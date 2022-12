Yaamava’ Resort & Casino At San Manuel Ra Mắt Địa Điểm Thể Thao Đầu Tiên

Chủ tịch Valbuena, Thủ quỹ Latisha Casas, Thành viên Ủy ban Kinh doanh, Laurena Bolden, Giám đốc điều hành Laurens Vosloo cắt băng khánh thành.

909 Food Hall có triển vọng trở thành tụ điểm thể thao tuyệt vời nhất tại miền Nam California

Highland, CA (Ngày 18 tháng 11 năm 2022) - Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel đã khánh thành tụ điểm vui chơi mới nhất, 909 Food Hall, nơi dừng chân cho những tín đồ “sành ăn, yêu bia và cuồng nhiệt với các môn thể thao”.



Lễ khánh thành đã diễn ra vào thứ Năm, ngày 17 tháng 11. Tụ điểm ẩm thực bày tỏ lòng kính ngưỡng đến khu vực bằng cách đặt tên theo mã số nổi tiếng của Inland Empire. Người hâm mộ thể thao sẽ tìm thấy một sân chơi đầy phấn khích với 78 chỗ ngồi cho bar top gaming– nhiều hơn bất kỳ trung tâm thể thao nào khác trên toàn thế giới. Yaamava’ đã hợp tác với LUCI System, LLC. (còn được gọi là D3, INC), công ty hàng đầu thế giới về màn hình hiển thị hiện đại, để phát triển một cổng vòm LED 20k tuyệt hảo, một màn hình hoành tráng dành cho ngày thi đấu rộng 50' cao 12' và khả năng hiển thị nội dung trên hơn 150 màn hình, mang đến cho người hâm mộ trải nghiệm xem 360-độ không giống bất kỳ nơi nào khác ở California.

Đại biểu công dân từ Bộ Lạc San Manuel Band of Mission Indians, đội ngũ Yaamava’ và các đối tác thể thao bao gồm Santa Anita Park Bugler; Luc Robitaille từ LA Kings; và Austin Barnes, cầu thủ từ Los Angeles Dodgers, đã tổ chức lễ khai mạc hoành tráng với chuyến tham quan đầu tiên, thưởng thức ẩm thực, giải trí, và nhiều nữa.

Chủ tịch San Manuel Band of Mission Indians, bà Lynn Valbuena, rất hào hứng với không gian mới chào đón những người hâm mộ thể thao cũng như thực khách sành ăn.

“Chúng tôi tự hào tiếp tục mở rộng khu nghỉ dưỡng và sòng bài để mang đến một không gian giải trí vui vẻ và an toàn cho nhiều nhu cầu khác nhau,” bà Valbuena phát biểu. “Khách hàng có thể thưởng thức một buổi hòa nhạc, thư giãn tại spa, và giờ đây cổ vũ cho đội thể thao yêu thích của mình tại một sân chơi hiện đại ngay trong địa bàn.”

Peter Arceo, Tổng Giám đốc của Yaamava’ Resort & Casino, ghi nhận tầm nhìn của Bộ lạc và đội ngũ của Yaamava’ vì đã biến tầm nhìn đó thành hiện thực. “Những trải nghiệm thay đổi cuộc chơi như 909 chỉ có thể thực hiện nhờ tầm nhìn của Bộ lạc và sự cống hiến của các thành viên trong nhóm của chúng tôi,” ông Arceo phát biểu. “909 sẽ là địa điểm hàng đầu để xem thể thao tại California bằng cách cung ứng trải nghiệm xem thể thao 360-độ đẳng cấp thế giới kết hợp với ẩm thực và dịch vụ không đâu sánh bằng.”

“Chúng tôi rất biết ơn Bộ lạc vì đã cho phép chúng tôi mang trải nghiệm mới và xuất sắc này vào cuộc sống,” ông nói thêm. “Đội ngũ của chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi để tạo ra không gian vui vẻ và thú vị nhất cho người hâm mộ thể thao và chúng tôi biết 909 Food Hall sẽ không làm quý vị thất vọng.”

Nhóm Ẩm Thực tại Lễ Khai Trương 909 Food Hall

909 Food Hall tự hào với bốn địa điểm ẩm thực: hai quán được yêu thích từ lâu và hai khái niệm hoàn toàn mới. Just Barbeque (JBQ) trở lại với những món ăn hấp dẫn được thực khách yêu thích: ức gà tây hun khói và thịt heo xé, món ngô trộn phô mai nổi tiếng, bánh mì ngô và các loại bánh ngọt cobbler theo mùa. Thai Chi 2 là một chi nhánh mới của Thai Chi nức tiếng, nằm ở tầng một trong Khu ẩm thực Tutu’s, và sẽ cung cấp các món trong thực đơn yêu thích của người hâm mộ và các món ăn mới như Tôm Sốt Đậu Đen và Salad Mỳ Việt Nam. Pizza Mayhem và Get It Grill sẽ mang đến những biến tấu độc đáo từ những món ăn truyền thống. Tại Pizza Mayhem, thực khách sẽ hài lòng với các loại pizza độc đáo, chẳng hạn như pizza cho bữa sáng, pizza Stella đặc trưng và các lựa chọn khác theo mùa. Người hâm mộ có thể chia sẻ món ăn yêu thích Triple Play từ Get it Grill với xúc xích dài cả thước, cánh gà chiên cay và khoai tây chiên.

909 sẽ có một quầy bar đầy đủ với 32 loại bia xoay trên vòi cho phép thực khách thưởng thức những lựa chọn đa dạng từ những hiệu bia địa phương nổi tiếng như Hanger24, Brewery X, Buzz Rock và Pizza Port. Quầy bar cũng sẽ giới thiệu các loại rượu hiếm, số lượng có hạn và các lựa chọn theo mùa từ những nhà sản xuất như Lost Abbey, The Bruery, Bottle Logic và những hiệu khác. 909 mở cửa 24/7 và dịch vụ ăn uống được cung cấp từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 11 a.m. đến 2 a.m., Thứ Bảy và Chủ Nhật, 9 a.m. đến 2 a.m. Để biết thêm thông tin, truy cập https://www.yaamava.com/food-drink/the-909.

Tổng Quan về Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel





Yaamava' Resort & Casino at San Manuel là khu nghỉ dưỡng sang trọng mới nhất tại miền Nam California gồm khách sạn 17 tầng với 432 phòng và phòng suite rộng rãi, trải nghiệm hồ bơi cao cấp, spa và salon với đầy đủ dịch vụ xa hoa cũng như phục vụ in-room dining suốt 24 giờ. Hàng triệu du khách mỗi năm có thể tận hưởng trải nghiệm “ở và chơi” bậc nhất với 7,000 máy đánh bài, năm phòng chơi high-limit, các sự kiện giải trí hoành tráng, các lựa chọn ẩm thực đa dạng, nhiều quán bar và lounge, nhiều cửa hàng bán đồ sang trọng và chương trình tặng thưởng hào phóng dành cho các thành viên.

San Manuel Entertainment Authority (“SMEA”) hoàn toàn sở hữu và điều hành Yaamava’ Resort & Casino. Nằm tại Highland, California, cách trung tâm thành phố Los Angeles chỉ 60 phút, khu nghỉ dưỡng sòng bài có khung cảnh bao quát nhìn ra dãy núi San Bernardino. Năm 2021, San Manuel Casino và Ban Điều Hành Chính Quyền Bộ Lạc San Manuel đã được cơ quan toàn cầu chứng nhận là “Nơi Làm Việc Tuyệt Vời” dựa trên văn hóa công sở.

Để biết thêm thông tin về Yaamava’ Resort & Casino, truy cập www.yaamava.com và theo dõi chúng tôi trên Twitter, Instagram, TikTok và Facebook. Yaamava’ Resort & Casino tọa lạc tại 777 San Manuel Blvd, Highland, Calif. 92346. Điện thoại 800-359-2464.