Để có một mùa lễ hạnh phúc không có sự căng thẳng hay khói thuốc lá

Thông báo cộng đồng

SAN DIEGO, 11-22-2022 – Các ngày nghỉ lễ lẽ ra là khoảng thời gian thú vị với gia đình và bằng hữu quây quần ăn uống bên nhau, nhưng đó cũng có thể là thời gian căng thẳng khi phải vội vã di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Một điếu thuốc lá có vẻ như là cách thư giãn hoàn hảo, nhất là trong mùa lễ bận rộn, nhưng các nhân viên tư vấn tại Asian Smokers’ Quitling (ASQ) Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt, một chương trình giúp cai thuốc lá miễn phí dành cho người Việt trên toàn nước Mỹ, có thể chia sẻ một số cách để cai và hỗ trợ cho những người đang cố gắng cai thuốc hoặc muốn duy trì nỗ lực cai thuốc trong suốt mùa lễ.

Sau đây là vài cách giúp bạn tránh những hoàn cảnh cám dỗ hút thuốc và duy trì việc bỏ thuốc trong mùa lễ:

1) Hãy nghỉ ngơi đầy đủ trong thời gian bận rộn với những ngày lễ.

2) Hãy tránh thức ăn cay, đồ ngọt, và rượu bia. Các ngày lễ thường được dành để ăn uống và tiệc tùng, hãy tránh những thức ăn làm cho bạn thèm hút thuốc nhiều hơn. Nên ăn trái cây hoặc đồ ăn tráng miệng ít ngọt trong thực đơn. Đối với rượu, hãy tránh xa và thay vào đó các loại nước uống có ga không đường, nước club soda, hoặc nước táo có vị quế.

3) Hãy luôn năng động và tập thể dục để tránh bắt đầu những thói quen mới không tốt như ăn bất cứ đồ ăn nào bạn tìm thấy để tránh phải hút thuốc.

4) Hãy giao tiếp với những người không hút thuốc. Nếu tất cả bạn bè của bạn đều hút thuốc thì hãy nhờ họ ủng hộ nỗ lực cai thuốc của bạn. Hãy chủ động ở trong những khu vực không cho phép hút thuốc hoặc tìm những người không hút thuốc để hàn huyên. Rủ một người bạn hoặc một người thân không hút thuốc cùng đi nếu bạn đến một bữa tiệc mà bạn biết sẽ có những người hút thuốc khác ở đó.

5) Có được một cộng đồng hỗ trợ là quan trọng trong hành trình này. ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt cung cấp dịch vụ cai thuốc lá và thuốc lá điện tử miễn phí như tài liệu hướng dẫn tự cai, tư vấn qua điện thoại, và băng dán đủ dùng trong 2 tuần lễ (dành cho những người hút thuốc lá nếu hội đủ điều kiện). Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua những cách này:

- Gọi số tiếng Việt 1-800-778-8440

- Ghi danh qua trang mạng www.asq-viet.org

- Gửi tin nhắn Bỏ hút thuốc hoặc Bỏ vape đến số 66819

6) Sau cùng, đừng bỏ cuộc khi cai thuốc. Nếu bạn lỡ hút thuốc vì bất cứ lý do gì, đừng nghĩ rằng bạn đã thất bại và hãy quay lại với quá trình cai thuốc ngay lúc đó. Điều này sẽ giúp bạn duy trì việc bỏ thuốc lâu dài.

Dù bạn đã cố gắng bỏ thuốc bao nhiêu lần thì việc lỡ hút chút đỉnh hoặc hút trở lại thường xuyên là điều bình thường, điều quan trọng là bạn cứ tiếp tục cố gắng. Với sự hỗ trợ của ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt, bạn có thể bỏ hút thuốc vĩnh viễn.

Nếu bạn là người không hút thuốc và muốn giúp người thân hoặc bằng hữu bỏ hút thuốc, chúng tôi có dịch vụ đặc biệt để hướng dẫn bạn biết cách hỗ trợ hiệu quả cho người bạn muốn giúp trong hành trình bỏ thuốc của họ. Bạn có thể ghi danh vào chương trình của chúng tôi bằng cách gọi 1-800-778-8440 để nhận được thông tin hoặc tư vấn từ những nhân viên cai thuốc lá chuyên nghiệp.

Chi Tiết về ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt:

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers’ Quitline (ASQ) và được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) từ năm 2012. ASQ cung cấp các dịch vụ cai thuốc lá dựa trên nghiên cứu, hoàn toàn MIỄN PHÍ, bằng tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Đại Hàn và Việt Nam, cho hơn 19,000 người tại Hoa Kỳ. Những người hút thuốc lá hội đủ điều kiện có thể nhận được miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong hai tuần. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc mà ghi danh vào các dịch vụ của chương trình ASQ tăng cơ hội gấp đôi để cai thuốc lá thành công.

Giờ làm việc của ASQ: Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng đến 12 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ). Liên lạc với chúng tôi bằng một trong những cách sau đây:

Gọi điện thoại hoặc ghi danh qua trang mạng

• Tiếng Việt Nam 1-800-778-8440 www.asq-viet.org • Tiếng Quảng Đông và Quan Thoại 1-800-838-8917 www.asq-chinese.org • Tiếng Đại Hàn 1-800-556-5564 www.asq-korean.org

Dịch vụ bằng tin nhắn:

Gửi tin nhắn "Bỏ hút thuốc" đến số 66819 để nhận những tin nhắn giúp đỡ bằng tiếng Việt. *Để ngưng nhận tin nhắn bất cứ lúc nào, xin nhắn “STOP” đến số 66819. Hãng điện thoại của quý vị có thể tính chi phí cho dịch vụ nhắn tin.

