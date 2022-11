Bạn có biết diễn viên Jason Sudeikis đoạt giải Emmy, ngôi sao TikTok Khaby Lame, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng ITZY, và Gamer số một Edwin Castro tất cả đều có điểm tương đồng nào không?

Cùng với hàng tỷ thực khách ái mộ trên toàn thế giới, họ đều hỏi câu hỏi mà mọi người đều biết: “Có muốn đi ₫ến McDonald’s không”





Chiến dịch FIFA 2022 của McDonald’s dựa trên một sự thật phổ biến và không thể phủ nhận của những thực khách ái mộ - đó là mọi người trên thế giới đều có chung sở thích với McDonald’s là túc cầu - hoặc bóng đá nếu bạn thích gọi nhủ thế - là môn thể thao được thế giới yêu thích và McDonald’s là một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Thương hiệu chúng tôi tin tưởng vào cường ₫ộ sức mạnh của sân banh để đoàn kết mọi người từ mọi tầng lớp trong xã hội. Bất kể sắc màu của bộ đồng phục túc cầu hay kích cỡ lớn nhỏ của sân vận động, tất cả chúng ta đều đến đây vì sự yêu thích của tiếng “Dzô………!” Đó là lý do vì sao chúng tôi thích tập hợp thực khách ái mộ lại với nhau với tư cách là nhà tài trợ cho FIFA World Cup.

Đối với giải túc cầu năm 2022, chúng tôi đang khởi đầu chiến dịch khuyến mãi toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay “Có muốn đi ₫ến McDonald’s không?”, như một dịp ăn mừng trên toàn cầu về giải FIFA World Cup, thu hút các thực khách ái mộ trên khắp thế giới, những người cùng đến với nhau bởi sự yêu mến chung của họ đối với túc cầu và McDonald’s. Chiến dịch khuyến mãi mới này dành riêng cho tất cả những thăng trầm đi cùng với sự yêu mến bộ môn thể thao tuyệt vời này và nhắc nhở chúng ta rằng dù chiến thắng hay bại, vui sướng hay buồn lòng, McDonald’s vẫn là địa điểm cả thế giới yêu thích và đến với nhau.

“Một trong những lý do khiến hệ thống McDonald’s toàn cầu của chúng tôi hào hứng với chiến dịch khuyến mãi này là cảm giác rất trung thật của nó. Mặc dù tất cả chúng ta có thể cổ vũ cho các đội tuyển khác nhau trong World Cup này, nhưng điều mà tất cả chúng ta có thể đồng ý đó là mọi dịp ăn mừng đều ngọt ngào hơn với McDonald's, và mọi cú ₫á không lọt vào gôn hoặc mọi thẻ vàng bị phạt sẽ có cảm giác bớt đâu hơn một chút khi bạn đang thưởng thức Big Mac,” Bà Morgan Flatley, giám đốc tiếp thị toàn cầu của McDonald’s đã phát biểu.





Đây sẽ đánh dấu lần đầu tiên có hơn 75 thị trường của chúng tôi trên khắp thế giới đều cho ra mắt cùng một chiến dịch khuyến mãi cùng một lúc. Điều tuyệt vời của của cách khuyến mãi toàn cầu này là nó kêu gọi tất cả những người hâm mộ túc cầu trên khắp thế giới của McDonald’s cùng tập hợp lại với nhau, đồng thời cho phép họ trải nghiệm giải thi đấu theo những cách độc đáo đối với văn hóa địa phương của họ và kích hoạt một tinh thần thống nhất trên toàn cầu.

Chiến dịch khuyến mãi toàn cầu sẽ được khởi đầu với một bộ phim ngắn về hào kiệt và nêu lên nhiều điều mà thực khách ái một của chúng tôi đã chia sẻ. Với mười ngôn ngữ và bốn phương ngữ, bộ phim quy tụ một loạt người hâm mộ túc cầu khắp thế giới và những thực khách ái mộ McDonald’s. Những người yêu thích Micky-D này bao gồm diễn viên Jason Sudeikis, người từng 6 lần đoạt Giải thưởng Emmy®; ngôi sao TikTok số 1 thế giới, Khaby Lame; nhóm K-pop nổi tiếng ITZY; và người phát trực tuyến trên Twitch, Edwin Castro. Cảnh trong phim, đạo diễn bởi Darius Marder (Sound of Metal), người từng được đề cử Giải Academy® và Alan Yang, người từng đoạt Giải Emmy® (Parks & Recreation, Master of None), được thu hình tại bốn địa điểm trên khắp thế giới để bảo đảm mọi cảnh quay đều có cảm giác độc đáo và chân thực đối với những fan hâm mộ được đại diện trong phim.

Diễn viên Jason Sudeikis chia sẻ mối quan hệ của mình với thương hiệu, “Hương vị của một chiếc bánh burger khiến tôi nhớ đến những chuyến đi cuối tuần đến McDonald’s mà gia đình tôi đã từng có khi tôi còn nhỏ và nhắc nhở tôi rằng một số quan hệ trong đời luôn tồn tại lâu dài.”

Nhóm nhạc nữ ITZY đã bị lôi cuốn bởi tinh thần của chiến dịch khuyến mãi – vì McDonald’s là nơi khởi điểm của rất nhiều kỷ niệm vui đẹp. Lia trong nhóm ITZY đã nói: “Khi tôi còn là một đứa trẻ, vào Chủ Nhật sau khi đi lễ nhà thờ, tôi luôn đến McDonald’s để mua một phần Happy Meal.”

Ngôi sao Khaby — nổi tiếng qua các nội dung không lời nói trên TikTok của anh đã vui mừng thốt lên lời nói của mình cho thương hiệu. “Từ lúc còn nhỏ đến lớn, McDonald’s luôn là món ăn tuyệt vời dành cho anh em chúng tôi. Tôi nhớ chúng tôi đã từng đùa giỡn và chơi bóng đá trong bãi đậu xe. Và điều tôi yêu thích nhất ở McDonald’s cho đến ngày nay - ngoài món Chicken McNuggets! – là cho dù bạn đang ở đâu, McDonald’s đều cho bạn cảm thấy như đang ở nhà. ”

Chiến dịch khuyến mãi cũng sẽ được đẩy mạnh bởi các hoạt động dành riêng cho mỗi thị trường và sẽ triển khai các sở thích và văn hóa của người hâm mộ tại địa phương, tất cả đều tập trung vào thực thi chủ đề “Có muốn đi ₫ến McDonald’s không”.

Ví dụ, đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên của đội tuyển Canada trong 36 năm. Để ăn mừng, họ sẽ lật ngược tình thế khi có những tấm thẻ đỏ và vàng, biến chúng thành thứ để ăn mừng. Khi các thẻ này được đưa ra trong trận đấu, McDonald’s Canada sẽ nhập cuộc và cổ vũ người hâm mộ bằng các mã khuyến mãi để có thể đặt hàng McDonald’s miễn phí. Đội tuyển Canada cũng sẽ phối hợp với những người có tầm ảnh hưởng để ghé thăm các buổi xem trận đấu và mang ngạc nhiên đến cho các thực khách ái mộ với dịch vụ giao thức ăn McDelivery và những thứ thật ngầu… bất kể giờ nào.

Những thực khách ái mộ khắp vùng Trung Đông cũng sẽ được hưởng niềm vui từ thẻ đỏ với một thử thách trên mạng xã hội có tên “The Happiness Swap” (Hoán đổi hạnh phúc). Bất cứ khi nào trọng tài giơ thẻ đỏ, thực khách ái mộ sẽ lập tức chụp lại một bức ảnh, rồi hình những miếng vẽ khoai tây chiên trên thẻ đỏ và đăng nó lên mạng xã hội với hashtag #WannaGoToMcD. Đổi lại, họ sẽ nhận được mã khuyến mãi cho món khoai tây chiên miễn phí trong ứng dụng điện thoại.

Các bình luận viên túc cầu Ả Rập được ngưỡng mộ bởi khả năng hùng biện đầy nhiệt huyết, đầy chất thơ khiến các trận đấu trở nên thú vị hơn cho người hâm mộ trên toàn khu vực. Để tuyên dương năng lượng độc đáo này, McDonald’s MEA cũng sẽ hợp tác với nhà bình luận nổi tiếng Raouf Ben Khelif, anh ta sẽ khuyến khích người hâm mộ trên TikTok đấu khẩu video của anh ấy với phần bình luận riêng của họ.

Tại Trung Quốc, nữa đêm là thời điểm xem trận đấu cao điểm của người hâm mộ vì chênh lệch giờ giấc. Vì vậy, McDonald’s Trung Quốc đang gửi dịch vụ giao thức ăn McDelivery qua một đội ngũ đặc biệt gồm “những người đi lúc nửa đêm” (midnight riders). 11 thành viên của đội này - cùng số lượng cầu thủ trong một đội bóng tiêu chuẩn - sẽ mặc đồng phục độc đáo và phát trực tuyến các chuyến giao thức ăn của họ trên TikTok.

McDonald’s Vương Quốc Anh đang hợp tác với các cầu thủ từ đội tuyển nam và nữ của Anh và Wales để thúc đẩy lượt ghi danh tham gia các buổi Túc Cầu Vui Nhộn (Fun Football) miễn phí, đồng thời kêu gọi những người hâm mộ bóng đá nổi tiếng và các chuyên gia giao thức ăn trong bao bì phiên bản giới hạn. Họ cũng sẽ hợp tác với tổ chức thực phẩm từ thiện FareShare để bảo đảm mỗi bữa ăn được giao trong thời gian diễn ra trận đấu đều đi kèm với một bữa ăn cho một gia đình đang gặp khó khăn.

Tại Hoa Kỳ, McDonald’s đang cung cấp thức ăn đến cho cộng đồng những người hâm mộ thương hiệu và các nhân viên đang đón xem World Cup qua các phương tiện trên mạng xã hội và ngoài đời thật. Cho dù người hâm mộ World Cup có chia sẻ cùng chung cảm giác vui mừng rộn ràng khi chiến thắng hay đau buồn vì thua trận, McDonald’s sẽ mang đến những bữa ăn McDonald’s và các thứ về túc cầu thật ngầu để chứng tỏ rằng, dù thắng hay thua, McDonald’s vẫn luôn ở bên cạnh.

Hoa Kỳ đang ăn mừng những cách độc đáo của người Mỹ gốc Latinh và người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương trải nghiệm World Cup bằng cách hợp tác với dàn diễn viên mới nhất của chương trình truyền hình Saturday Night Live, đó là Marcello Hernández để bày tỏ lòng kính trọng đối với những người Latinh mê bóng đá, cũng như tổ chức một bữa xem túc cầu do McDonald's tài trợ tại khu Koreatown của Thành phố New York. Suốt thời gian thi đấu, Hoa Kỳ sẽ không ngừng cung cấp cho thực khách ái mộ, kết nối với họ trên mạng xã hội với dịch vụ giao thức ăn McDelivery và các món đồ rất ngầu và độc quyền. Cho dù cổ vũ cho Đội tuyển Mỹ hay đội bóng của họ, dù đang chia sẻ cảm giác hồi hộp của chiến thắng hay nỗi buồn của thua trận, McDonald’s vẫn luôn ở bên cạnh mỗi người thực khách ái mộ.

“Có muốn đi ₫ến McDonald’s không?” ra mắt thực khách trên toàn thế giới vào ngày 14 tháng 11, khoảng ít hơn một tuần trước khi giải thi đấu mở màn giữa Qatar và Ecuador. Trong khi bộ phim về chiến dịch khuyến mãi toàn cầu sẽ làm nổi bật nhiều điều chúng tôi chia sẻ, các chỉnh sửa cho phù hợp với từng thị trường sẽ làm sống động những truyền thống và đặc điểm riêng biệt của họ, và chúng tôi mời gọi những thực khách ái mộ khắp mọi nơi cùng tham gia vào cuộc vui này.

Bởi vì bất kể nền văn hóa hay ngôn ngữ - cho dù bạn gọi chúng tôi là Micky-D’s, McDo, Macca’s, Mehkdi hay Macdonal - chúng tôi là nơi cả thế giới tụ tập để thưởng thức những bữa ăn yêu thích.

Vì vậy, câu hỏi duy nhất của chúng tôi bây giờ là ... ừ, bạn biết rồi đó.