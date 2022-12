Thành Phố Garden Grove khai mạc Lễ Hội Mùa Đông, thắp sáng cây Noel 2022

Hình ảnh trong buổi lễ

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại công viên Village Green Park trên đường Euclid, Garden Grove vào lúc 3 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy ngày 3 tháng 12 năm 2022, Thành Phố Garden Grove đã tưng bừng tổ chức Lễ Hội Mùa Đông (Winter In The Grove) lần thứ 5.



Một sân khấu ngay dưới tháp đồng hồ được dựng lên để trình diễn ca nhạc, nơi đây cũng là địa điểm để Hội Đồng Thành Phố bấm nút thắp sáng cây thông Noel.



Ngoài khu sân khấu chính còn có các lều bán thức ăn, nước uống, có khu trưng bày hình ảnh về Noel để các em chụp hình lưu niệm.

Từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 là thời gian để các gia đình và trẻ em vui chơi, ăn uống, chụp hình kỷ niệm.

Đúng 5 giờ 30, MC của buổi lễ chào mừng mọi người tham dự và giới thiệu chương trình.



Em Evelyn Nguyễn (người thắng giải thi hát Voice of Garden Grove 2022) con của cô giáo Huỳnh Trâm Anh, Trung Tâm Trưởng Trường Mục Vụ Việt Ngữ thuộc Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Garden Grove được vinh dự hát mở đầu chương trình văn nghệ. Evelyn Nguyễn hát liên tiếp hai nhạc phẩm “That’s Chrismas to Me” và “Mary, Did You Know?”



Dù còn nhỏ tuổi nhưng giọng hát của em chững chạc và phong cách biểu diễn không khác một ca sĩ chuyên nghiệp, em được mọi người nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng. Sau đó, có các tiết mục múa do các em nhỏ thuộc Foundation Dance Academy, Charade Dance Academy, học sinh mẫu giáo, tiểu học và trung học trong Học Khu Garden Grove trình diễn thật xuất sắc đã được đồng hương tham dự tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn.

Ban nhạc học sinh lớp 12 trường Trung Học La Quinta trình diễn các bản hợp ca, các em hát rất hay.





“Đặc biệt hơn nữa là Phòng Thương Mại của thành phố Garden Grove có chương trình khuyến khích mọi người mua sắm tại Garden Grove có cơ hội trúng thưởng, không phân biệt cư dân từ đâu đến. Vì khi mua sắm trong Garden Grove thì tiền thuế sẽ sung vào những dịch vụ công cộng cần thiết để phục vụ cho cư dân. Đại diện Hội Đồng Thành Phố, chúng tôi chúc tất cả cư dân, cộng đồng và đồng hương một mùa lễ hội thật hạnh phúc bên gia đình và người thân.” Sau các tiết mục văn nghệ, đúng 6 giờ 45, MC mời Phó Thị Trưởng Thu Hà Nguyễn thay mặt Thị Trưởng Steven R. Jones chủ tọa buổi lễ lên phát biểu. Sau lời chào mừng mọi người tham dự, bà Thu Hà nói, “Trong mùa lễ hội, chúng ta luôn cảm thấy hạnh phúc và may mắn với những gì đang có, nhưng cũng đừng quên những người kém may mắn hơn chúng ta. Thành phố Garden Grove và cộng đồng cư dân là nơi có rất nhiều hội đoàn bất vụ lợi luôn giúp đỡ các gia đình, đặc biệt các trẻ em trong ngày lễ qua chương trình phát quà, phát thực phẩm, v.v..“Đặc biệt hơn nữa là Phòng Thương Mại của thành phố Garden Grove có chương trình khuyến khích mọi người mua sắm tại Garden Grove có cơ hội trúng thưởng, không phân biệt cư dân từ đâu đến. Vì khi mua sắm trong Garden Grove thì tiền thuế sẽ sung vào những dịch vụ công cộng cần thiết để phục vụ cho cư dân. Đại diện Hội Đồng Thành Phố, chúng tôi chúc tất cả cư dân, cộng đồng và đồng hương một mùa lễ hội thật hạnh phúc bên gia đình và người thân.”



Dứt lời phát biểu, bà mời các Nghị Viên Phát Bùi, Stephanie Klopfenstein, George Brietegham, Cyndy Trần và bà Maria Stipe (Phó Tổng Quản Trị TP Garden Grove) lên sân khấu và đếm ngược từ 10 đến 1. Phó Thị Trưởng và các nghị viên cùng bấm nút, cây Noel và hàng trăm ngàn bóng đèn bắt trên các cây xung quanh cùng một lúc sáng rực giữa tiếng reo hò, vỗ tay vang dội. Đây là giây phút quan trọng nhất của buổi lễ, khởi đầu cho Mùa Lễ Hội Giáng Sinh năm 2022 tại thành phố Garden Grove.



Cây Noel vừa thắp sáng cũng là lúc một xe cứu hỏa của thành phố chở Ông Già Noel và Bà Santa Claus đến. Trong y phục truyền thống của Santa Claus, hai người lên sân khấu phụ, chào mừng mọi người, hàng trăm máy ảnh chen nhau ghi hình và mọi người sắp hàng nối đuôi nhau lên để được chụp hình với hai ông bà Santa Claus.





Buổi khai mạc Lễ Hội Mùa Đông kết thúc nhưng nhiều người vẫn còn ở lại để được chụp hình và vui chơi.