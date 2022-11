Trên Kệ Sách Ngu Yên

Life Is Hard:

How Philosophy

Can Help Us Find Our Way



Tác giả: Kieran Setiya

Nhà Xuất Bản: Riverhead Books, New York 2022

Bìa cứng: $ 23.50

Phát hành qua

Barnes & Noble,

Amazon book,

các tiệm sách lớn.



Đời Sống Nhiều Thử Thách:

Làm sao triết học giúp chúng ta tìm thấy đường đi.

Một hướng dẫn triết học để đối diện với những thử thách không thể tránh khỏi trong cuộc sống.





Không cách cải thiện cho tình trạng con người: cuộc sống thật khó khăn. Nhưng Kieran Setiya tin rằng triết học có thể giúp ích. Anh ấy cung cấp cho chúng ta một bản đồ để điều hướng địa hình gồ ghề, từ chấn thương cá nhân đến sự bất công và phi lý của thế giới.

Trong cuốn sách sâu sắc và mang tính cá nhân này, Setiya cho thấy các phương tiện triết học có thể giúp chúng ta tìm ra con đường của mình như thế nào. Dựa trên triết học cổ đại và hiện đại cũng như tiểu thuyết, lịch sử, hồi ký, phim, hài kịch, khoa học xã hội và những câu chuyện từ trải nghiệm của chính Setiya, Life Is Hard là một cuốn sách dành cho thời điểm này—một tác phẩm của niềm an ủi và lòng trắc ẩn.





Ấm áp, dễ tiếp cận và hài hước, cuốn sách này nói về việc tận dụng tối đa những điều tồi tệ. Nó đưa ra hướng dẫn để đương đầu với nỗi đau và kết bạn mới, để chia sẻ nỗi buồn với những người đã mất và thất bại một cách nhẹ nhàng, để đối mặt với sự bất công và tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Chống lại các nhà tâm lý học đại chúng và những người có ảnh hưởng trực tuyến khuyên chúng ta “tìm thấy niềm hạnh phúc của mình” và “sống cuộc sống tốt nhất của mình”, Setiya thừa nhận rằng điều tốt nhất thường nằm ngoài tầm với. Thay vào đó, anh ấy hỏi làm thế nào chúng ta có thể vượt qua những nghịch cảnh của cuộc sống, tìm thấy hy vọng và sống tốt khi cuộc sống khó khăn.

THE NEW YORK TIME BOOKS REVIEW, Irina Dumitrescu.

Chuyên luận của Setiya thuộc về một thể loại cụ thể: những cuốn sách trí tuệ dành cho đại chúng trình bày những bài học cho cuộc sống hiện đại từ Aristotle, Montaigne hoặc Stoics. Tuy nhiên, không giống như hầu hết những người tiền nhiệm của mình, mục tiêu chính của Setiya không phải là mô tả mọi thứ nên diễn ra như thế nào; theo quan điểm của anh, cho rằng có nhiều điều trong cuộc sống khiến chúng ta đau khổ và chúng ta không thể thay đổi cũng như bỏ qua, chúng ta cũng có thể tìm cách đối phó với thực tế. Anh ấy tuyên bố, cố gắng sống một cuộc sống hoàn hảo trong những hoàn cảnh khó khăn, 'chỉ mang lại sự thất vọng' ... đẩy lùi nhiều thái độ vô vị của nền văn hóa tự hoàn thiện bản thân của người Mỹ đương đại ... Bài viết sống động nhất của Setiya là về chủ đề bệnh tật, chắc chắn là do nỗi đau kinh niên mà anh ấy đã phải chịu đựng trong nhiều năm... Mặc dù Life Is Hard tuyên bố là một tác phẩm triết học dễ tiếp cận, nhưng nhiều hiểu biết sâu sắc của nó được vay mượn từ các lĩnh vực khác - văn học, báo chí, nghiên cứu về khuyết tật... Cách tiếp cận của Setiya kết hợp sự đồng cảm với lẽ thường ... Setiya không đưa ra những bài học đơn giản cũng như những hướng dẫn rõ ràng. Thay vào đó, anh ấy mời người đọc tham gia cùng anh ấy khi anh ấy xem xét những thách thức của cuộc sống - sự cô đơn, bất công, đau buồn - và lật chúng lại để xem xét mọi góc độ. Đôi khi những khúc mắc này khiến bạn khó nắm bắt được điểm mấu chốt của anh ấy ... Được viết trong một năm rưỡi đầu tiên của đại dịch Covid-19, Life Is Hard là một niềm an ủi nhân văn cho những thời điểm thử thách. Đọc nó cũng giống như nói chuyện với một người bạn chu đáo, người không bao giờ bảo bạn vui lên, nhưng dù sao đi nữa, bằng cách đưa ra sự đồng hành nhẹ nhàng và thay đổi quan điểm, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.