Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng Dạ Tiệc Mừng Lễ Tạ Ơn gây quỹ giúp Thương Binh VNCH

Westminster (Bình Sa)- - Theo thông lệ hằng năm, liên tục trong 22 năm qua, ngoại trừ những năm đại dịch Covid-19, cứ vào dịp Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) Hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng đều tổ chức dạ tiệc mừng Lễ Tạ Ơn gây qũy giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Quảng Nam Đà Nẵng.



Dạ tiệc năm nay đã được tổ chức lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu 25 tháng 11 năm 2022 tại nhà hàng Dimond Seafood Restaurant 3 Thành Phố Westminster, Nam California.





Hơn 500 quan khách, quý vị mạnh thường quân, quý cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu tham dự,





Quan khách có: Sư Cô Tiến Sĩ Bích Liên, Viện Chủ Tổ Đình Khất Sĩ Hải Ngoại, cùng quý niên trưởng: cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, cựu Trung Tá La Trinh Tường, cưu Trung Tá Nguyễn Văn Ức và phu nhân… Cụ ông Nguyễn Thanh Dân cựu tù nhân chính trị, hậu duệ của nhà Cách Mạng Tiểu La, ông Tom Võ nhà địa ốc và phu nhân, Bà Nguyễn Thanh Thủy, Hội trưởng hội HO cứu trợ Thương Phế Binh và quả phụ VNCH cùng phu quân, ông Lê Xuân Hùng, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Trị Nam california và phu nhân, ngoài ra còn có quý vị đại diện các hội đoàn quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, Hội CSQG Nam Cali…





Điều hợp chương trình phần I do MC Nguyễn Hoàng Diệu, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ Hội Đồng Hương QNĐN.

Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do ông Phan Thanh Thắng, thành viên hội đồng cố vấn, điều hợp cùng ban hợp ca Quảng Nam Đà Nẵng và em Hugo hát quốc ca Hoa Kỳ.Sau nghi thức 2 MC Bích Ngọc và Thanh Hoài là hai MC Quảng Nam Đà Nẵng, riêng MC Bích Ngọc đã liên tục nhiều năm qua phụ trách chương trình đều hợp thật xuất sắc, lên giới thiệu thành phần quan khách và đồng hương tham dự.Tiếp theo, GS Đoàn Ngọc Đa Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện qúy báu của quý niên trưởng, quý vị quan khách, quý mạnh thường quân cùng đồng hương, thân hữu đã dành cho hội chúng tôi một buổi tối đông đão hôm nay. Trong dịp nay ông cũng đã để cập đến hiện tình đất nước tại Việt Nam và ông đưa ra những nhận định tình hình một cách sâu sắc, Ông kêu gọi mọi người hãy đoàn kết để hỗ trợ đồng bào trong nước đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng.

Ban hợp ca Quảng nam với bản “Cảm Ơn Anh”

Ông tiếp: “Hàng năm vào dịp Lễ Tạ Ơn, cả nước Mỹ ghi nhớ công ơn những người bản xứ đã giúp họ trong những ngày đầu đầy khó khăn khi đến Tân Thế Giới lập nghiệp và tìm cho mình một tương lai tốt đẹp. Là những người đến sau trên đất nước này và được sống trong tự do, no ấm, chúng ta không thể nào quên những câu chuyện đầy tình người của mấy trăm năm trước. Hôm nay chúng ta may mắn đến được nơi này với căn cước tị nạn Cộng Sản, tìm tự do dân chủ. Cuộc hành trình đến “Tân Thế Giới” của chúng ta còn có một ý nghĩa sâu xa và gần như ai cũng phải biết Cảm Ơn những người đã hy sinh cho chúng ta rất nhiều trong thời chiến, đó là các anh thương phế binh VNCH hiện sống tại Việt Nam. Hơn 45 năm trước đây, các anh là những chàng trai trẻ hiên ngang trên chiến trường, chiến đấu cho một ngày mai tươi sáng trên quê hương, các anh đã dũng cảm cầm súng chống lại bọn tay sai phương Bắc, chống lại chủ nghĩa ngoại lai đã và đang đưa dân tộc đến bờ vực thẳm. Đa số các anh em này nay đã đến tuổi xế chiều, thân xác tàn tạ vì thương tích, sống trong đau đớn và thiếu thốn đủ bề vì bị ngược đãi bởi chế độ Cộng Sản vô nhân. Vì thế trong 22 năm qua, Hội Đồng Hương Quảng Nam, Đà Nẵng vào dịp Lễ Tạ Ơn đều tổ chức buổi tiệc gây quỹ giúp các anh em TPB VNCH Quảng Nam - Đà Nẵng, ngoại trừ những năm đại dịch, chúng tôi không tổ chức tiệc gây quỹ nhưng cũng âm thầm vận động, nhờ vào các mạnh thường quân và một số anh chị em thành viên trong ban chấp hành đóng góp nên chương trình cứu trợ không bị gián đoạn.