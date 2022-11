1 trong 8 người ở tuổi lao động tại Hoa Kỳ chết vì rượu

Hình minh họa



Nghiên cứu của cơ quan CDC cho thấy uống rượu quá mức là nguyên nhân giết chết người Mỹ trong “thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời họ”.

(Hoa Kỳ) - Nước Mỹ có vấn đề về uống rượu. Theo nghiên cứu mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), việc tiêu thụ rượu quá mức đã góp phần gây ra ước tính một phần tám số ca tử vong, hay12.9 phần trăm trên tổng số người Mỹ từ 20 đến 64 tuổi. Uống quá nhiều rượu cũng là nguyên nhân gây ra 1/5 số ca tử vong - 20,3% - ở người Mỹ từ 20 đến 49 tuổi, theo nghiên cứu được công bố vào tuần trước trên tạp chí JAMA Network Open.





Các phát hiện, qua việc kiểm tra dữ liệu từ năm 2015 đến 2019, cho thấy rượu đang giết chết người Mỹ trong những năm ở tuổi thanh xuân của họ, ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất nước. Các chuyên gia cho biết những con số này cho thấy cần có nhiều chính sách và chương trình hơn để giúp giảm tiêu thụ rượu quá mức, chẳng hạn như đánh thuế rượu cao hơn hoặc giới hạn thời gian bán rượu.





Mặc dù uống rượu được biết đến là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong có thể ngăn ngừa được ở Hoa Kỳ, các quan chức y tế công cộng liên bang muốn hiểu rõ hơn về tác động cụ thể của rượu đối với người Mỹ trong độ tuổi lao động. Nghiên cứu trước đây đã ghi nhận tỷ lệ tử vong hoàn toàn có thể do uống rượu quá mức, chẳng hạn như bệnh gan do rượu gây ra. Nhưng không ai đo lường được toàn diện những cái chết do bệnh tật và chấn thương mà rượu có thể đóng một vai trò nào đó, chẳng hạn như một số loại ung thư, bắn súng hoặc chết đuối.





Để xác định tỷ lệ tử vong do rượu gây ra, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu về tỷ lệ tử vong của quốc gia và tiểu bang. Đối với những trường hợp tử vong không liên quan trực tiếp đến việc uống rượu, các nhà nghiên cứu dựa trên ước tính của họ về việc sử dụng rượu được khảo sát và doanh số bán rượu bình quân đầu người.





Khoảng 694,660 người Mỹ từ 20 đến 64 tuổi chết mỗi năm trong khung thời gian 5 năm. Các nhà nghiên cứu nhận thấy việc sử dụng rượu quá mức đã góp phần gây ra gần 90.000 ca tử vong mỗi năm.





Marissa Esser, đồng tác giả nghiên cứu, người đứng đầu chương trình về rượu của CDC nói rằng: “Điều này thực sự ảnh hưởng đến những người trưởng thành trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời họ.





Các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do rượu thay đổi theo nhóm tuổi nhưng bao gồm tai nạn xe hơi, ngộ độc, bệnh gan do rượu gây ra và các ca giết người.





Tỷ lệ tử vong thay đổi theo từng tiểu bang, với mức cao là 21,7% ở New Mexico và mức thấp là 9,3% ở Mississippi. Không rõ tại sao các bang lại có những kết quả khác nhau như vậy, nhưng nghiên cứu sâu hơn có thể giúp làm sáng tỏ những chính sách và chương trình nào có vẻ có hiệu quả—và điều gì không hiệu quả—trên toàn quốc





Tỷ lệ tử vong gây ra bởi việc uống quá nhiều rượu từ năm 2015 đến 2019 khác nhau giữa các tiểu bang.

Thời gian nghiên cứu kéo dài 5 năm không trùng lặp với đại dịch vi-rút corona, nhưng CDC đã công bố dữ liệu riêng vào tuần trước cung cấp thông tin chi tiết về tác động của Covid-19 đối với việc tiêu thụ rượu. Đúng như dự đoán, số ca tử vong do rượu tăng vọt, giết chết hơn 49,000 người Mỹ chỉ riêng vào năm 2020—năm đầu tiên xảy ra đại dịch.

Dữ liệu của CDC, được công bố mới đây, cho thấy tỷ lệ tử vong do rượu gây ra tăng đột biến 26% so với bình thường từ năm 2019 đến năm 2020. Để so sánh, số ca tử vong do rượu đã tăng đều đặn trong hai thập kỷ trước khi xảy ra đại dịch, nhưng khoảng 7 phần trăm hoặc ít hơn mỗi năm.





Rượu đã giết chết 10,4 trên 100.000 người vào năm 2019, nhưng con số đó đã tăng vào năm 2020 lên 13 người trên mỗi 100,000 người. Đó là tỷ lệ tử vong do rượu gây ra cao nhất trong ít nhất 40 năm qua, theo báo cáo của Mike Stobbe của Associated Press.





Bệnh gan do rượu gây ra và bệnh rối loạn tâm thần và hành vi là những nguyên nhân cơ bản hàng đầu gây tử vong do rượu vào năm 2020. Không giống như nghiên cứu đầu tiên, dữ liệu CDC công bố đầu tháng này chỉ tập trung vào các trường hợp tử vong trực tiếp hoàn toàn do rượu gây ra và không bao gồm các trường hợp tử vong do rượu gây ra chỉ một phần, cho thấy rằng thiệt hại thực sự của việc uống rượu có thể còn lớn hơn.