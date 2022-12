Iran Thi Hành Bản Án Tử Hình Đầu Tiên Với Người Biểu Tình

Mohsen Shekari, 23 tuổi là người đầu tiên bị chính quyền Iran xử tử với hình thức treo cổ liên quan đến biểu tình chống chính phủ



Iran đã treo cổ Mohsen Shekari, 23 tuổi, thứ Năm ngày 8 tháng 12, với tội làm bị thương một nhân viên bảo vệ liên quan đến cuộc biểu tình ở Tehran, sau cái chết của Mahsa Amini, 22 tuổi, theo báo DN, Thụy điển ngày Thứ Năm 8 tháng 12 năm 2022

Mohsen Shekari, 23 tuổi, là người đầu tiên bị hành quyết vì tham gia biểu tình vào ngày 25 tháng 9 năm nay. Shekari là một trong số những người đã chặn đường Sattar Khan ở Tehran và xô xát với một nhân viên bảo vệ.





Mahmoud Shekari, chú của Shekari, cho biết Sheraki đã tháo lan can bên đường cao tốc đặt nó giữa đường để chặn lực lượng an ninh khi thấy họ tấn công người biểu tình. Người chú cũng nói với tờ The Guardian rằng chính quyền “đã bắt đầu một trò chơi quen thuộc để tra tấn gia đình anh” bằng cách không trả thi thể anh.

Theo tòa án, ý định của Shekari là "giết người và khủng bố" cũng như "gây rối trật tự và an ninh của mọi người", truyền thông Iran viết.

Người thanh niên 23 tuổi này là người đầu tiên bị hành quyết kể từ khi các cuộc biểu tình được kích động bởi cái chết của thiếu nữ 22 tuổi, Mahsa Amini bị cảnh sát đạo đức Iran bắt và giết chết.

Theo The Guardian, Mohsen Shekari không được chọn luật sư mà anh ta muốn.

Thế giới đã lên án gay gắt vụ hành quyết. Ngoại trưởng Áo gọi đó là “vô nhân đạo", trong khi ngoại trưởng Anh nói rằng ông rất "phẫn nộ", ông viết trên Twitter “Thế giới không thể nhắm mắt làm ngơ trước bạo lực ghê tởm do chế độ Iran gây ra đối với chính người dân của họ”.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng nói: “Chế độ Iran hoàn toàn khinh thường các giá trị nhân văn. Nhưng mối đe dọa hành quyết sẽ không dập tắt ý chí tự do của mọi người".

“Cộng đồng quốc tế phải phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ chống lại vụ hành quyết này. Nếu vụ hành quyết Mohsen Shekari không gây hậu quả thực sự cho chế độ, thì chúng ta sẽ chứng kiến ​​những vụ hành quyết hàng loạt những người biểu tình," Mahmood Amiry-Moghaddam, giám đốc Cơ quan Nhân quyền Iran có trụ sở tại Na Uy, BBC viết.

The Guardian cũng đưa tin đã nói chuyện với các bác sĩ và y tá ở Iran, những người này mô tả cách lực lượng an ninh Iran bắn vào mặt, ngực hoặc cơ quan sinh dục của những phụ nữ trẻ. Điều này trái ngược với những người đàn ông được đưa đến bệnh viện với vết thương ở chân, lưng hoặc phía sau.

“Họ bắn đàn ông và phụ nữ theo những cách khác nhau vì họ muốn phá hủy sắc diện của phụ nữ”, một trong những bác sĩ nói.