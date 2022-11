Chương Trình Nhạc Love Songs – Noo Phước Thịnh & Hồ Ngọc Hà

Ban tổ chức trân trọng giới thiệu cùng quý vị chương trình văn nghệ nhạc sống chủ đề Love Songs – Noo Phước Thịnh & Hồ Ngọc Hà sẽ được trình diễn vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ Nhật 27 tháng 11, 2022 tới đây tại Pechanga Resort Casino. Love Songs, Nhạc Tình, sẽ là những ca khúc bất hủ về tình yêu, những âm thanh tiết tấu và những lời lẽ đong đầy yêu thương, đầy ắp tình cảm âu yếm hay giận hờn vu vơ. Tình yêu với những giây phút nồng nàn của hội ngộ ban đầu, những cảm xúc sâu xa nối kết những người yêu nhau, nhưng cũng có những phút giây xót xa vì chia lìa, ngăn cách. Tất cả những điều ấy kết hợp lại với nhau thành men say của tình yêu và khiến con người cảm thấy mình được sống trọn vẹn khi được sống với tình yêu.

Chương trình nhạc sống Love Songs giới thiệu cùng quý vị các giọng ca trẻ, nóng bỏng, trầm ấm, chắc chắn sẽ đem lại những giây phút giải trí tuyệt vời cho quý vị trong buổi chiều Chủ Nhật cuối tháng 11 này. Hai nam nữ ca sĩ chính của chương trình là Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà sẽ cùng quý vị thả hồn vào những nốt nhạc tình tuyệt vời theo tiếng nhạc đệm thần kỳ của nữ nhạc sĩ dương cầm Bee Uyên Phương và tay vĩ cầm tài hoa Quang Phúc. Tiếng hát, tiếng đàn của các nam nữ nghệ sĩ trẻ trung quyện vào nhau để đưa khán thính giả vào những giây phút sâu lắng tuyệt vời của chương trình nhạc sống Love Songs. Ban nhạc Headline phụ trách phần hòa âm không thể thiếu trong buổi chiều âm nhạc này.

Ban tổ chức giữ toàn quyền. Đường dây nóng mua vé: (714) 982-6666 hoặc online tại casinoentertainment.shop. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc với Pechanga Resort Casino tại số (888) 810-8871 hay online tại pechanga.com

Về Pechanga Resort Casino





