tổ chức hủy bỏ giải thưởng Pulitzer đã trao dựa trên những tin tức giả mạo, xúc phạm và bôi nhọ một cách trắng trợn. Nếu không, chúng ta sẽ gặp nhau trước tòa án". Nhưng kết quả vụ án lại không theo như cáo buộc của cựu TT Trump.

Sau 18 tháng điều tra bởi Công tố viên đặc biệt John Durham, vào ngày 17.5.2022 phiên tòa mở ra để xét xử vụ " Ông Sussman bị truy tố vì đã nói dối FBI". Vào ngày 31.5.2022 (sau 4 ngày cựu TT Trump gửi thư trên) bồi thẩm đoàn công bố kết quả về vụ án, theo Fox News: " Sau hai tuần xét xử và hơn một ngày cân nhắc, bồi thẩm đoàn nhận thấy rằng nhóm của Công tố viên Đặc biệt John Durham đã không chứng minh được chứng cứ cụ thể về lời khai của Sussmann là dối trá". Bồi thẩm đoàn hôm thứ Ba (31.5.2022) tuyên bố Michael Sussmann không phạm tội khai báo sai với FBI.



Ngoài ra, theo Yahoo News (5.12.2022) trích dẫn các tài liệu được phát hiện bởi văn phòng Tổng chưởng lý New York cho biết: "Trump đã che giấu khoản vay 19,8 triệu đô la từ công ty liên kết với Triều Tiên khi còn là tổng thống". Việc con ông tổng thống “trở thành mục tiêu giám sát của những người bảo thủ “ thời bị điều tra về "các giao dịch kinh doanh quốc tế" , còn một tổng thống "che giấu khoản vay 19,8 triệu đô la từ công ty liên kết với Triều Tiên" thời sẽ không bị điều tra để tránh bị cáo buộc là cuộc "săn lùng phù thủy"?



-- Đào Văn



